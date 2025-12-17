.
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков  /  Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Рост ВВП-2025 не дотянется до прогноза Минэкономразвития в 1%
Последние макроэкономические данные и оценки аналитиков указывают на то, что прогноз Минэкономразвития о росте ВВП в 2025 году на 1%, вероятнее всего, реализован не будет и итоговый показатель будет ниже, пишет "Коммерсантъ". Слабая динамика...
 
Льготную программу инвесткредитования МСБ перезапустят в 2026 г.
Власти планируют перезапустить льготную программу инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей со следующего года. Это следует из презентации Стратегии Корпорации МСП (КМСП) до 2030 года, представленной на...
 
17 декабря 2025 года 12:33

Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 11 месяцев 2025 года:

- Совокупная выручка компании за 11 месяцев 2025 года выросла на 16,7% к аналогичному периоду 2024 года и достигла 21 млрд рублей.

- Выручка в ноябре 2025 года выросла на 10,1% к ноябрю 2024 года и составила 2,2 млрд рублей.

- Выручка онлайн-сегмента за 11 месяцев 2025 года выросла на 34,8% к аналогичному периоду 2024 года и составила 4,9 млрд рублей.

"Благодаря цифровой трансформации бизнеса компании продолжается тренд на опережающий рост онлайн-каналов, - пишут эксперты сервиса. - Мы нейтрально оцениваем представленные финансовые результаты Henderson. Бизнес компании продолжает расти, но сталкивается с давлением на маржинальность из-за роста затрат".

В данный момент аналитики "Газпромбанк Инвестиций" считают, что рынок в целом справедливо оценивает акции компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
