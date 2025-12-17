Акции АЛРОСА в настоящее время неинтересны для покупок - "Алор Брокер"

Акции "АЛРОСА" в настоящее время не представляют интереса для покупок, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

Стабильный мировой спрос на ювелирные изделия и снижение добычи алмазов создают необходимые условия для восстановления цен, заявил глава российской алмазодобывающей "АЛРОСА" Павел Маринычев в интервью индийскому изданию The Times of India.

"Мы не можем согласиться с озвученной позицией касательно спроса на ювелирные изделия, поскольку данные Всемирного совета по золоту показывают обратную тенденцию. Это неудивительно с учетом сильного роста золота в текущем году. Акции эмитента не рассматриваем для инвестиционных покупок", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.