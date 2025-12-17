.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть активно дорожает
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Рост ВВП-2025 не дотянется до прогноза Минэкономразвития в 1%
Последние макроэкономические данные и оценки аналитиков указывают на то, что прогноз Минэкономразвития о росте ВВП в 2025 году на 1%, вероятнее всего, реализован не будет и итоговый показатель будет ниже, пишет "Коммерсантъ". Слабая динамика...
 
Льготную программу инвесткредитования МСБ перезапустят в 2026 г.
Власти планируют перезапустить льготную программу инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей со следующего года. Это следует из презентации Стратегии Корпорации МСП (КМСП) до 2030 года, представленной на...
 
17 декабря 2025 года 09:10

Нефть активно дорожает

Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики. Фондовые индексы стран АТР слабо растут в среду, исключение - Австралия. Нефть активно дорожает в среду утром, Brent торгуется на уровне $59,8 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 64 тыс., по данным министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 50 тыс., сообщает Trading Economics. Месяцем ранее, в октябре, число рабочих мест сократилось на 105 тыс., что стало самым значительным падением с декабря 2020 года.

Безработица в стране в ноябре достигла 4,6% - максимума за четыре года. В сентябре она находилась на отметке 4,4%, и эксперты не ожидали изменения. Данные об уровне безработицы в октябре не были опубликованы, поскольку сбор этой информации надолго прерывался из-за шатдауна.

Розничные продажи в США в октябре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%, по данным Trading Economics.

После вышедших статданных инвесторы полагают, что Федеральная резервная система в 2026 году снизит базовую процентную ставку минимум на 50 базисных пунктов. Прогноз самого Федрезерва, обнародованный на прошлой неделе, предполагал сокращение всего на 25 б.п.

Вслед за падением стоимости нефти во вторник до минимума с начала 2021 года существенно подешевели акции представителей нефтяной отрасли, в том числе Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,6%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 3,8%, Marathon Petroleum - на 4,7%, Occidental Petroleum - на 3,2%, Halliburton Co. - на 4,3%, Baker Hughes Co. - на 4%.

Цена бумаг Phillips 66 рухнула на 6,9%. Нефтяная компания представила бюджет на следующий год, согласно которому капзатраты составят $2,4 млрд.

Акции Pfizer Inc. (SPB: PFE) подешевели на 3,4%. Фармацевтическая компания планирует по итогам 2026 года получить выручку в диапазоне $59,5-62,5 млрд, скорректированную прибыль - $2,8-3 в расчете на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозируют выручку на уровне $61,6 млрд, скорректированную прибыль - $3,05.

Котировки бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) опустились на 2,3%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Merck & Co. (SPB: MRK) - на 2%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,8%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,2%, Humana Inc. - на 6%, Intel Corp. (SPB: INTC) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,5%.

Цена акций Kraft Heinz Co. выросла на 0,7%. Главным исполнительным директором одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания с 1 января станет Стив Кэхилейн, ранее занимавший аналогичную должность в Kellanova.

Бумаги PayPal подорожали на 1% на новости о том, что оператор платежной системы подал регуляторам заявку на создание собственного банка.

Ford Motor (SPB: F) сообщил о том, что понесет разовые расходы в размере около $19,5 млрд в связи с "рационализацией" американских активов в сфере электромобилей и планов выпуска продукции. Цена акций автопроизводителя повышается на 0,2%.

Котировки бумаг Walt Disney Co. (SPB: DIS) повысились на 1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 4,4%, Robinhood Markets (SPB: HOOD) - на 3,6%, Estee Lauder - на 3,3%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,1%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 302,3 пункта (на 0,62%) и составил 48114,26 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 16,25 пункта (на 0,24%) - до 6800,26 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite вырос на 54,05 пункта (на 0,23%) и завершил сессию на отметке 23111,46 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабый рост утром в среду. Исключение составляет австралийский индикатор.

Участники рынка оценивают статданные из Японии, а также ждут последнего в этом году заседания японского ЦБ.

