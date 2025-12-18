Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 18 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, сообщил в среду Росстат. Из данных 15 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 15 декабря замедлилась до 5,78% с 6,12% на 8 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года, и замедлилась до 6,08% на 15 декабря с 6,34% на 8 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года.

Тем временем, цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре 2025 года вернулись к снижению, сократившись на 0,9% относительно предыдущего месяца после увеличения на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), сообщил в среду Росстат. За январь-ноябрь снижение цен промпроизводителей в РФ составило 1,7%.

Аналитики единогласно уверены в снижении ключевой ставки ЦБ РФ в эту пятницу, расходятся во мнении лишь о шаге смягчения денежно-кредитной политики. С небольшим перевесом большая часть экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов - до 16% годовых. Другая часть экономистов ждет снижения на 100 базисных пунктов - до 15,5% годовых.

Делегации США и России могут провести в ближайшие выходные во Флориде переговоры по украинскому урегулированию, сообщило в среду издание Politico со ссылкой на источники. "Ожидается, что представители США и РФ на этих выходных встретятся в Майами в рамках попыток администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа завершить конфликт между Киевом и Москвой", - говорится в статье. При этом издание подчеркивает, что планы все еще могут измениться. В случае, если контакты во Флориде состоятся, американская сторона планирует на них представить результаты недавних переговоров в Берлине представителей США, Украины и стран Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что вопрос об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине сняли с повестки дня начинающегося в четверг саммита ЕС. "Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отступила, как и Еврокомиссия. Российские активы не будут обсуждаться. Наши ночные переговоры и старания принесли результаты, и этот вопрос не будет обсуждаться завтра", - привел в соцсети X слова Орбана представитель венгерского правительства Золтан Ковач. В Брюсселе пока не комментировали данные утверждения венгерского премьера.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали корпоративные новости в ожидании отложенного из-за шатдауна отчета о динамике потребительских цен в стране. После публикации во вторник неоднозначных данных о рынке труда и розничных продажах в США отчет об инфляции приобретает дополнительный вес с точки зрения прояснения перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на следующий год.

Значение ноябрьского индекса CPI будет обнародовано в четверг. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидают его роста на 3% в годовом сравнении и на 0,3% в помесячном. Такая же динамика прогнозируется для базовой инфляции.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что видит потенциал для дальнейшего снижения базовой процентной ставки американским ЦБ. "Я полагаю, что нынешний уровень ставки на 50 или 100 базисных пунктов выше нейтрального, и это означает, что у ФРС есть пространство для дальнейшего снижения", - сказал он на мероприятии в Нью-Йорке в среду.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается утром в четверг, реагируя на падение американского фондового рынка по итогам торгов накануне. Исключением выступает индекс Шанхайской фондовой биржи. Давление на котировки оказывают опасения "пузыря" в сегменте искусственного интеллекта. Также некоторые аналитики сомневаются, что компании смогут найти средства на многомиллиардные запланированные инвестиции в ИИ-инфраструктуру, включая центры обработки данных.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск вырос на 0,39%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,2%. Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось на 1%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,25%. Австралийский S&P/ASX 200 практически не меняется.

Вместе с тем мировые цены на нефть повышаются в четверг второй день подряд на фоне геополитических рисков, связанных с Россией и Венесуэлой. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $60,23 за баррель, что на 0,92% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на 1,29%, до $59,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,02%, до $56,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1,2%, до $55,94 за баррель, до минимума с февраля 2021 года.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по урегулированию конфликта на Украине. Тем временем Reuters сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что президент США Дональд Трамп еще не принял решения по новым санкциям в отношении России.

Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на 1,27 млн баррелей на прошлой неделе. Товарные запасы бензина выросли на 4,81 млн баррелей, дистиллятов - на 1,71 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно сталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,961 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,865 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 декабря снизился на 0,04% и составил 118,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 1202,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,45%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,42%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-1,24%), "СТМ-001Р-02" (-0,62%) и "РЖД-001P-03R" (-0,51%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ (OKPO code: 00005061) установил величину спреда к приросту индекса RUONIA годовых облигаций серии ПБО-002Р-56 на уровне 1,25% годовых. По выпуску будут выплачиваться плавающие квартальные купоны. Сбор заявок на флоатер прошел 17 декабря. Объем пока не раскрывается, премаркетинг выпуска не проводился. Техразмещение запланировано на 19 декабря.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) с 08:00 мск 18 декабря на маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи начнет принимать заявки на покупку 3-летних облигаций с переменным купоном объемом 10 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 16:00 мск 26 декабря 2025 года, а затем с 16:00 мск 30 декабря 2025 года до полного выкупа. Купоны по займу ежемесячные и плавающие, определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 0,5 процентного пункта. Инвесторы смогут предъявить облигации к погашению, не дожидаясь срока окончания обращения: с 3 февраля 2026 года до 23 ноября 2028 года. Исполнение заявки составит шесть рабочих дней, купонный доход будет исчисляться до момента исполнения заявки. Бумаги реализуются через "Финуслуги", не торгуются на бирже, купить их могут только физические лица.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" приняло решение 17 января досрочно погасить выпуск облигаций серии 003Р-02 объемом 30 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Выпуск с плановым погашением в июле 2026 года был размещен в январе 2025 года по ставке ежемесячного купона 22,3% годовых до оферты с исполнением 21 января 2026 года. Эмитент принял решение заменить оферту на приобретение call-опционом.