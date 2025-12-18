"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка , сообщается в комментарии аналитиков брокера.

МТС-банк рассчитывает выплатить дивиденды по итогам 2025 года согласно действующей дивполитике, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-президент ПАО "МТС" по финансам Алексей Катунин.

Дивидендная политика предполагает, что организация распределяет между акционерами от 25 до 50% чистой прибыли по МСФО с 2025 года, отмечают эксперты. За третий квартал она составила 6 млрд рублей, за девять месяцев - 9,5 млрд рублей.

"Наш прогноз чистой прибыли МТС-банка по итогам текущего года - на уровне 12,9 млрд рублей", - указывают аналитики брокера.

Эксперты "Т-Инвестиций" придерживаются рекомендации "покупать" для акций эмитента.

"Мы ожидаем, что чистая прибыль банка будет расти на 19% ежегодно с рентабельностью капитала около 17%", - отмечают они.

