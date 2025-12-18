Рубль в четверг немного повысился в паре с юанем перед заседанием ЦБ по ставке

Москва. 18 декабря. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль повысился на фоне дорожающей нефти и перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,352 руб., что на 4,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 декабря на 35,06 копейки, до 80,0301 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,46 копейки, до 94,2524 руб./EUR1.

Выход курса пары юань/рубль выше диапазона 11-11,5 руб. до конца года маловероятен, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова.

Аналитик достаточно осторожно смотрит на ближайшие перспективы рубля. По его мнению, более высокий интерес к валюте может инерционно сохраниться, учитывая обилие значимых событий ближе к окончанию недели, формируя риски локального выхода курса юаня выше текущего целевого диапазона 11-11,5 руб.

"Однако мы склонны скептически смотреть на перспективы закрепления юаня на более высоких уровнях - ждем ослабления спроса со стороны импортеров ближе к концу декабря; определенную поддержку рублю может оказать и приближение даты налоговых выплат (29 декабря)", - резюмирует Локтюхов.

Средний курс пары доллар-рубль составит в следующем году 93 руб./$1, говорится в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" на 2026 год.

"Во многом курс рубля в следующем году будет зависеть от склонности к импорту, спрос на который существенно просел в недавнем прошлом, - пишут эксперты. - Доля импорта к ВВП снижалась и за три квартала 2025 года достигла 15,1% вместо 20-20,5% в 2010-х годах. Снижение импорта к ВВП на 2,5 процентного пункта дает укрепление курса на 10 рублей. Высокие реальные ставки также удерживают рубль крепким. Несомненно, ставки будут снижаться медленно. Проинфляционных факторов еще много, а перегрев на рынке труда в этом году сохранился".

По их мнению, инфляция в следующем году продолжит замедляться. Из-за повышения НДС и смещения индексации тарифов на осень динамика роста цен будет волнообразной. Минимальных значений инфляция достигнет в конце весны-летом. Инфляционные ожидания будут снижаться медленно.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.

Аналитики единогласно уверены в снижении ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, расходятся во мнении лишь о шаге смягчения денежно-кредитной политики. С небольшим перевесом большая часть экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 16%. Другая часть экономистов ждет снижения на 100 б.п. - до 15,5%.

Рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены к 15 декабря выросли на 0,11%, с начала года - на 5,37%.

Из данных 15 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 15 декабря замедлилась до 5,78% с 6,12% на 8 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,08% на 15 декабря с 6,34% на 8 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября поднял прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7% с 6-7%. Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2025 году составляет 6,3% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад). Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что инфляция будет ниже прогнозов и правительства, и ЦБ - и составит "около или ниже 6%".

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 19 декабря 2025 года, может составить 50-100 базисных пунктов (б.п.), говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

Пока перспективы повышения ставок НДС оказывают ограниченное влияние на ценовую динамику, констатирует эксперт. Кроме того, отмечает он, растет вероятность, что из-за слабеющего спроса общий эффект налогового маневра на цены будет скромнее первичных прогнозов.

"Снижение годового уровня инфляции во второй половине декабря продолжится, и она еще более значимо отклонится от прогноза ЦБ. Это требует соответствующей корректировки ключевой ставки, иначе денежно-кредитные условия ужесточатся. Наш прогноз решения регулятора по ставке 19 декабря 2025 года без изменений - снижение на 50-100 б.п." - пишет Попов в материале ПСБ.

Между тем совет ЕС объявил о введении ограничительных мер в отношении четырех десятков судов танкерного флота, которые, по его оценке, перевозят российскую нефть.

"Таким образом, это 41 судно добавлено в список судов, подлежащих запрету на доступ в порты и запрету на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками", - говорится коммюнике совета.

В сообщении отмечается, что эти меры направлены против танкеров, которые "обходят механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор России".

Великобритания обновила санкционный список, включив в него ряд российских нефтегазовых компаний. В частности, под санкции подпали "Татнефть", "Русснефть", "ННК-Ойл" и "Руснефтегаз".

Согласно опубликованному на сайте британского правительства документу, в санкционный список включены трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft. Кроме того, ограничения распространены на Saphira Energy, Mercantile & Maritime Group, Altrum Group, KIfiko LLC.

Всего обновление содержит 24 пункта, из них 5 физических лиц и 19 компаний.

Минфин Великобритании разрешил операции с "Татнефтью", "РуссНефтью", "ННК-Ойл" и "Русснефтегаз групп" до 31 января 2026 года. Соответствующая лицензия опубликована на сайте правительства королевства.

Цены на нефть повышаются вечером в четверг, трейдеры оценивают вероятность введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора, а также последствия эскалации напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $60,04 за баррель, что на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,88%, до $56,42 за баррель.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Штаты прорабатывают новые ограничительные меры в отношении российского энергетического сектора, которые могут быть введены, если РФ отклонит предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Ситуация с поставками нефти из Венесуэлы также остается в центре внимания рынка. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 декабря осталась на прежнем уровне - 15,84% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в четверг отступила на 2 базисных пункта, до 16,3% годовых, версия на три месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 16,78% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 18,26% годовых.