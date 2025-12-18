.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Мировые фондовые индексы в минусе, нефть дорожает второй день подря
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития российской экономики. Такой раздел включен в План структурной адаптации экономики, который правительство представило президенту России Владимиру Путину 8 декабря....
 
За счет господдержки бизнес сможет привлечь 800 млрд руб.
Начиная с 2025 года меры помощи малому и среднему предпринимательству реализуются в рамках обновленного федерального проекта, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Его ключевая задача вытекает из президентского указа: к 2030 году...
 
18 декабря 2025 года 09:16

Мировые фондовые индексы в минусе, нефть дорожает второй день подря

Уолл-стрит упала на новых ИИ-опасениях, Nasdaq потерял 1,8%. Азиатские рынки акций преимущественно снижаются вслед за Уолл-стрит. Цены на нефть растут второй день подряд, Brent торгуется выше $60 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали корпоративные новости в ожидании отложенного из-за шатдауна отчета о динамике потребительских цен в стране.

После публикации во вторник неоднозначных данных о рынке труда и розничных продажах в США отчет об инфляции приобретает дополнительный вес с точки зрения прояснения перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на следующий год.

Значение ноябрьского индекса CPI будет обнародовано в четверг. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидают его роста на 3% в годовом сравнении и на 0,3% в помесячном. Такая же динамика прогнозируется для базовой инфляции.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что видит потенциал для дальнейшего снижения базовой процентной ставки американским ЦБ. "Я полагаю, что нынешний уровень ставки на 50 или 100 базисных пунктов выше нейтрального, и это означает, что у ФРС есть пространство для дальнейшего снижения", - сказал он на мероприятии в Нью-Йорке в среду.

Акции Oracle Corp. (SPB: ORCL) упали на 5,4% после сообщения Financial Times со ссылкой на источники о том, что инвесткомпания Blue Owl отказалась инвестировать в дата-центр мощностью 1 ГВт, который Oracle строит в Мичигане для нужд OpenAI. По словам источников, провал переговоров с Blue Owl ставит под угрозу финансирование проекта. Ранее в этом месяце Oracle отчиталась о неожиданном росте квартальных капзатрат и повысила их годовой прогноз, что вызвало беспокойство трейдеров по поводу рентабельности ИИ-инвестиций в целом.

Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) сократила рыночную стоимость на 0,6% после того, как FT со ссылкой на источники сообщила, что компания ведет переговоры о партнерском соглашении с OpenAI, которое предусматривает ее инвестиции в разработчика ChatGPT в размере свыше $10 млрд.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) потеряла 3,8% капитализации, Broadcom (SPB: AVGO) - 4,5%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - 5,3%.

Цена бумаг Lennar упала на 4,5%. Одна из крупнейших строительных компаний США в прошлом финквартале снизила чистую прибыль более чем в два раза и зафиксировала спад выручки на 5%, при этом прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка их превысила.

Капитализация фармацевтической Abbott Laboratories снизилась на 0,1%, несмотря на повышение дивидендов на 6,8%.

Котировки акций крупных нефтяных компаний выросли вслед за ценами на нефть после распоряжения президента США Дональда Трампа применить режим блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее.

Бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) подорожали на 2,4%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,9%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 4,6%, Devon Energy - на 5,3%, Occidental Petroleum - на 4,4%.

Рыночная стоимость Netflix Inc. (SPB: NFLX) повысилась на 0,2% после того, как Warner Bros. Discovery рекомендовала своим акционерам отклонить конкурирующее предложение Paramount Skydance о покупке WBD более чем за $108 млрд. При этом Paramount подтвердила свое предложение и призвала акционеров WBD принять его.

Акции WBD подешевели на 2,4%, Paramount - на 5,4%.

Цена бумаг General Mills увеличилась на 3,4%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США сократил чистую прибыль в минувшем финквартале в 1,9 раза, но его выручка превзошла прогнозы рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,47% и составил 47885,97 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,16% - до 6721,43 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается утром в четверг, реагируя на падение американского фондового рынка по итогам торгов накануне. Исключением выступает индекс Шанхайской фондовой биржи.

Давление на котировки оказывают опасения "пузыря" в сегменте искусственного интеллекта. Также некоторые аналитики сомневаются, что компании смогут найти средства на многомиллиардные запланированные инвестиции в ИИ-инфраструктуру, включая центры обработки данных.

Так, накануне Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что инвесткомпания Blue Owl отказалась инвестировать в дата-центр мощностью 1 ГВт, который Oracle строит в Мичигане для нужд OpenAI.

Также участники рынка ждут данных о ноябрьской инфляции в США, которые будут обнародованы позднее в четверг, и итогов последнего в этом году заседания Банка Японии, на котором регулятор может повысить ключевую процентную ставку до 0,75%, то есть до максимума за 30 лет. Его решения будут объявлены в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск вырос на 0,39%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%.

Самое активное снижение на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции Lenovo (-2,9%), Xiaomi (SPB: 1810) (-2,8%), Longfor Group (-2,5%), China Overseas Land & Investment (-2%) и Li Auto (SPB: LI) (-1,8%).

Тем временем цена бумаг CSPC Pharmaceutical растет на 6,3%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 3,8%, ZTO Express - на 2,1%, Wuxi Biologics - на 1,8%, Sinopharm Group - на 1,2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 1%.

Лидером снижения на бирже в Токио являются бумаги Japan Steel Works, дешевеющие на 7,3%. Цена бумаг Asahi Group опустилась на 5,1%, Kawasaki Heavy Industries - на 5%, Lasertec и Ibiden - на 4,4%, Advantest - на 4,2%.

