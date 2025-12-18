Рынок акций РФ завершил торги консолидацией в ожидании новостей, индекс МосБиржи просел к 2750п из-за укрепления рубля

Москва. 18 декабря. Российский рынок акций завершил торги в четверг консолидацией в ожидании пятничных событий (заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и "прямой линии" президента РФ Владимира Путина) и дальнейших переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступили свежие данные Росстата о замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи остался вблизи 2750 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2753,07 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1083,69 пункта (+0,2%); лидерами снижения выступили акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5%), бумаги "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 декабря, составил 80,0301 руб. (-35,06 копейки).

Великобритания обновила санкционный список, включив в него ряд российских нефтегазовых компаний. В частности, под санкции подпали "Татнефть", "Русснефть" (MOEX: RNFT), "ННК-Ойл" и "Руснефтегаз".

Также, согласно опубликованному на сайте британского правительства документу, в санкционный список включены трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.

Подешевели в четверг акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+3,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября. Из данных за 15 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 15 декабря замедлилась до 5,78% с 6,12% на 8 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ).

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2025 году составляет 6,3% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 5,0% (5,1%).

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что инфляция будет ниже прогнозов и правительства, и ЦБ и составит "около или ниже 6%".

Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре 2025 года вернулись к снижению, сократившись на 0,9% относительно предыдущего месяца после увеличения на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), сообщил в среду Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в начале декабря аналитики прогнозировали повышение цен производителей в ноябре на 0,4%. За январь-ноябрь снижение цен промпроизводителей в РФ составило 1,7%.

Аналитики единогласно уверены в снижении ключевой ставки ЦБ РФ в эту пятницу, расходятся во мнении лишь о шаге смягчения денежно-кредитной политики. С небольшим перевесом большая часть экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 16%. Другая часть экономистов ждет снижения на 100 б.п. - до 15,5%.

Делегации США и РФ могут провести в ближайшие выходные во Флориде переговоры по украинскому урегулированию, сообщило в среду издание Politico со ссылкой на источники. "Ожидается, что представители США и РФ на этих выходных встретятся в Майами в рамках попыток администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа завершить конфликт между Киевом и Москвой", - говорится в статье.

При этом издание подчеркивает, что планы все еще могут измениться. В том случае, если контакты во Флориде состоятся, американская сторона планирует на них представить результаты недавних переговоров в Берлине представителей США, Украины и стран Европы.

По информации Politico, российскую сторону, как ожидается, будет представлять, в частности, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. От США планируют присутствовать спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у России есть опасения, что европейские лидеры вряд ли могли внести позитивный вклад в американский проект плана урегулирования украинского конфликта. "У нас, конечно, есть опасения, что европейские лидеры вряд ли могли внести какой-то позитивный вклад в это, учитывая их настрой", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, есть ощущение, что "они все одержимы одной мыслью, как бы найти деньги на продолжение войны", для чего они, прежде всего, концентрируются на возможности "воровства" замороженных активов РФ.

По словам Пескова, процесс украинского урегулирования должен быть непубличным, и поэтому Кремль предпочитает его не комментировать. "Урегулирование должно быть тихим, непубличным, и поэтому мы предпочитаем особо это не комментировать", - заявил Песков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что вопрос об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине сняли с повестки дня начинающегося в четверг саммита ЕС. "Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отступила, как и Еврокомиссия. Российские активы не будут обсуждаться. Наши ночные переговоры и старания принесли результаты, и этот вопрос не будет обсуждаться завтра", - привел в соцсети X слова Орбана представитель венгерского правительства Золтан Ковач в среду.

При этом ранее в среду сообщалось, что фон дер Ляйен указала на неотложность решения о финансировании Украины на 2026-2027 гг., для которого в ЕС намерены использовать активы РФ. О снятии с повестки саммита вопроса об активах она не объявляла.

Ранее ЕК предложила использовать замороженные в ЕС активы РФ на сумму 210 млрд евро для финансирования кредита Украине. Изначально предполагается использовать 90 млрд евро, которые будут выделены в течение двух лет. Предполагалось, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 18 декабря.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи в четверг двигался в диапазоне 2750-2770 пунктов, при этом объемы торгов возросли. Участников рынка воодушевили надежды, связанные с процессом мирного урегулирования, и ожидания снижения ставки ЦБ РФ на заседании 19 декабря, в преддверии которого рынок консолидировался. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения совета директоров Банка России и сопровождающей его риторики.

Геополитические новости по-прежнему являются основным драйвером высокой волатильности. В фокусе инвесторов на этой неделе - возможные переговоры представителей России и США в Майами в ближайшие выходные. Негативным, но в целом учтенным рынком фактором является слабая нефть Brent, которая торгуется в районе $60 за баррель, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, геополитика посылает рынку противоречивые сигналы, но в целом инвесторы не теряют надежд на дипломатический прогресс. В то же время на саммите ЕС в четверг-пятницу одной из тем обсуждения остается вопрос использования замороженных российских активов.

Данные Росстата по инфляции могут позволить Центробанку более уверенно снизить ключевую ставку на пятничном заседании: пока ожидается, что ставка будет снижена на 50 б.п., но сюрпризы не исключены. Другое важное событие пятницы - "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидания по индексу МосБиржи на 19 декабря - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к закрытию торгов не показывал единой динамики, реагируя на валютный фактор и сохранение геополитической неопределенности.

По акциям "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+5,4%) сохраняется интрига в отношении рекомендованных дивидендов за 2024 год с текущей доходностью 12,65%, решение по которым этим летом, однако, не было принято акционерами. Аналогичная ситуация с дивидендами "ОГК-2" (MOEX: OGKB) в этом году ранее разрешилась в пользу осуществления выплат. Акции "Озона" (+2,6%) в пятницу последний день можно будет купить с дивидендами за 9 месяцев текущего года с доходностью 3,4%. Акции "Норникеля" (141,64 рубля) подросли вслед за ценами на палладий и платину, продолжая движение к пику текущего года 150,14 руб., в том числе на фоне более слабого рубля.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии консолидировались чуть ниже отметок 2760 пунктов и 1090 пунктов соответственно. Неопределенным остается вопрос возможного изъятия российских активов ЕС. Пятница при этом будет важным для российского рынка днем как в связи с заседанием ЦБ РФ (ожидается снижение ключевой ставки как минимум на 50 базисных пунктов), так и большой пресс-конференцией Владимира Путина. Покупатели в РФ удерживают лидирующие позиции и надеются на очередные обнадеживающие сигналы, полагает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1%, австралийский индекс ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi просел на 1,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), но подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,8-1%) и США (индексы акций прибавляют 0,8-1,9% во главе с Nasdaq).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять все три основные процентные ставки по итогам декабрьского заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. Ставки удерживаются на этих уровнях с июля.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3% в октябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 3,1% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены замедлили прирост, подогретый ранее геополитическими рисками, связанными с Россией и Венесуэлой.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,05 за баррель (+0,6% и +1,3% в среду), январская цена фьючерса на WTI - $56,44 за баррель (+0,8% и +1,2% накануне).

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что президент США Дональд Трамп еще не принял решения по новым санкциям в отношении России.

Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Венесуэла обратилась в среду в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание в связи с действиями США, сообщает The New York Times.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,71 млрд рублей (из них 10,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,29 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,28 млрд рублей на акции ВТБ).

