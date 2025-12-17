Рубль в среду заметно подешевел в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ по ставке

Москва. 17 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3995 руб., что на 13,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 декабря на 95,05 копейки, до 80,3807 руб./$1, и увеличил курс евро на 34,24 копейки, до 94,1478 руб./EUR1.

"Давление на рубль в среду оказало усиление геополитической напряженности на фоне заявлений американских властей о потенциальных антироссийских санкциях. Кроме того, против рубля выступила пониженная рыночная ликвидность в условиях приближающихся новогодних праздников, а также ожидания инвесторов перед запланированным на эту пятницу заседанием Банка России. На последнем в этом году заседании регулятор может понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Такое решение, если будет принято, сократит поддержку для рубля, которую тот получал от высоких процентных ставок в экономике. В конечном счете валютные курсы по отношению к рублю могут консолидироваться вблизи достигнутых уровней вплоть до заседания регулятора, тогда как впоследствии в условиях низкой ликвидности рубль может ослабнуть по отношению к доллару в направлении 82 руб./$1 на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке глава аналитического департамента компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Этот показатель в декабре вернулся на уровень февраля 2025 года (тоже 13,7%).

Инфляционные ожидания населения растут второй месяц подряд. В октябре они оставались на уровне сентября в 12,6%. В августе они составляли 13,5%, в июле и июне - 13%, в мае - 13,4%, в апреле - 13,1%, в марте - 12,9%, в феврале - 13,7%, в январе - 14%. Опрос проводился 2-11 декабря 2025 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре осталась на уровне ноября - 14,5% (вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%).

Ценовые ожидания предприятий в декабре продолжили расти, достигнув максимального за IV квартал 2025 года уровня, следует также из оперативной справки ЦБ РФ по итогом опроса предприятий. Этот показатель в декабре приблизился к высокому уровню IV квартала 2024 года. Текущие оценки роста цен на продукцию в декабре снизились. Ожидания компаний по спросу и производству в декабре немного ухудшились.

Индикатор бизнес-климата в декабре приблизился к октябрьскому уровню. В ноябре был зафиксирован максимум за последние полгода.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 19 декабря.

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 19 декабря 2025 года может составить 50 или 100 базисных пунктов (б.п.), говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Наиболее вероятным, с точки зрения экспертов, выступает сценарий снижения на 50 б.п. - до 16% годовых. Осторожная позиция регулятора, по их мнению, может быть продиктована двумя факторами. Первый - предстоящее повышение НДС. Оно пусть и разово, но скажется на инфляции в начале 2026 года. Рост цен окажет влияние и на инфляционные ожидания населения.

Второй фактор - рост кредитования. "Всплеск кредитования, которое мы наблюдали в августе и октябре, вероятнее всего, следствие излишнего летнего оптимизма в отношении дальнейшей траектории ставки. Поэтому, несмотря на позитивные выходящие данные в последнее время, считаем, что регулятор займет осторожную позицию", - пишут аналитики сервиса в обзоре.

Также эксперты "Газпромбанк Инвестиций" указывают, что в базовом сценарии ждут продолжения цикла снижения ключевой ставки в 2026 году. При этом они не исключают паузы в нем: регулятор может оценить влияние НДС на последующую траекторию инфляции, а также динамику потребительской активности и кредитования.

Цены на нефть эталонных марок остаются на положительной территории вечером в среду после публикации официальных данных о запасах в США.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск растет на 1,34%, до $59,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожали на 1,39%, до $56,02 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,27 млн баррелей - до 424,4 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 декабря, выросли на 4,81 млн баррелей, дистиллятов - на 1,71 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 742 тыс. баррелей. По данным Trading Economics, аналитики в среднем прогнозировали снижение коммерческих запасов нефти на 1,1 млн баррелей и увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,1 млн и 1,2 млн баррелей соответственно.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 декабря отступила на 1 базисный пункт - до 15,84% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду понизилась на 2 базисных пункта, до 16,32% годовых, версия на три месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 16,79% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта и составила 18,28% годовых.