Банк Японии планирует повысить ключевую процентную ставку на заседании, которое состоится в пятницу, на 25 базисных пунктов - до 0,75%, писали ранее СМИ писали со ссылками на источники. Это будет максимальный уровень за 30 лет. Также регулятор, вероятно, просигнализирует о готовности увеличить стоимость заимствований еще как минимум один раз в ближайшие полгода.

Также в среду стало известно, что японский экспорт в ноябре увеличился на 6,1% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с февраля. Импорт вырос на 1,3%, рост этого показателя фиксируется третий месяц подряд.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения экспорта на 4,8%, импорта - на 2,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 мск повысилось на 0,1%.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Dowa Holdings, дорожающие на 6,8%. Цена бумаг Sumitomo Metal Mining растет на 4,9%, Sumitomo Metal Mining - на 2,9%, Furukawa Electric - на 2,4%, Ibiden Co. - на 2,3%.

Цена акций Nissui Corp. снижается на 5,7%, NTN Corp. - на 3,4%, Minebea Mitsumi - на 3,2%, Nikon и BayCurrent Inc. - на 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,19%.

Цена акций производителя графических процессоров MetaX Integrated Circuits Shanghai взлетела более чем в шесть раз в первый день торгов на бирже в Шанхае после IPO, в рамках которого компания привлекла $600 млн.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что китайский рынок акций может вырасти на 30% в ближайшие два года благодаря мерам стимулирования экономики, росту корпоративных прибылей и притоку иностранного капитала.

На Гонконгской фондовой бирже самый существенный рост демонстрируют бумаги Li Ning Co., дорожающие на 4,8%. Также активно поднимаются котировки акций CK Infrastructure Holdings (+2,2%), Power Assets Holdings и Zijin Mining Group (+2,1%), China Petroleum & Chemical Corp. (+2%) и Pop Mart International (+1,9%).

Акции Techtronic Industries дешевеют на 2,7%, ENN Energy Holdings - на 2,6%, Hengan International - на 1,5%, CNOOC Ltd. - на 1,3%, Lenovo - на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,5%.

Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics растет на 2,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - снижается на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

Котировки бумаг GrainCorp падают более чем на 15%, производителя вина Treasury Wine Estates - на 9,3%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto растет на 0,4% и 0,8% соответственно, а цена акций Liontown Ltd подскочила почти на 12%.

Цены на нефть уверенно повышаются утром в среду после падения до минимумов почти за пять лет накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $59,76 за баррель, что на $0,84 (1,43%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты опустились в цене на $1,64 (2,71%), до $58,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени также на $0,84 (1,52%), до $56,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,55 (2,73%), до $55,27 за баррель.

Цены на нефть упали до минимумов с февраля 2021 года во вторник на фоне сигналов относительно прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на Украине и ожиданий избытка предложения на рынке. Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что сторонам, "возможно, удалось найти решение 90% вопросов".

Урегулирование российско-украинского конфликта может повлечь отмену санкций против нефтяного сектора России.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают новости о том, что президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Эти заявления усилили опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти.

Аналитики отмечают, что предложение на нефтяном рынке остается достаточным, однако если режим блокады будет сохраняться длительное время, цены на нефть могут продолжить подъем.

"В краткосрочной перспективе резкий рост цен на нефть маловероятен, если не будет принято каких-либо ответных мер, способных повлиять на нефтяные потоки всего американского региона, - сказал старший аналитик LSEG Эмрил Джамил. - Ожидания глобального переизбытка предложения остаются в центре внимания трейдеров". Сохранение ограничений в течение длительного времени может оказать поддержку ценам на некоторые сорта нефти в более долгосрочной перспективе, добавил эксперт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 декабря 2025 года 19:40
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2760п по индексу МосБиржи на инфляционных ожиданиях и рисках санкций США
Москва. 17 декабря. Российский рынок акций в среду снизился на фоне новостного затишья вокруг переговоров по украинскому урегулированию, данных ЦБ о росте инфляционных ожиданий населения и рисков новых санкций США; фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $59,7 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже отметки 2760 пунктов, причем вечером поддержку оказало ослабление рубля.    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 19:22
Рубль в среду заметно подешевел в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ по ставке
Москва. 17 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3995 руб., что на 13,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 19:00
"Финам" повысил прогнозную цену паев Bitwise Crypto Industry Innovators ETF до $34
""Финам" повысил прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с $26,23 до $34,0 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65,7% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Биткоин с сентября скорректировался вниз...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 18:10
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты АЛРОСА - "Газпромбанк Инвестиции"
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Топ-менеджмент "АЛРОСА" ожидает, что снижение мирового производства алмазов в будущем стабилизирует рынок. По итогам 2025 года...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 17:38
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $158 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5%, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Эмитент у многих ассоциируется с легендарной газировкой, однако...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 17:04
Фундаментальная картина для цен на серебро неоднозначна - "ВТБ Моя Аналитика"
Фундаментальная картина для котировок серебра в настоящее время выглядит неоднозначно, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Цена фьючерсов на серебро в начале декабря достигла $65 за тройскую унцию, прибавив почти 116% к началу 2025 года, констатируют эксперты. "Серебро - и...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 16:15
Цена акций АЛРОСА сохраняет потенциал роста - "Велес Капитал"
Котировки акций "АЛРОСА" сохраняют потенциал восстановления от многолетних минимумов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Чистая прибыль компании за 9М25 по РСБУ составила 35,7 млрд руб. против прибыли 28,2 млрд руб. годом ранее, констатирует...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 15:38
Давление на цену акций Lennar, вероятно, пока сохранится - инвестбанк "Синара"
вление на котировки акций Lennar Corp. в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Результаты эмитента за четвертый квартал 2025 финансового года оказались неоднозначными, отмечают эксперты: выручка в $9,37 млрд обошла средний прогноз на 2% ($9,18...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ по ставке
Москва. 17 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,387 руб., что на 12,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 15:03
Акции АЛРОСА в настоящее время неинтересны для покупок - "Алор Брокер"
Акции "АЛРОСА" в настоящее время не представляют интереса для покупок, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер". Стабильный мировой спрос на ювелирные изделия и снижение добычи алмазов создают необходимые условия для восстановления цен, заявил глава российской алмазодобывающей...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 14:16
Акции ДОМ.РФ, Циана и Ozon вырастут после включения эмитентов в новую базу расчетов индекса Мосбиржи - SberCIB
Акции ДОМ.РФ, "Циана" и Ozon вырастут после включения эмитентов в новую базу расчетов индекса Мосбиржи, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Уже в пятницу, 19 декабря, вступит в силу новая база расчета индекса Мосбиржи. В SberCIB оценили, как ребалансировка повлияет на котировки...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 13:20
Банковский сектор РФ выглядит уязвимо на фоне снижения ставки и роста резервов - "Финам"
нковский сектор РФ выглядит уязвимо на фоне снижения ставки и роста резервов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова. По мнению эксперта, отчет банка "Санкт-Петербург" за 11 месяцев подтвердил этот тренд: резкое падение прибыли, ухудшение маржи и сокращение...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 12:33
Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 11 месяцев 2025 года: - Совокупная выручка компании за 11 месяцев 2025 года выросла...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 12:10
"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций IBM
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает перспективы акций International Business Machines (IBM), сообщается в комментарии аналитиков. "Несмотря на устойчивый денежный поток и стабильную маржу, компания остается зрелым бизнесом с ограниченными темпами роста, - пишут эксперты. - При этом...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 11:46
Курс пары рубль/юань пока продолжит движение в середине диапазона 11,15-11,40 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань пока продолжит движение в середине диапазона 11,15-11,40 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Валютный рынок пока находится в ожидании более конкретных драйверов - как со стороны геополитики, так и со стороны решений Банка России по ставке, - отмечают...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.