Рынок акций РФ в среду просел ниже 2760п по индексу МосБиржи на инфляционных ожиданиях и рисках санкций США

Москва. 17 декабря. Российский рынок акций в среду снизился на фоне новостного затишья вокруг переговоров по украинскому урегулированию, данных ЦБ о росте инфляционных ожиданий населения и рисков новых санкций США; фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $59,7 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже отметки 2760 пунктов, причем вечером поддержку оказало ослабление рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2759,73 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1081,57 пункта (-1,7%); лидировали в снижении акции МКБ (MOEX: CBOM) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 декабря, составил 80,3807 руб. (+95,05 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Этот показатель в декабре вернулся на уровень февраля 2025 года (тоже 13,7%). Инфляционные ожидания населения растут второй месяц подряд, в октябре они оставались на уровне сентября в 12,6%.

Агентство Bloomberg сообщило в среду, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по решению украинского кризиса.

Страны НАТО беспрерывно оказывают Киеву военную помощь, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ. "Мы знаем, что за спиной киевского режима - потенциал стран-членов крупнейшего в мире военно-политического блока НАТО. Беспрерывно идёт масштабная военная помощь, направляются советники, инструкторы, наемники, данные разведки передаются", - заявил Путин.

По словам президента РФ, цели специальной военной операции будут достигнуты. "Мы предпочитали делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем", - заявил Путин.

США демонстрируют готовность решать украинский конфликт мирным путем, заявил Путин и выразил надежду, что то же самое произойдет с Европой.

В Москве не получали никаких сигналов об итогах западных переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "Известия". Песков добавил, что для возможности нового раунда переговоров России сначала необходимо ознакомиться с результатами консультаций, которые ведут Вашингтон, Киев и европейские столицы. Пресс-секретарь президента, пишут "Известия", выразил скептическое отношение к роли европейцев в этих переговорах, заявив, что их участие "в плане достижения приемлемого результата ничего хорошего не сулит".

Главным элементом предстоящего 18-19 декабря Европейского совета будет решение о финансировании Украины на 2026-2027 гг., и его необходимо принять, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Ближайшие дни будут решающим этапом, чтобы прийти к этому. Самая важная часть (европейской - ИФ) обороны - это поддержать Украину. (...) Надо усилить Украину, чтобы достичь настоящего мира, который будет справедливым и устойчивым, миром, который защитит Украину и также защитит Европу", - сказала глава ЕК в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Это заседание было посвящено подготовке к саммиту ЕС 18-19 декабря.

Глава ЕК напомнила, что, по оценке Международного валютного фонда, Украине на 2026-2027 гг. понадобятся 137 млрд евро. Евросоюзу предстоит покрыть примерно две трети этой суммы - 90 млрд евро. Также фон дер Ляйен указала на неотложность выбора того, как ЕС будет финансировать Украину, сославшись, в частности, на то, что, несмотря на продолжающиеся переговоры о мире, боевые действия интенсифицируются.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи попытался с утра продолжить рост, но поддержки покупателей не получил и приступил к коррекции из-за геополитики и статистики.

По сообщениям СМИ, США готовят новые санкции против РФ на тот случай, если Москва не согласится на мирное соглашение по Украине. Негативом могли также выступить данные ЦБ по инфляционным ожиданиям в декабре - они достигли 13,7%, максимума за 10 месяцев. Это важный ориентир для регулятора при принятии решений по ключевой ставке. В то же время рыночные условия для акций в целом улучшились: цены на нефть отскочили от локального дна, а рубль перешел к ослаблению, отмечает эксперт.

В четверг в США выйдет ноябрьский индекс потребительских цен, ЕЦБ и Банк Англии проведут заседания по процентным ставкам; на российском рынке "ИКС 5" (MOEX: X5) проведет ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Рынок будет оценивать недельный отчет Росстата по инфляции, а также новости с полей саммита ЕС 18-19 декабря, где будут обсуждаться вопросы использования замороженных российских активов. Ожидания по индексу МосБиржи на 18 декабря - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, объемы торгов на рынке акций остаются средними, а волатильность повышенная в связи с рядом предстоящих важных событий - введения новых западных санкций, саммита ЕС 18-19 декабря, новостей вокруг мирных переговоров по Украине, заседания Банка России по ключевой ставке и "прямой линии" президента РФ. Рынок настроен на снижение ставки, нерешенным остается только вопрос, каков будет шаг снижения - 50 б.п. или 100 б.п. (в случае сильных макроэкономических данных).

