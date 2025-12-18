Мировые фондовые индексы в минусе, нефть дорожает второй день подря

Уолл-стрит упала на новых ИИ-опасениях, Nasdaq потерял 1,8%. Азиатские рынки акций преимущественно снижаются вслед за Уолл-стрит. Цены на нефть растут второй день подряд, Brent торгуется выше $60 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали корпоративные новости в ожидании отложенного из-за шатдауна отчета о динамике потребительских цен в стране.

После публикации во вторник неоднозначных данных о рынке труда и розничных продажах в США отчет об инфляции приобретает дополнительный вес с точки зрения прояснения перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на следующий год.

Значение ноябрьского индекса CPI будет обнародовано в четверг. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидают его роста на 3% в годовом сравнении и на 0,3% в помесячном. Такая же динамика прогнозируется для базовой инфляции.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что видит потенциал для дальнейшего снижения базовой процентной ставки американским ЦБ. "Я полагаю, что нынешний уровень ставки на 50 или 100 базисных пунктов выше нейтрального, и это означает, что у ФРС есть пространство для дальнейшего снижения", - сказал он на мероприятии в Нью-Йорке в среду.

Акции Oracle Corp. (SPB: ORCL) упали на 5,4% после сообщения Financial Times со ссылкой на источники о том, что инвесткомпания Blue Owl отказалась инвестировать в дата-центр мощностью 1 ГВт, который Oracle строит в Мичигане для нужд OpenAI. По словам источников, провал переговоров с Blue Owl ставит под угрозу финансирование проекта. Ранее в этом месяце Oracle отчиталась о неожиданном росте квартальных капзатрат и повысила их годовой прогноз, что вызвало беспокойство трейдеров по поводу рентабельности ИИ-инвестиций в целом.

Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) сократила рыночную стоимость на 0,6% после того, как FT со ссылкой на источники сообщила, что компания ведет переговоры о партнерском соглашении с OpenAI, которое предусматривает ее инвестиции в разработчика ChatGPT в размере свыше $10 млрд.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) потеряла 3,8% капитализации, Broadcom (SPB: AVGO) - 4,5%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - 5,3%.

Цена бумаг Lennar упала на 4,5%. Одна из крупнейших строительных компаний США в прошлом финквартале снизила чистую прибыль более чем в два раза и зафиксировала спад выручки на 5%, при этом прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка их превысила.

Капитализация фармацевтической Abbott Laboratories снизилась на 0,1%, несмотря на повышение дивидендов на 6,8%.

Котировки акций крупных нефтяных компаний выросли вслед за ценами на нефть после распоряжения президента США Дональда Трампа применить режим блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее.

Бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) подорожали на 2,4%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,9%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 4,6%, Devon Energy - на 5,3%, Occidental Petroleum - на 4,4%.

Рыночная стоимость Netflix Inc. (SPB: NFLX) повысилась на 0,2% после того, как Warner Bros. Discovery рекомендовала своим акционерам отклонить конкурирующее предложение Paramount Skydance о покупке WBD более чем за $108 млрд. При этом Paramount подтвердила свое предложение и призвала акционеров WBD принять его.

Акции WBD подешевели на 2,4%, Paramount - на 5,4%.

Цена бумаг General Mills увеличилась на 3,4%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США сократил чистую прибыль в минувшем финквартале в 1,9 раза, но его выручка превзошла прогнозы рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,47% и составил 47885,97 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,16% - до 6721,43 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается утром в четверг, реагируя на падение американского фондового рынка по итогам торгов накануне. Исключением выступает индекс Шанхайской фондовой биржи.

Давление на котировки оказывают опасения "пузыря" в сегменте искусственного интеллекта. Также некоторые аналитики сомневаются, что компании смогут найти средства на многомиллиардные запланированные инвестиции в ИИ-инфраструктуру, включая центры обработки данных.

Так, накануне Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что инвесткомпания Blue Owl отказалась инвестировать в дата-центр мощностью 1 ГВт, который Oracle строит в Мичигане для нужд OpenAI.

Также участники рынка ждут данных о ноябрьской инфляции в США, которые будут обнародованы позднее в четверг, и итогов последнего в этом году заседания Банка Японии, на котором регулятор может повысить ключевую процентную ставку до 0,75%, то есть до максимума за 30 лет. Его решения будут объявлены в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск вырос на 0,39%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%.

Самое активное снижение на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции Lenovo (-2,9%), Xiaomi (SPB: 1810) (-2,8%), Longfor Group (-2,5%), China Overseas Land & Investment (-2%) и Li Auto (SPB: LI) (-1,8%).

Тем временем цена бумаг CSPC Pharmaceutical растет на 6,3%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 3,8%, ZTO Express - на 2,1%, Wuxi Biologics - на 1,8%, Sinopharm Group - на 1,2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 1%.

Лидером снижения на бирже в Токио являются бумаги Japan Steel Works, дешевеющие на 7,3%. Цена бумаг Asahi Group опустилась на 5,1%, Kawasaki Heavy Industries - на 5%, Lasertec и Ibiden - на 4,4%, Advantest - на 4,2%.

Между тем стоимость акций SHIFT Inc. поднимается на 4,6%, Keisei Electric Railway - на 4,5%, Nissui Corp. - на 3,5%, Recruit Holdings - на 3%, BayCurrent Inc. - на 2,9%.

Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,25%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снижаются на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 практически не меняется.

Производитель урана Boss Energy потерял четверть рыночной стоимости из-за ухудшения оценки месторождения Honeymoon.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto растет на 1% и 1,2% соответственно.

Цена акций Bapcor, продающей автомобили и автозапчасти, подскочила более чем на 15% на новости о назначении нового CEO.

Цены на нефть повышаются в четверг второй день подряд на фоне геополитических рисков, связанных с Россией и Венесуэлой.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $60,05 за баррель, что на $0,37 (0,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,76 (1,29%), до $59,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,42 (0,75%), до $56,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,67 (1,2%), до $55,94 за баррель, до минимума с февраля 2021 года.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Reuters сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что президент США Дональд Трамп еще не принял решения по новым санкциям в отношении России.

Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Дополнительные меры, направленные на ограничение поставок нефти из РФ, могут создать еще более серьезные риски для предложения на рынке, чем объявленные Трампом шаги в отношении Венесуэлы, отмечают эксперты ING.

"Учитывая прогнозы избытка предложения на рынке и тот факт, что Brent торгуется у $60 за баррель, у Трампа есть возможность быть более агрессивным в плане санкций", - говорится в обзоре ING.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на 1,27 млн баррелей на прошлой неделе. Товарные запасы бензина выросли на 4,81 млн баррелей, дистиллятов - на 1,71 млн баррелей.