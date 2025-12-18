"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ПИКа

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "ГК ПИК", прогнозная стоимость составляет 700 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Структура "Группы ПИК" - ООО "ПИК-Инвестпроект" - увеличила долю в капитале материнской компании с 0,75% до 21,9%, сообщил девелопер на ленте раскрытия.

"Мы видим три сценария дальнейшего развития ситуации с этим пакетом. Два наиболее вероятных - пакет сохраняется в виде квазиказначейского (как поступают многие российские компании) и через какое-то время продается. А поскольку эмитент не выплачивал дивиденды и выкупил акции на дочернюю структуру, мы не рассматриваем сценарий с погашением акций, - пишут эксперты. - Сохраняем "позитивный" взгляд. Акции "ГК ПИК" торгуются с мультипликатором P/E 5,3x на базе прогноза нашего прогноза прибыли на 2025 год против среднеисторического уровня 6,5х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.