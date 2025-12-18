Цена акций Oracle, вероятно, пока останется под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Oracle Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента в среду продолжили падать в цене, снизившись на 5,4% после новых сообщений Financial Times о том, что проект дата-центра в Мичигане стоимостью $10 млрд находится в подвешенном состоянии из-за зашедших в тупик переговоров о финансировании с компанией Blue Owl, отмечают эксперты.

Согласно данным FT, последняя решила отказаться от сделки в силу "нарастающих опасений по поводу увеличения долга и затрат на искусственный интеллект".

По состоянию на конец ноября чистый долг Oracle достиг $105 млрд против $78 млрд годом ранее, а согласно консенсус-прогнозу, к 2028 году может подняться до $290 млрд.

"Вскоре после появления этих сообщений сама компания объявила, что переговоры "идут по графику", но новость все равно подогрела споры о масштабах "пузыря2 на рынке ИИ и утянула технологический сектор вниз. Полагаем, бумага в ближайшее время останется под давлением", - указывают аналитики инвестбанка в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.