"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1800 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Ожидается, что эмитент продемонстрирует устойчивый рост чистой прибыли (на уровне 19% ежегодно) с рентабельностью капитала около 17%, отмечают эксперты.

Кроме того, вице-президент ПАО "МТС" Алексей Катунин подтвердил намерение МТС-банка выплатить дивиденды по итогам 2025 года в соответствии с утвержденной дивидендной политикой.

"Эти новости могут способствовать позитивной переоценке акций банка. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги, подтверждая наш целевой ориентир на уровне 1800 рублей за штуку", - говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

