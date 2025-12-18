Рубль утром слегка дешевеет в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ

Москва. 18 декабря. Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль слегка дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4115 руб. (+1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,17 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.

Аналитики единогласно уверены в снижении ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, расходятся во мнении лишь о шаге смягчения денежно-кредитной политики. С небольшим перевесом большая часть экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 16%. Другая часть экономистов ждет снижения на 100 б.п. - до 15,5%.

Рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены к 15 декабря выросли на 0,11%, с начала года - на 5,37%.

Из данных 15 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 15 декабря замедлилась до 5,78% с 6,12% на 8 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,08% на 15 декабря с 6,34% на 8 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября поднял прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7% с 6-7%. Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2025 году составляет 6,3% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад). Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что инфляция будет ниже прогнозов и правительства, и ЦБ - и составит "около или ниже 6%".

Текущие темпы инфляции открывают возможность для планомерного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". По их мнению, текущие показатели недельной инфляции позволяют предположить, что инфляция окажется вблизи 6% на конец года.

"Сохраняется существенный вклад разовых и временных факторов, которые благоприятно сказываются на замедлении темпов роста цен - в частности, снижение цен на бензин и более низкие цены на плодоовощную продукцию после всплеска цен в 2024 году вследствие майских заморозков, - указывают аналитики. - Тем не менее инфляционные ожидания населения в декабре выросли с 13,3% до 13,7%, до максимума с февраля текущего года".

Несмотря на это, данные по инфляции подтверждают эффективность жесткой денежно-кредитной политики Банка России, что, на взгляд стратегов инвесткомпании, открывает возможность для планомерного снижения ключевой ставки. В пятницу они ожидают снижения ставки на 50 б.п. до 16%, учитывая благоприятную траекторию инфляционных показателей.

Цены на нефть повышаются в четверг второй день подряд на фоне геополитических рисков, связанных с Россией и Венесуэлой.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск составляет $60,22 за баррель, что на 0,92% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,09%, до $56,52 за баррель.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Reuters сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что президент США Дональд Трамп еще не принял решения по новым санкциям в отношении России.

Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на 1,27 млн баррелей на прошлой неделе. Товарные запасы бензина выросли на 4,81 млн баррелей, дистиллятов - на 1,71 млн баррелей.