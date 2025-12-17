"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций IBM

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает перспективы акций International Business Machines (IBM), сообщается в комментарии аналитиков.

"Несмотря на устойчивый денежный поток и стабильную маржу, компания остается зрелым бизнесом с ограниченными темпами роста, - пишут эксперты. - При этом текущая оценка отражает ожидания заметного улучшения рентабельности, возврата на инвестированный капитал и динамики роста".

Дополнительным риском аналитики считают ориентацию компании на сделки M&A как ключевой источник роста, что снижает финансовую гибкость и устойчивость инвестиционного кейса. В совокупности это повышает чувствительность текущей оценки к пересмотру рыночных ожиданий и поддерживает негативный взгляд на акции IBM.

Эксперты подтверждают прогнозную цену акций компании на уровне $290 на горизонте года, что предполагает потенциал снижения на 6%.

IBM - одна из крупнейших мировых технологических компаний, специализирующаяся на разработке корпоративного программного обеспечения, облачных решений, искусственного интеллекта и ИТ-консалтинга.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.