Между тем стоимость акций SHIFT Inc. поднимается на 4,6%, Keisei Electric Railway - на 4,5%, Nissui Corp. - на 3,5%, Recruit Holdings - на 3%, BayCurrent Inc. - на 2,9%.

Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,25%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снижаются на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 практически не меняется.

Производитель урана Boss Energy потерял четверть рыночной стоимости из-за ухудшения оценки месторождения Honeymoon.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto растет на 1% и 1,2% соответственно.

Цена акций Bapcor, продающей автомобили и автозапчасти, подскочила более чем на 15% на новости о назначении нового CEO.

Цены на нефть повышаются в четверг второй день подряд на фоне геополитических рисков, связанных с Россией и Венесуэлой.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $60,05 за баррель, что на $0,37 (0,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,76 (1,29%), до $59,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,42 (0,75%), до $56,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,67 (1,2%), до $55,94 за баррель, до минимума с февраля 2021 года.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Reuters сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что президент США Дональд Трамп еще не принял решения по новым санкциям в отношении России.

Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Дополнительные меры, направленные на ограничение поставок нефти из РФ, могут создать еще более серьезные риски для предложения на рынке, чем объявленные Трампом шаги в отношении Венесуэлы, отмечают эксперты ING.

"Учитывая прогнозы избытка предложения на рынке и тот факт, что Brent торгуется у $60 за баррель, у Трампа есть возможность быть более агрессивным в плане санкций", - говорится в обзоре ING.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на 1,27 млн баррелей на прошлой неделе. Товарные запасы бензина выросли на 4,81 млн баррелей, дистиллятов - на 1,71 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 декабря 2025 года 11:52
Прогноз роста индекса RGBI до 120п к концу 2025г сохраняется - ПСБ
Банк ПСБ сохраняет прогноз подъема индекса RGBI к 120 пунктам к концу текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Инфляционные ожидания населения и предприятий в декабре выросли из-за предстоящего повышения налогов,...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 11:21
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ПИКа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "ГК ПИК", прогнозная стоимость составляет 700 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Структура "Группы ПИК" - ООО "ПИК-Инвестпроект" - увеличила долю в капитале материнской компании с...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 10:58
Неожиданно сильное замедление инфляции может побудить ЦБ снизить ставку на 100 б.п. - банк "Санкт-Петербург"
Неожиданно сильное замедление инфляции может побудить ЦБ снизить ставку на 100 б.п., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Опубликованные в среду данные показали, что инфляционные ожидания россиян в декабре выросли с 13,3% до 13,7%, максимальных уровней с февраля, отмечается в обзоре...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 10:33
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в преддверии насыщенной событиями пятницы - ПСБ
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в верхней половине целевого диапазона 2730-2810 пунктов в четверг, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "В преддверии пятницы, насыщенной событиями, часть инвесторов может взять паузу в...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 10:18
Рубль утром слегка дешевеет в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ
Москва. 18 декабря. Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль слегка дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 10:18
Выход курса юаня из диапазона 11-11,5 руб./юань до конца года маловероятен - ПСБ
Юань обновляет максимумы за два месяца при высоком спросе, но выход курса пары рубль/юань выше диапазона 11-11,5 руб./юань до конца года маловероятен, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "В среду юань показал уверенный рост,...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 10:00
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов - Интерфакс-ЦЭА
Москва. 18 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 09:55
Текущие темпы инфляции открывают возможность для планомерного снижения ключевой ставки ЦБ РФ - "Цифра брокер"
Текущие темпы инфляции открывают возможность для планомерного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Росстат сообщил о росте индекса потребительских цен на неделе с 9 по 15 декабря на 0,05% по сравнению с ростом на 0,05% на предыдущей...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 09:35
Основной сценарий для рынка акций в четверг - боковое движение с повышенной волатильностью - "Финам"
боковое движение с повышенной волатильностью, полагает эксперт инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков. "Движение в акциях остается разнонаправленным, - отмечает стратег в комментарии. - Бумаги, чувствительные к курсу валюты, поддерживаются ослаблением рубля и ожиданиями будущих дивидендов, тогда...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 09:16
Ожидаемое ослабление рубля может выступить катализатором переоценки акций АЛРОСА - "Цифра брокер"
Ожидаемое ослабление рубля может выступить катализатором переоценки акций "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Менеджмент компании ожидает, что следующий год развернет ситуацию на рынке алмазов, и цены начнут восстанавливаться. Конечный спрос со...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 19:40
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2760п по индексу МосБиржи на инфляционных ожиданиях и рисках санкций США
Москва. 17 декабря. Российский рынок акций в среду снизился на фоне новостного затишья вокруг переговоров по украинскому урегулированию, данных ЦБ о росте инфляционных ожиданий населения и рисков новых санкций США; фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $59,7 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже отметки 2760 пунктов, причем вечером поддержку оказало ослабление рубля.    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 19:22
Рубль в среду заметно подешевел в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ по ставке
Москва. 17 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3995 руб., что на 13,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 19:00
"Финам" повысил прогнозную цену паев Bitwise Crypto Industry Innovators ETF до $34
""Финам" повысил прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с $26,23 до $34,0 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65,7% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Биткоин с сентября скорректировался вниз...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 18:10
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты АЛРОСА - "Газпромбанк Инвестиции"
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Топ-менеджмент "АЛРОСА" ожидает, что снижение мирового производства алмазов в будущем стабилизирует рынок. По итогам 2025 года...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 17:38
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $158 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5%, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Эмитент у многих ассоциируется с легендарной газировкой, однако...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.