Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития российской экономики. Такой раздел включен в План структурной адаптации экономики, который правительство представило президенту России Владимиру Путину 8 декабря....
 
За счет господдержки бизнес сможет привлечь 800 млрд руб.
Начиная с 2025 года меры помощи малому и среднему предпринимательству реализуются в рамках обновленного федерального проекта, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Его ключевая задача вытекает из президентского указа: к 2030 году...
 
18 декабря 2025 года 15:30

Рубль днем перешел к росту в паре с юанем за счет фиксации прибыли игроками перед заседанием ЦБ по ставке

Москва. 18 декабря. Китайский юань развернулся вниз и заметно понижается на Московской бирже днем в четверг. Рубль перешел к повышению после снижения в предыдущие дни благодаря фиксации прибыли игроками перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3255 руб., что на 7,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 46 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,25 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 83 копейки, до 93,9 руб./EUR1.

Юань обновил максимумы за два месяца при высоком спросе, но выход курса пары юань/рубль выше диапазона 11-11,5 руб. до конца года маловероятен, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова.

"В среду юань показал уверенный рост, сумев завершить день выше отметки 11,3 руб., заметно превысив 200-дневную среднюю и обновив ценовые максимумы с начала октября, - отмечает эксперт. - Ослабление рубля происходило при заметном повышении торговой активности, отражая повышенный спрос со стороны населения и импортеров. Помимо сезонных факторов, активным покупкам валюты способствовали сохранение понижательной динамики цен на нефть и повышенная геополитическая неопределенность, поддерживающие интерес к валюте".

Аналитик достаточно осторожно смотрит на ближайшие перспективы рубля. По его мнению, более высокий интерес к валюте может инерционно сохраниться, учитывая обилие значимых событий ближе к окончанию недели, формируя риски локального выхода курса юаня выше текущего целевого диапазона 11-11,5 руб.

"Однако мы склонны скептически смотреть на перспективы закрепления юаня на более высоких уровнях - ждем ослабления спроса со стороны импортеров ближе к концу декабря; определенную поддержку рублю может оказать и приближение даты налоговых выплат (29 декабря)", - резюмирует Локтюхов.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.

Аналитики единогласно уверены в снижении ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, расходятся во мнении лишь о шаге смягчения денежно-кредитной политики. С небольшим перевесом большая часть экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 16%. Другая часть экономистов ждет снижения на 100 б.п. - до 15,5%.

Рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены к 15 декабря выросли на 0,11%, с начала года - на 5,37%.

Из данных 15 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 15 декабря замедлилась до 5,78% с 6,12% на 8 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,08% на 15 декабря с 6,34% на 8 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября поднял прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7% с 6-7%. Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2025 году составляет 6,3% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад). Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что инфляция будет ниже прогнозов и правительства, и ЦБ - и составит "около или ниже 6%".

Понижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 50 б.п. является наиболее реалистичным сценарием, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Более благоприятная, чем ожидалось, инфляционная картина станет решающим фактором для завтрашнего решения ЦБ по ставке, - пишут эксперты в комментарии. - При этом предстоящее повышение НДС и прочие проинфляционные факторы уже включены в прогнозный диапазон регулятора. И если к этому добавилось бы улучшение инфляционных ожиданий, на наш взгляд, мог бы стоять вопрос о снижении ключевой ставки на 100-150 б.п. Тем не менее в текущих условиях шаг в 50 б.п. выглядит наиболее реалистичным сценарием".

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением в четверг, трейдеры оценивают вероятность введения Вашингтоном новых санкций в отношении энергетического сектора РФ, а также риски, связанные с ситуацией вокруг Венесуэлы.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $59,58 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,04%, до $55,96 за баррель.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по урегулированию конфликта на Украине.

В четверг Великобритания обновила санкционный список, включив в него ряд российских нефтегазовых компаний. В частности, под санкции подпали "Татнефть", "Русснефть", "ННК-Ойл" и "Руснефтегаз". Кроме того, Евросоюз объявил о введении ограничительных мер в отношении четырех десятков танкеров, которые, по его данным, перевозят нефть из РФ.

В центре внимания рынка остается ситуация в Венесуэле. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.



