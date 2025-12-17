Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 17 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль немного дешевеет, несмотря на рост нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,283 руб. (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка постепенно переходят к ожиданию заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.

Цены на нефть уверенно повышаются утром в среду после падения до минимумов почти за пять лет накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $59,77 за баррель, что на 1,46% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени также на 1,5%, до $56,1 за баррель.

Цены на нефть упали до минимумов с февраля 2021 года во вторник на фоне сигналов относительно прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на Украине и ожиданий избытка предложения на рынке.

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что сторонам, "возможно, удалось найти решение 90% вопросов".

Урегулирование российско-украинского конфликта может повлечь отмену санкций против нефтяного сектора России.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают новости о том, что президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Эти заявления усилили опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти.