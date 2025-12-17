Банковский сектор РФ выглядит уязвимо на фоне снижения ставки и роста резервов - "Финам"

Банковский сектор РФ выглядит уязвимо на фоне снижения ставки и роста резервов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.

По мнению эксперта, отчет банка "Санкт-Петербург" за 11 месяцев подтвердил этот тренд: резкое падение прибыли, ухудшение маржи и сокращение запаса капитала ограничивают как дивидендный потенциал, так и пространство для роста котировок. В целом для банков при дальнейшем смягчении политики ЦБ риски перевешивают краткосрочные возможности, считает Кабаков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.