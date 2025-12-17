Цена акций АЛРОСА сохраняет потенциал роста - "Велес Капитал"

Котировки акций "АЛРОСА" сохраняют потенциал восстановления от многолетних минимумов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Чистая прибыль компании за 9М25 по РСБУ составила 35,7 млрд руб. против прибыли 28,2 млрд руб. годом ранее, констатирует эксперт.

По сообщениям Минфина, объем закупок алмазов Гохрана у "АЛРОСА" в текущем году будет небольшим на фоне самостоятельной реализации продукции компанией.

"Мы также отмечаем, что даже в текущих непростых условиях на рынке эмитент сохраняет положительный свободный денежный поток с перспективой выплаты годовых дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Положительное влияние на цену акций также может оказать более слабый рубль", - пишет Кожухова в обзоре.

Аналитик также напоминает, что в конце ноября инвесткомпания понизила фундаментальную целевую цену для бумаг "АЛРОСА" до 45,1 руб. за штуку, однако на фоне значительного падения котировок изменила рекомендацию на "покупать". (потенциал роста около 8% от текущих отметок).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.