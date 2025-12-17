Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В Москве не получали никаких сигналов об итогах переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "Известия". Песков добавил, что для возможности нового раунда переговоров России сначала необходимо ознакомиться с результатами консультаций, которые ведут Вашингтон, Киев и европейские столицы.

"Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев", - сказал Песков на вопрос, когда следует ожидать следующего раунда переговоров РФ и США по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента, пишут "Известия", выразил скептическое отношение к роли европейцев в этих переговорах, заявив, что их участие "в плане достижения приемлемого результата ничего хорошего не сулит".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, инвесторы оценивали статистические данные и корпоративные новости. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 64 тыс., по данным министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 50 тыс., сообщает Trading Economics. Месяцем ранее, в октябре, число рабочих мест сократилось на 105 тыс., что стало самым значительным падением с декабря 2020 года.

Безработица в стране в ноябре достигла 4,6% - максимума за четыре года. В сентябре она находилась на отметке 4,4%, и эксперты не ожидали изменения. Данные об уровне безработицы в октябре не были опубликованы, поскольку сбор этой информации надолго прерывался из-за шатдауна. Розничные продажи в США в октябре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%.

После вышедших статданных инвесторы полагают, что Федеральная резервная система в 2026 году снизит базовую процентную ставку минимум на 50 базисных пунктов. Прогноз самого Федрезерва, обнародованный на прошлой неделе, предполагал сокращение ставки всего на 25 базисных пунктов.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабый рост утром в среду. Исключение составляет австралийский индикатор. Участники рынка оценивают статданные из Японии, а также ждут последнего в этом году заседания японского ЦБ. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 мск повысилось на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,19%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,5%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть уверенно повышаются утром в среду после падения до минимумов почти за пять лет накануне. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $59,85 за баррель, что на 1,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты опустились в цене на 2,71%, до $58,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени также на 1,61%, до $56,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,73%, до $55,27 за баррель.

Цены на нефть упали до минимумов с февраля 2021 года во вторник на фоне сигналов относительно прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на Украине и ожиданий избытка предложения на рынке. Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что сторонам, "возможно, удалось найти решение 90% вопросов". Урегулирование конфликта вокруг Украины может повлечь отмену санкций против нефтяного сектора России.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают новости о том, что президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться. Эти заявления усилили опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти.

Аналитики отмечают, что предложение на нефтяном рынке остается достаточным, однако если режим блокады будет сохраняться длительное время, цены на нефть могут продолжить подъем.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 31,777 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,33 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 декабря вырос на 0,06% и составил 118,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 1202,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,87%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,57%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,49%) и "МТС-001P-21" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,46%), "Транснефть-001Р-13" (-0,45%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Центр-К" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 24,97% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 33,3% от номинала будет погашено в даты окончания 34-36-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 декабря. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "СибАвтоТранс" установило ставку купона 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом 300 млн рублей на уровне 26% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 29,30% годовых. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, с 3-го по 35-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 13,33% от номинала будет погашено в дату окончания 20-го, 23-го, 26-го купонов, по 16,67% от номинала в дату окончания 29-го и 31-го купонов и 26,67% от номинала - в дату завершения 35-го купонного периода. Индикативная дюрация составит около 1,8 года. Сбор заявок на выпуск прошел 16 декабря. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ДОМ.РФ (MOEX: DOMRF) 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-08 со сроком обращения 1,5 года и офертой через полгода объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка". Ориентир надбавки - не выше 100 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. По займу предоставлена гарантия Минфина РФ: гарант обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций, в случае существенного нарушения условий по облигациям.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: 3-летний "фикс" серии БО-П19 и 4-летний процентно-дисконтный "фикс" серии 002Р-01. По выпуску серии БО-П19 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 22% годовых (доходность к погашению не выше 24,36% годовых). По дисконтным облигациям серии 002Р-01 купоны квартальные, фиксированные. Ориентир ставки купона - не выше 3,75% годовых (доходность к погашению не выше 25,48% годовых), цена размещения с учетом дисконта - 50% от номинала. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Девелопер ООО "А101" 24 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два двухлетних выпуска облигаций: "фикс" серии БО-001P-02 и флоатер серии БО-001P-03. Общий планируемый объем займов - не менее 3 млрд рублей. По выпуску серии БО-001P-02 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 18% годовых (доходность к погашению не выше 19,56% годовых). По выпуску серии БО-001P-03 купоны ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 450 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 декабря. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - только для квалинвесторов.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупила по оферте 7 млн 454 тыс. 409 облигаций серии 002Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 30 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания приобрела 24,848% займа. Десятилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в декабре 2017 года. Ставку последующих после оферты полугодовых купонов до погашения компания установила в размере 14,95% годовых.

АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) выкупило в рамках оферты 2 млн 814,297 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 56,29% займа. Пятилетняя эмиссия на 5 млрд рублей была размещена в декабре 2023 года по ставке полугодового купона 14,5% годовых до исполненной оферты. Перед офертой ставки последующих купонов до погашения компания установила плавающими, они рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых.