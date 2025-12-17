"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций банка "Санкт-Петербург"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Результаты эмитента за ноябрь 2025 года по РСБУ разочаровали. Отмечаем сохранение давления со стороны стоимости риска и снижения чистой процентной маржи при опережающем росте операционных расходов и снижении доходов от операций на финансовых рынках, - указывают эксперты.

"Сохраняем "нейтральный" взгляд. Текущая оценка по мультипликатору P/E от наших прогнозов прибыли на 2025 год - 3,3х (против среднеисторических 3,9х). По нашим расчетам, из-за давления на чистую процентную маржу чистая прибыль банка в ближайшие два года будет в диапазоне 40-45 млрд руб. Кроме того, из-за очередного роста стоимости риска, на наш взгляд, снижается вероятность выплаты 50% чистой прибыли в виде дивидендов за 2025 год", - пишут Перминов и Шаров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.