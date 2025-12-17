17 декабря 2025 года 10:19
Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем, несмотря на рост нефти
Москва. 17 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль немного дешевеет, несмотря на рост нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,283 руб. (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,63 коп. выше уровня действующего официального курса.
Участники рынка постепенно переходят к ожиданию заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.
Цены на нефть уверенно повышаются утром в среду после падения до минимумов почти за пять лет накануне.
Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $59,77 за баррель, что на 1,46% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени также на 1,5%, до $56,1 за баррель.
Цены на нефть упали до минимумов с февраля 2021 года во вторник на фоне сигналов относительно прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на Украине и ожиданий избытка предложения на рынке.
Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что сторонам, "возможно, удалось найти решение 90% вопросов".
Урегулирование российско-украинского конфликта может повлечь отмену санкций против нефтяного сектора России.
Поддержку рынку нефти в среду оказывают новости о том, что президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.
Эти заявления усилили опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
17 декабря 2025 года 19:40
Москва. 17 декабря. Российский рынок акций в среду снизился на фоне новостного затишья вокруг переговоров по украинскому урегулированию, данных ЦБ о росте инфляционных ожиданий населения и рисков новых санкций США; фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $59,7 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже отметки 2760 пунктов, причем вечером поддержку оказало ослабление рубля. читать дальше
17 декабря 2025 года 19:22
Москва. 17 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3995 руб., что на 13,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
17 декабря 2025 года 19:00
""Финам" повысил прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с $26,23 до $34,0 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65,7% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового.
"Биткоин с сентября скорректировался вниз... читать дальше
17 декабря 2025 года 18:10
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
Топ-менеджмент "АЛРОСА" ожидает, что снижение мирового производства алмазов в будущем стабилизирует рынок. По итогам 2025 года... читать дальше
17 декабря 2025 года 17:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $158 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5%, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.
"Эмитент у многих ассоциируется с легендарной газировкой, однако... читать дальше
17 декабря 2025 года 17:04
Фундаментальная картина для котировок серебра в настоящее время выглядит неоднозначно, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".
Цена фьючерсов на серебро в начале декабря достигла $65 за тройскую унцию, прибавив почти 116% к началу 2025 года, констатируют эксперты.
"Серебро - и... читать дальше
17 декабря 2025 года 16:15
Котировки акций "АЛРОСА" сохраняют потенциал восстановления от многолетних минимумов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
Чистая прибыль компании за 9М25 по РСБУ составила 35,7 млрд руб. против прибыли 28,2 млрд руб. годом ранее, констатирует... читать дальше
17 декабря 2025 года 15:38
вление на котировки акций Lennar Corp. в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".
Результаты эмитента за четвертый квартал 2025 финансового года оказались неоднозначными, отмечают эксперты: выручка в $9,37 млрд обошла средний прогноз на 2% ($9,18... читать дальше
17 декабря 2025 года 15:30
Москва. 17 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,387 руб., что на 12,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
17 декабря 2025 года 15:03
Акции "АЛРОСА" в настоящее время не представляют интереса для покупок, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".
Стабильный мировой спрос на ювелирные изделия и снижение добычи алмазов создают необходимые условия для восстановления цен, заявил глава российской алмазодобывающей... читать дальше
17 декабря 2025 года 14:16
Акции ДОМ.РФ, "Циана" и Ozon вырастут после включения эмитентов в новую базу расчетов индекса Мосбиржи, полагают аналитики SberCIB Investment Research.
Уже в пятницу, 19 декабря, вступит в силу новая база расчета индекса Мосбиржи. В SberCIB оценили, как ребалансировка повлияет на котировки... читать дальше
17 декабря 2025 года 13:20
нковский сектор РФ выглядит уязвимо на фоне снижения ставки и роста резервов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.
По мнению эксперта, отчет банка "Санкт-Петербург" за 11 месяцев подтвердил этот тренд: резкое падение прибыли, ухудшение маржи и сокращение... читать дальше
17 декабря 2025 года 12:33
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 11 месяцев 2025 года:
- Совокупная выручка компании за 11 месяцев 2025 года выросла... читать дальше
17 декабря 2025 года 12:10
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает перспективы акций International Business Machines (IBM), сообщается в комментарии аналитиков.
"Несмотря на устойчивый денежный поток и стабильную маржу, компания остается зрелым бизнесом с ограниченными темпами роста, - пишут эксперты. - При этом... читать дальше
17 декабря 2025 года 11:46
Курс пары рубль/юань пока продолжит движение в середине диапазона 11,15-11,40 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".
"Валютный рынок пока находится в ожидании более конкретных драйверов - как со стороны геополитики, так и со стороны решений Банка России по ставке, - отмечают... читать дальше