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций РФ скорректировался вниз на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг судьбы российских активов. Ранее поддержку рынку оказали сообщения о разногласиях внутри ЕС по вопросу их использования, в том числе позиция Бельгии. Однако в среду в Евросоюзе заявили, что не исключают возможности принятия решений по российским активам в обход решения Бельгии.

От ЦБ РФ 19 декабря участники рынка ждут снижения ставки с 16,5% до 16,0%, однако потенциальный масштаб снижения выглядит ограниченным и может быть воспринят рынком как недостаточный. Индекс МосБиржи при сохранении негативного новостного фона может снизиться к уровню поддержки вблизи 2700 пунктов, считает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ снизился, отыгрывая новости о возможном расширении санкций США в случае отсутствия мирного соглашения по Украине.

Акции "Сургутнефтегаза" вернулись к росту на фоне возобновления девальвации рубля. Глава "АЛРОСА" в начале недели в ходе интервью сделал ряд заявлений, среди которых упомянул наличие условий для роста цен на алмазы, высокий спрос покупателей на бриллиантовые изделия в мире и прогнозное сокращение добычи алмазов компанией в 2025 году на 10-15% г/г из-за приостановки производства на менее прибыльных шахтах, отметила аналитик.

Нефть отскочила вверх из-за рисков более ограниченного предложения сырья из Венесуэлы после блокады США ее подсанкционных нефтяных танкеров, а также возможности расширения американских санкций против России. Также рынок отыгрывал отчет Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,27 млн баррелей, полагает Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению основных торгов отступили от минимумов дня, но остались вблизи поддержек 2760 пунктов и 1080 пунктов соответственно. К вечеру в СМИ появились сообщения о том, что вопрос конфискации замороженных российских активов не будет стоять на повестке саммита ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу. Геополитический фон остается неопределенным, что также дает некоторые поводы для оптимизма, заключила представитель "Велес Капитала".

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), в Европе нет единого вектора (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,4%, FTSE вырос на 1,3%), "минусуют" США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,02-1%).

Экспорт Японии в ноябре увеличился на 6,1% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,715 трлн иен ($62,65 млрд), сообщило министерство финансов страны. Рост показателя был рекордным с февраля. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4,8%, сообщает Trading Economics. В октябре экспорт вырос на 3,6%.

Импорт Японии в ноябре вырос на 1,3% и составил 9,392 трлн иен. Эксперты прогнозировали увеличение на 2,5%. В октябре показатель повысился на 0,7%.

Банк Японии планирует повысить ключевую процентную ставку на заседании, которое состоится в пятницу, на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых, писали ранее СМИ со ссылками на источники. Это будет максимальный уровень за 30 лет. Также регулятор, вероятно, просигнализирует о готовности увеличить стоимость заимствований еще как минимум один раз в ближайшие полгода.

На нефтяном рынке в среду цены скорректировались вверх после падения накануне до минимума почти за 5 лет.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $59,72 за баррель (+1,4% и -2,7% во вторник), январская цена фьючерса на WTI - $56,01 за баррель (+1,4% и -2,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,27 млн баррелей, запасы бензина выросли на 4,81 млн баррелей, резервы дистиллятов - на 1,71 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 742 тыс. баррелей.

По данным Trading Economics, аналитики в среднем прогнозировали снижение коммерческих запасов нефти на 1,1 млн баррелей и увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,1 млн и 1,2 млн баррелей соответственно.

Урегулирование российско-украинского конфликта может повлечь отмену санкций против нефтяного сектора России.

В среду поддержку рынку нефти оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет наращиваться. Эти заявления усилили опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти.

Аналитики отмечают, что предложение на нефтяном рынке остается достаточным, однако если режим блокады будет сохраняться длительное время, цены на нефть могут продолжить подъем.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-8,1%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-5,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,4%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,4% и -2,9% "префы"), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-3,5%).

Выросли акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+13,3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+10,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+9,9% и +9,4% "префы"), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+7,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+4,1%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+3,9%).

Акционеры инвестиционного холдинга SFI (MOEX: SFIN) (ПАО "ЭсЭфАй") (+0,8%, до 1799,8 рубля) одобрили выплату дивидендов за девять месяцев 2025 года в размере 902 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 43,857 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 25 декабря.

Акционеры также одобрили продажу 87,5% акций "Европлана" (MOEX: LEAS) и погашение пакета казначейских акций SFI в размере 3,2% от текущего уставного капитала компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,63 млрд рублей (из них 9,08 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,03 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,09 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

