Акции ДОМ.РФ, Циана и Ozon вырастут после включения эмитентов в новую базу расчетов индекса Мосбиржи - SberCIB

Акции ДОМ.РФ, "Циана" и Ozon вырастут после включения эмитентов в новую базу расчетов индекса Мосбиржи, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Уже в пятницу, 19 декабря, вступит в силу новая база расчета индекса Мосбиржи. В SberCIB оценили, как ребалансировка повлияет на котировки акций.

Эксперты прогнозируют рост котировок ДОМ.PФ, "Циана" и Ozon - эти бумаги войдут в индекс Мосбиржи. Акции "Яндекса" тоже могут получить поддержку - их доля в IMOEX вырастет из-за увеличения free float.

По мнению аналитиков, негативную динамику могут показать акции "Юнипро" - их исключат из индекса. Вес бумаг МКБ, "Мосэнерго" и "Татнефти" снизится, что тоже может негативно отразиться на их котировках.

"Доля ВТБ в индексе увеличится - с 1,1 до 3,5% из-за роста free float после допэмиссии, - указывают стратеги. - Но эффект для котировок будет незначительным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.