Снижение ставки ЦБ РФ до 16% в декабре наиболее вероятно - "Газпромбанк Инвестиции"

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 19 декабря 2025 года может составить 50 или 100 базисных пунктов (б.п.), говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Наиболее вероятным, с точки зрения экспертов, выступает сценарий снижения на 50 б.п. - до 16% годовых.

Осторожная позиция регулятора, по их мнению, может быть продиктована двумя факторами:

- Предстоящее повышение НДС. Оно пусть и разово, но скажется на инфляции в начале 2026 года. Рост цен окажет влияние и на инфляционные ожидания населения.

- Рост кредитования. "Всплеск кредитования, которое мы наблюдали в августе и октябре, вероятнее всего, следствие излишнего летнего оптимизма в отношении дальнейшей траектории ставки. Поэтому, несмотря на позитивные выходящие данные в последнее время, считаем, что регулятор займет осторожную позицию", - пишут аналитики сервиса в обзоре.

Также эксперты "Газпромбанк Инвестиций" указывают, что в базовом сценарии ждут продолжения цикла снижения ключевой ставки в 2026 году. При этом не исключают паузы в нем: регулятор может оценить влияние НДС на последующую траекторию инфляции, а также динамику потребительской активности и кредитования.

