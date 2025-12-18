.
18 декабря 2025 года 09:55
Текущие темпы инфляции открывают возможность для планомерного снижения ключевой ставки ЦБ РФ - "Цифра брокер"
Текущие темпы инфляции открывают возможность для планомерного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Росстат сообщил о росте индекса потребительских цен на неделе с 9 по 15 декабря на 0,05% по сравнению с ростом на 0,05% на предыдущей неделе. С начала месяца цены к 15 декабря выросли на 0,11%, с начала года - на 5,37%. По мнению экспертов, текущие показатели недельной инфляции позволяют предположить, что инфляция окажется вблизи 6% на конец года. "Сохраняется существенный вклад разовых и временных факторов, которые благоприятно сказываются на замедлении темпов роста цен - в частности, снижение цен на бензин и более низкие цены на плодоовощную продукцию после всплеска цен в 2024 году вследствие майских заморозков, - указывают аналитики. - Тем не менее инфляционные ожидания населения в декабре выросли с 13,3% до 13,7%, до максимума с февраля текущего года". Несмотря на это, данные по инфляции подтверждают эффективность жесткой денежно-кредитной политики Банка России, что, на взгляд стратегов инвесткомпании, открывает возможность для планомерного снижения ключевой ставки. В пятницу они ожидают снижения ставки на 50 б.п. до 16%, учитывая благоприятную траекторию инфляционных показателей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
