Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики. Фондовые индексы стран АТР слабо растут в среду, исключение - Австралия. Нефть активно дорожает в среду утром, Brent торгуется на уровне $59,8 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 64 тыс., по данным министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 50 тыс., сообщает Trading Economics. Месяцем ранее, в октябре, число рабочих мест сократилось на 105 тыс., что стало самым значительным падением с декабря 2020 года.

Безработица в стране в ноябре достигла 4,6% - максимума за четыре года. В сентябре она находилась на отметке 4,4%, и эксперты не ожидали изменения. Данные об уровне безработицы в октябре не были опубликованы, поскольку сбор этой информации надолго прерывался из-за шатдауна.

Розничные продажи в США в октябре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%, по данным Trading Economics.

После вышедших статданных инвесторы полагают, что Федеральная резервная система в 2026 году снизит базовую процентную ставку минимум на 50 базисных пунктов. Прогноз самого Федрезерва, обнародованный на прошлой неделе, предполагал сокращение всего на 25 б.п.

Вслед за падением стоимости нефти во вторник до минимума с начала 2021 года существенно подешевели акции представителей нефтяной отрасли, в том числе Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,6%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 3,8%, Marathon Petroleum - на 4,7%, Occidental Petroleum - на 3,2%, Halliburton Co. - на 4,3%, Baker Hughes Co. - на 4%.

Цена бумаг Phillips 66 рухнула на 6,9%. Нефтяная компания представила бюджет на следующий год, согласно которому капзатраты составят $2,4 млрд.

Акции Pfizer Inc. (SPB: PFE) подешевели на 3,4%. Фармацевтическая компания планирует по итогам 2026 года получить выручку в диапазоне $59,5-62,5 млрд, скорректированную прибыль - $2,8-3 в расчете на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозируют выручку на уровне $61,6 млрд, скорректированную прибыль - $3,05.

Котировки бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) опустились на 2,3%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Merck & Co. (SPB: MRK) - на 2%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,8%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,2%, Humana Inc. - на 6%, Intel Corp. (SPB: INTC) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,5%.

Цена акций Kraft Heinz Co. выросла на 0,7%. Главным исполнительным директором одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания с 1 января станет Стив Кэхилейн, ранее занимавший аналогичную должность в Kellanova.

Бумаги PayPal подорожали на 1% на новости о том, что оператор платежной системы подал регуляторам заявку на создание собственного банка.

Ford Motor (SPB: F) сообщил о том, что понесет разовые расходы в размере около $19,5 млрд в связи с "рационализацией" американских активов в сфере электромобилей и планов выпуска продукции. Цена акций автопроизводителя повышается на 0,2%.

Котировки бумаг Walt Disney Co. (SPB: DIS) повысились на 1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 4,4%, Robinhood Markets (SPB: HOOD) - на 3,6%, Estee Lauder - на 3,3%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,1%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 302,3 пункта (на 0,62%) и составил 48114,26 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 16,25 пункта (на 0,24%) - до 6800,26 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite вырос на 54,05 пункта (на 0,23%) и завершил сессию на отметке 23111,46 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабый рост утром в среду. Исключение составляет австралийский индикатор.

Участники рынка оценивают статданные из Японии, а также ждут последнего в этом году заседания японского ЦБ.

Банк Японии планирует повысить ключевую процентную ставку на заседании, которое состоится в пятницу, на 25 базисных пунктов - до 0,75%, писали ранее СМИ писали со ссылками на источники. Это будет максимальный уровень за 30 лет. Также регулятор, вероятно, просигнализирует о готовности увеличить стоимость заимствований еще как минимум один раз в ближайшие полгода.

Также в среду стало известно, что японский экспорт в ноябре увеличился на 6,1% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с февраля. Импорт вырос на 1,3%, рост этого показателя фиксируется третий месяц подряд.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения экспорта на 4,8%, импорта - на 2,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 мск повысилось на 0,1%.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Dowa Holdings, дорожающие на 6,8%. Цена бумаг Sumitomo Metal Mining растет на 4,9%, Sumitomo Metal Mining - на 2,9%, Furukawa Electric - на 2,4%, Ibiden Co. - на 2,3%.

Цена акций Nissui Corp. снижается на 5,7%, NTN Corp. - на 3,4%, Minebea Mitsumi - на 3,2%, Nikon и BayCurrent Inc. - на 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,19%.

Цена акций производителя графических процессоров MetaX Integrated Circuits Shanghai взлетела более чем в шесть раз в первый день торгов на бирже в Шанхае после IPO, в рамках которого компания привлекла $600 млн.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что китайский рынок акций может вырасти на 30% в ближайшие два года благодаря мерам стимулирования экономики, росту корпоративных прибылей и притоку иностранного капитала.

На Гонконгской фондовой бирже самый существенный рост демонстрируют бумаги Li Ning Co., дорожающие на 4,8%. Также активно поднимаются котировки акций CK Infrastructure Holdings (+2,2%), Power Assets Holdings и Zijin Mining Group (+2,1%), China Petroleum & Chemical Corp. (+2%) и Pop Mart International (+1,9%).

Акции Techtronic Industries дешевеют на 2,7%, ENN Energy Holdings - на 2,6%, Hengan International - на 1,5%, CNOOC Ltd. - на 1,3%, Lenovo - на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,5%.

Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics растет на 2,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - снижается на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

Котировки бумаг GrainCorp падают более чем на 15%, производителя вина Treasury Wine Estates - на 9,3%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto растет на 0,4% и 0,8% соответственно, а цена акций Liontown Ltd подскочила почти на 12%.

Цены на нефть уверенно повышаются утром в среду после падения до минимумов почти за пять лет накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $59,76 за баррель, что на $0,84 (1,43%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты опустились в цене на $1,64 (2,71%), до $58,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени также на $0,84 (1,52%), до $56,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,55 (2,73%), до $55,27 за баррель.

Цены на нефть упали до минимумов с февраля 2021 года во вторник на фоне сигналов относительно прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на Украине и ожиданий избытка предложения на рынке. Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что сторонам, "возможно, удалось найти решение 90% вопросов".

Урегулирование российско-украинского конфликта может повлечь отмену санкций против нефтяного сектора России.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают новости о том, что президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Эти заявления усилили опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти.

Аналитики отмечают, что предложение на нефтяном рынке остается достаточным, однако если режим блокады будет сохраняться длительное время, цены на нефть могут продолжить подъем.

"В краткосрочной перспективе резкий рост цен на нефть маловероятен, если не будет принято каких-либо ответных мер, способных повлиять на нефтяные потоки всего американского региона, - сказал старший аналитик LSEG Эмрил Джамил. - Ожидания глобального переизбытка предложения остаются в центре внимания трейдеров". Сохранение ограничений в течение длительного времени может оказать поддержку ценам на некоторые сорта нефти в более долгосрочной перспективе, добавил эксперт.