18 декабря 2025 года 19:02

Индекс Мосбиржи вырастет до 3610 пунктов к концу 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Индекс Мосбиржи вырастет до 3610 пунктов к концу 2026 года, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Индекс Мосбиржи с апреля двигается в диапазоне 2500-3000 пунктов, - отмечают эксперты в комментарии. - С конца октября он поднялся от нижней границы диапазона до его середины. Рост во многом вызван изменениями в ожиданиях смягчения монетарной политики. Помимо снижения ставки, на привлекательность российских акций влияет курс рубля - российские экспортеры выигрывают от его снижения. Курс нацвалюты в декабре начал активно падать на фоне снижения цен на российскую нефть. По нашим прогнозам, USD/RUB вырастет до 99,8 руб./$1 к концу 2026 года".

По мнению стратегов, индекс Мосбиржи выглядит сильно недооцененным. На фоне ожидаемого в 2026 году среднего курса USD/RUB индекс торгуется с мультипликатором P/E за 2026 год на уровне 3,3x против среднего значения (4,4х P/E) за 2022-2024 годы.

По прогнозам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", индекс Мосбиржи вырастет до 3610 пунктов к концу 2026 года. Дивидендная доходность индекса Мосбиржи - 7,7% на горизонте 12 месяцев. Совокупная доходность на горизонте 12 месяцев - около 44%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


