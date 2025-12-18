Цены акций Micron Technology и General Mills могут продолжить рост - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Micron Technology и General Mills могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Стоимость бумаг Micron Technology взлетела на премаркете на 10%: компания отчиталась лучше ожиданий за первый квартал 2026 финансового года и дала оптимистичный прогноз на текущий квартал (2К26), отмечают эксперты.

"Ожидаем дальнейшего роста цены акций эмитента", - говорится в обзоре.

Котировки бумаг General Mills поднялись в среду на 3,4% благодаря квартальным результатам, констатируют аналитики инвестбанка.

"Считаем, что результаты в краткосрочной перспективе еще поддержат цену акций компании", - указывают эксперты в материале.

