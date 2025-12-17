Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 11 месяцев 2025 года:

- Совокупная выручка компании за 11 месяцев 2025 года выросла на 16,7% к аналогичному периоду 2024 года и достигла 21 млрд рублей.

- Выручка в ноябре 2025 года выросла на 10,1% к ноябрю 2024 года и составила 2,2 млрд рублей.

- Выручка онлайн-сегмента за 11 месяцев 2025 года выросла на 34,8% к аналогичному периоду 2024 года и составила 4,9 млрд рублей.

"Благодаря цифровой трансформации бизнеса компании продолжается тренд на опережающий рост онлайн-каналов, - пишут эксперты сервиса. - Мы нейтрально оцениваем представленные финансовые результаты Henderson. Бизнес компании продолжает расти, но сталкивается с давлением на маржинальность из-за роста затрат".

В данный момент аналитики "Газпромбанк Инвестиций" считают, что рынок в целом справедливо оценивает акции компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.