"Финам" повысил прогнозную цену паев Bitwise Crypto Industry Innovators ETF до $34

""Финам" повысил прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с $26,23 до $34,0 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65,7% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Биткоин с сентября скорректировался вниз более чем на 30%, снизившись с $126 тыс. до $86 тыс. Ключевым фактором стала паника на американском фондовом рынке вокруг ИИ-бума: инвесторы все больше сомневаются, что масштабные вложения в искусственный интеллект могут быть быстро и эффективно монетизированы, - пишет эксперт. - Пересмотр ожиданий по темпам окупаемости ИИ-проектов спровоцировал распродажи в технологическом секторе, что потянуло за собой и криптовалюты, которые в текущем цикле воспринимаются как высокорисковые активы, причем даже снижение ставки ФРС не помогло биткоину. Поэтому мы считаем, что данная коррекция является хорошей возможностью для покупки акций фонда BITQ".

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, повторяющий динамику индекса Bitwise Crypto Innovators 30. Индекс разработан для оценки эффективности компаний, лидирующих в быстроразвивающейся криптоэкономике.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.