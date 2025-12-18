Ожидаемое ослабление рубля может выступить катализатором переоценки акций АЛРОСА - "Цифра брокер"

Ожидаемое ослабление рубля может выступить катализатором переоценки акций "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Менеджмент компании ожидает, что следующий год развернет ситуацию на рынке алмазов, и цены начнут восстанавливаться. Конечный спрос со стороны покупателей очень уверенный.

"Сейчас объемы продаж ювелирных изделий с бриллиантами уже превышают показатели, предшествовавшие пандемии COVID-19, - указывают аналитики. - Цены между натуральными и искусственными бриллиантами различаются как минимум в пять раз, и в дальнейшем этот разрыв будет только расти, полагает начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "АЛРОСА" Сергей Тахиев. Акции "АЛРОСА" в этом году показывают слабую динамику, тем не менее потенциальная девальвация рубля может выступить катализатором для их переоценки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.