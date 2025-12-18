.
Мнения аналитиков
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов - Интерфакс-ЦЭА
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития российской экономики. Такой раздел включен в План структурной адаптации экономики, который правительство представило президенту России Владимиру Путину 8 декабря....
 
За счет господдержки бизнес сможет привлечь 800 млрд руб.
Начиная с 2025 года меры помощи малому и среднему предпринимательству реализуются в рамках обновленного федерального проекта, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Его ключевая задача вытекает из президентского указа: к 2030 году...
 
18 декабря 2025 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 18 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, сообщил в среду Росстат. Из данных 15 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 15 декабря замедлилась до 5,78% с 6,12% на 8 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года, и замедлилась до 6,08% на 15 декабря с 6,34% на 8 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года.

Тем временем, цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре 2025 года вернулись к снижению, сократившись на 0,9% относительно предыдущего месяца после увеличения на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), сообщил в среду Росстат. За январь-ноябрь снижение цен промпроизводителей в РФ составило 1,7%.

Аналитики единогласно уверены в снижении ключевой ставки ЦБ РФ в эту пятницу, расходятся во мнении лишь о шаге смягчения денежно-кредитной политики. С небольшим перевесом большая часть экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов - до 16% годовых. Другая часть экономистов ждет снижения на 100 базисных пунктов - до 15,5% годовых.

Делегации США и России могут провести в ближайшие выходные во Флориде переговоры по украинскому урегулированию, сообщило в среду издание Politico со ссылкой на источники. "Ожидается, что представители США и РФ на этих выходных встретятся в Майами в рамках попыток администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа завершить конфликт между Киевом и Москвой", - говорится в статье. При этом издание подчеркивает, что планы все еще могут измениться. В случае, если контакты во Флориде состоятся, американская сторона планирует на них представить результаты недавних переговоров в Берлине представителей США, Украины и стран Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что вопрос об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине сняли с повестки дня начинающегося в четверг саммита ЕС. "Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отступила, как и Еврокомиссия. Российские активы не будут обсуждаться. Наши ночные переговоры и старания принесли результаты, и этот вопрос не будет обсуждаться завтра", - привел в соцсети X слова Орбана представитель венгерского правительства Золтан Ковач. В Брюсселе пока не комментировали данные утверждения венгерского премьера.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали корпоративные новости в ожидании отложенного из-за шатдауна отчета о динамике потребительских цен в стране. После публикации во вторник неоднозначных данных о рынке труда и розничных продажах в США отчет об инфляции приобретает дополнительный вес с точки зрения прояснения перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на следующий год.

Значение ноябрьского индекса CPI будет обнародовано в четверг. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидают его роста на 3% в годовом сравнении и на 0,3% в помесячном. Такая же динамика прогнозируется для базовой инфляции.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что видит потенциал для дальнейшего снижения базовой процентной ставки американским ЦБ. "Я полагаю, что нынешний уровень ставки на 50 или 100 базисных пунктов выше нейтрального, и это означает, что у ФРС есть пространство для дальнейшего снижения", - сказал он на мероприятии в Нью-Йорке в среду.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается утром в четверг, реагируя на падение американского фондового рынка по итогам торгов накануне. Исключением выступает индекс Шанхайской фондовой биржи. Давление на котировки оказывают опасения "пузыря" в сегменте искусственного интеллекта. Также некоторые аналитики сомневаются, что компании смогут найти средства на многомиллиардные запланированные инвестиции в ИИ-инфраструктуру, включая центры обработки данных.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск вырос на 0,39%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,2%. Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось на 1%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,25%. Австралийский S&P/ASX 200 практически не меняется.

Вместе с тем мировые цены на нефть повышаются в четверг второй день подряд на фоне геополитических рисков, связанных с Россией и Венесуэлой. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $60,23 за баррель, что на 0,92% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на 1,29%, до $59,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,02%, до $56,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1,2%, до $55,94 за баррель, до минимума с февраля 2021 года.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по урегулированию конфликта на Украине. Тем временем Reuters сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что президент США Дональд Трамп еще не принял решения по новым санкциям в отношении России.

Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на 1,27 млн баррелей на прошлой неделе. Товарные запасы бензина выросли на 4,81 млн баррелей, дистиллятов - на 1,71 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно сталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,961 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,865 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 декабря снизился на 0,04% и составил 118,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 1202,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,45%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,42%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-1,24%), "СТМ-001Р-02" (-0,62%) и "РЖД-001P-03R" (-0,51%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ (OKPO code: 00005061) установил величину спреда к приросту индекса RUONIA годовых облигаций серии ПБО-002Р-56 на уровне 1,25% годовых. По выпуску будут выплачиваться плавающие квартальные купоны. Сбор заявок на флоатер прошел 17 декабря. Объем пока не раскрывается, премаркетинг выпуска не проводился. Техразмещение запланировано на 19 декабря.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) с 08:00 мск 18 декабря на маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи начнет принимать заявки на покупку 3-летних облигаций с переменным купоном объемом 10 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 16:00 мск 26 декабря 2025 года, а затем с 16:00 мск 30 декабря 2025 года до полного выкупа. Купоны по займу ежемесячные и плавающие, определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 0,5 процентного пункта. Инвесторы смогут предъявить облигации к погашению, не дожидаясь срока окончания обращения: с 3 февраля 2026 года до 23 ноября 2028 года. Исполнение заявки составит шесть рабочих дней, купонный доход будет исчисляться до момента исполнения заявки. Бумаги реализуются через "Финуслуги", не торгуются на бирже, купить их могут только физические лица.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" приняло решение 17 января досрочно погасить выпуск облигаций серии 003Р-02 объемом 30 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Выпуск с плановым погашением в июле 2026 года был размещен в январе 2025 года по ставке ежемесячного купона 22,3% годовых до оферты с исполнением 21 января 2026 года. Эмитент принял решение заменить оферту на приобретение call-опционом.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 декабря 2025 года 11:52
Прогноз роста индекса RGBI до 120п к концу 2025г сохраняется - ПСБ
Банк ПСБ сохраняет прогноз подъема индекса RGBI к 120 пунктам к концу текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Инфляционные ожидания населения и предприятий в декабре выросли из-за предстоящего повышения налогов,...    читать дальше
18 декабря 2025 года 11:21
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ПИКа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "ГК ПИК", прогнозная стоимость составляет 700 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Структура "Группы ПИК" - ООО "ПИК-Инвестпроект" - увеличила долю в капитале материнской компании с...    читать дальше
18 декабря 2025 года 10:58
Неожиданно сильное замедление инфляции может побудить ЦБ снизить ставку на 100 б.п. - банк "Санкт-Петербург"
Неожиданно сильное замедление инфляции может побудить ЦБ снизить ставку на 100 б.п., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Опубликованные в среду данные показали, что инфляционные ожидания россиян в декабре выросли с 13,3% до 13,7%, максимальных уровней с февраля, отмечается в обзоре...    читать дальше
18 декабря 2025 года 10:33
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в преддверии насыщенной событиями пятницы - ПСБ
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в верхней половине целевого диапазона 2730-2810 пунктов в четверг, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "В преддверии пятницы, насыщенной событиями, часть инвесторов может взять паузу в...    читать дальше
18 декабря 2025 года 10:18
Рубль утром слегка дешевеет в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ
Москва. 18 декабря. Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль слегка дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ    читать дальше
18 декабря 2025 года 10:18
Выход курса юаня из диапазона 11-11,5 руб./юань до конца года маловероятен - ПСБ
Юань обновляет максимумы за два месяца при высоком спросе, но выход курса пары рубль/юань выше диапазона 11-11,5 руб./юань до конца года маловероятен, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "В среду юань показал уверенный рост,...    читать дальше
18 декабря 2025 года 09:55
Текущие темпы инфляции открывают возможность для планомерного снижения ключевой ставки ЦБ РФ - "Цифра брокер"
Текущие темпы инфляции открывают возможность для планомерного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Росстат сообщил о росте индекса потребительских цен на неделе с 9 по 15 декабря на 0,05% по сравнению с ростом на 0,05% на предыдущей...    читать дальше
18 декабря 2025 года 09:35
Основной сценарий для рынка акций в четверг - боковое движение с повышенной волатильностью - "Финам"
боковое движение с повышенной волатильностью, полагает эксперт инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков. "Движение в акциях остается разнонаправленным, - отмечает стратег в комментарии. - Бумаги, чувствительные к курсу валюты, поддерживаются ослаблением рубля и ожиданиями будущих дивидендов, тогда...    читать дальше
18 декабря 2025 года 09:16
Ожидаемое ослабление рубля может выступить катализатором переоценки акций АЛРОСА - "Цифра брокер"
Ожидаемое ослабление рубля может выступить катализатором переоценки акций "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Менеджмент компании ожидает, что следующий год развернет ситуацию на рынке алмазов, и цены начнут восстанавливаться. Конечный спрос со...    читать дальше
18 декабря 2025 года 09:16
Мировые фондовые индексы в минусе, нефть дорожает второй день подря
Уолл-стрит упала на новых ИИ-опасениях, Nasdaq потерял 1,8%. Азиатские рынки акций преимущественно снижаются вслед за Уолл-стрит. Цены на нефть растут второй день подряд, Brent торгуется выше $60 за баррель.    читать дальше
17 декабря 2025 года 19:40
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2760п по индексу МосБиржи на инфляционных ожиданиях и рисках санкций США
Москва. 17 декабря. Российский рынок акций в среду снизился на фоне новостного затишья вокруг переговоров по украинскому урегулированию, данных ЦБ о росте инфляционных ожиданий населения и рисков новых санкций США; фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $59,7 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже отметки 2760 пунктов, причем вечером поддержку оказало ослабление рубля.    читать дальше
17 декабря 2025 года 19:22
Рубль в среду заметно подешевел в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ по ставке
Москва. 17 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3995 руб., что на 13,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
17 декабря 2025 года 19:00
"Финам" повысил прогнозную цену паев Bitwise Crypto Industry Innovators ETF до $34
""Финам" повысил прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с $26,23 до $34,0 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65,7% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Биткоин с сентября скорректировался вниз...    читать дальше
17 декабря 2025 года 18:10
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты АЛРОСА - "Газпромбанк Инвестиции"
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Топ-менеджмент "АЛРОСА" ожидает, что снижение мирового производства алмазов в будущем стабилизирует рынок. По итогам 2025 года...    читать дальше
17 декабря 2025 года 17:38
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $158 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5%, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Эмитент у многих ассоциируется с легендарной газировкой, однако...    читать дальше
Страница 1 из 7
1
