ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
Мнения аналитиков
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Рост ВВП-2025 не дотянется до прогноза Минэкономразвития в 1%
Последние макроэкономические данные и оценки аналитиков указывают на то, что прогноз Минэкономразвития о росте ВВП в 2025 году на 1%, вероятнее всего, реализован не будет и итоговый показатель будет ниже, пишет "Коммерсантъ". Слабая динамика...
 
Льготную программу инвесткредитования МСБ перезапустят в 2026 г.
Власти планируют перезапустить льготную программу инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей со следующего года. Это следует из презентации Стратегии Корпорации МСП (КМСП) до 2030 года, представленной на...
 
17 декабря 2025 года 09:39

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В Москве не получали никаких сигналов об итогах переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "Известия". Песков добавил, что для возможности нового раунда переговоров России сначала необходимо ознакомиться с результатами консультаций, которые ведут Вашингтон, Киев и европейские столицы.

"Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев", - сказал Песков на вопрос, когда следует ожидать следующего раунда переговоров РФ и США по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента, пишут "Известия", выразил скептическое отношение к роли европейцев в этих переговорах, заявив, что их участие "в плане достижения приемлемого результата ничего хорошего не сулит".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, инвесторы оценивали статистические данные и корпоративные новости. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 64 тыс., по данным министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 50 тыс., сообщает Trading Economics. Месяцем ранее, в октябре, число рабочих мест сократилось на 105 тыс., что стало самым значительным падением с декабря 2020 года.

Безработица в стране в ноябре достигла 4,6% - максимума за четыре года. В сентябре она находилась на отметке 4,4%, и эксперты не ожидали изменения. Данные об уровне безработицы в октябре не были опубликованы, поскольку сбор этой информации надолго прерывался из-за шатдауна. Розничные продажи в США в октябре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%.

После вышедших статданных инвесторы полагают, что Федеральная резервная система в 2026 году снизит базовую процентную ставку минимум на 50 базисных пунктов. Прогноз самого Федрезерва, обнародованный на прошлой неделе, предполагал сокращение ставки всего на 25 базисных пунктов.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабый рост утром в среду. Исключение составляет австралийский индикатор. Участники рынка оценивают статданные из Японии, а также ждут последнего в этом году заседания японского ЦБ. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 мск повысилось на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,19%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,5%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть уверенно повышаются утром в среду после падения до минимумов почти за пять лет накануне. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $59,85 за баррель, что на 1,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты опустились в цене на 2,71%, до $58,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени также на 1,61%, до $56,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,73%, до $55,27 за баррель.

Цены на нефть упали до минимумов с февраля 2021 года во вторник на фоне сигналов относительно прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на Украине и ожиданий избытка предложения на рынке. Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что сторонам, "возможно, удалось найти решение 90% вопросов". Урегулирование конфликта вокруг Украины может повлечь отмену санкций против нефтяного сектора России.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают новости о том, что президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться. Эти заявления усилили опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти.

Аналитики отмечают, что предложение на нефтяном рынке остается достаточным, однако если режим блокады будет сохраняться длительное время, цены на нефть могут продолжить подъем.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 31,777 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,33 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 декабря вырос на 0,06% и составил 118,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 1202,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,87%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,57%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,49%) и "МТС-001P-21" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,46%), "Транснефть-001Р-13" (-0,45%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Центр-К" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 24,97% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 33,3% от номинала будет погашено в даты окончания 34-36-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 декабря. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "СибАвтоТранс" установило ставку купона 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом 300 млн рублей на уровне 26% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 29,30% годовых. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, с 3-го по 35-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 13,33% от номинала будет погашено в дату окончания 20-го, 23-го, 26-го купонов, по 16,67% от номинала в дату окончания 29-го и 31-го купонов и 26,67% от номинала - в дату завершения 35-го купонного периода. Индикативная дюрация составит около 1,8 года. Сбор заявок на выпуск прошел 16 декабря. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ДОМ.РФ (MOEX: DOMRF) 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-08 со сроком обращения 1,5 года и офертой через полгода объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка". Ориентир надбавки - не выше 100 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. По займу предоставлена гарантия Минфина РФ: гарант обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций, в случае существенного нарушения условий по облигациям.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: 3-летний "фикс" серии БО-П19 и 4-летний процентно-дисконтный "фикс" серии 002Р-01. По выпуску серии БО-П19 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 22% годовых (доходность к погашению не выше 24,36% годовых). По дисконтным облигациям серии 002Р-01 купоны квартальные, фиксированные. Ориентир ставки купона - не выше 3,75% годовых (доходность к погашению не выше 25,48% годовых), цена размещения с учетом дисконта - 50% от номинала. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Девелопер ООО "А101" 24 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два двухлетних выпуска облигаций: "фикс" серии БО-001P-02 и флоатер серии БО-001P-03. Общий планируемый объем займов - не менее 3 млрд рублей. По выпуску серии БО-001P-02 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 18% годовых (доходность к погашению не выше 19,56% годовых). По выпуску серии БО-001P-03 купоны ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 450 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 декабря. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - только для квалинвесторов.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупила по оферте 7 млн 454 тыс. 409 облигаций серии 002Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 30 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания приобрела 24,848% займа. Десятилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в декабре 2017 года. Ставку последующих после оферты полугодовых купонов до погашения компания установила в размере 14,95% годовых.

АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) выкупило в рамках оферты 2 млн 814,297 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 56,29% займа. Пятилетняя эмиссия на 5 млрд рублей была размещена в декабре 2023 года по ставке полугодового купона 14,5% годовых до исполненной оферты. Перед офертой ставки последующих купонов до погашения компания установила плавающими, они рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 декабря 2025 года 19:40
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2760п по индексу МосБиржи на инфляционных ожиданиях и рисках санкций США
Москва. 17 декабря. Российский рынок акций в среду снизился на фоне новостного затишья вокруг переговоров по украинскому урегулированию, данных ЦБ о росте инфляционных ожиданий населения и рисков новых санкций США; фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $59,7 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже отметки 2760 пунктов, причем вечером поддержку оказало ослабление рубля.    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 19:22
Рубль в среду заметно подешевел в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ по ставке
Москва. 17 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3995 руб., что на 13,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 19:00
"Финам" повысил прогнозную цену паев Bitwise Crypto Industry Innovators ETF до $34
""Финам" повысил прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с $26,23 до $34,0 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65,7% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Биткоин с сентября скорректировался вниз...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 18:10
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты АЛРОСА - "Газпромбанк Инвестиции"
Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Топ-менеджмент "АЛРОСА" ожидает, что снижение мирового производства алмазов в будущем стабилизирует рынок. По итогам 2025 года...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 17:38
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $158 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5%, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Эмитент у многих ассоциируется с легендарной газировкой, однако...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 17:04
Фундаментальная картина для цен на серебро неоднозначна - "ВТБ Моя Аналитика"
Фундаментальная картина для котировок серебра в настоящее время выглядит неоднозначно, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Цена фьючерсов на серебро в начале декабря достигла $65 за тройскую унцию, прибавив почти 116% к началу 2025 года, констатируют эксперты. "Серебро - и...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 16:15
Цена акций АЛРОСА сохраняет потенциал роста - "Велес Капитал"
Котировки акций "АЛРОСА" сохраняют потенциал восстановления от многолетних минимумов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Чистая прибыль компании за 9М25 по РСБУ составила 35,7 млрд руб. против прибыли 28,2 млрд руб. годом ранее, констатирует...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 15:38
Давление на цену акций Lennar, вероятно, пока сохранится - инвестбанк "Синара"
вление на котировки акций Lennar Corp. в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Результаты эмитента за четвертый квартал 2025 финансового года оказались неоднозначными, отмечают эксперты: выручка в $9,37 млрд обошла средний прогноз на 2% ($9,18...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ по ставке
Москва. 17 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,387 руб., что на 12,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 15:03
Акции АЛРОСА в настоящее время неинтересны для покупок - "Алор Брокер"
Акции "АЛРОСА" в настоящее время не представляют интереса для покупок, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер". Стабильный мировой спрос на ювелирные изделия и снижение добычи алмазов создают необходимые условия для восстановления цен, заявил глава российской алмазодобывающей...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 14:16
Акции ДОМ.РФ, Циана и Ozon вырастут после включения эмитентов в новую базу расчетов индекса Мосбиржи - SberCIB
Акции ДОМ.РФ, "Циана" и Ozon вырастут после включения эмитентов в новую базу расчетов индекса Мосбиржи, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Уже в пятницу, 19 декабря, вступит в силу новая база расчета индекса Мосбиржи. В SberCIB оценили, как ребалансировка повлияет на котировки...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 13:20
Банковский сектор РФ выглядит уязвимо на фоне снижения ставки и роста резервов - "Финам"
нковский сектор РФ выглядит уязвимо на фоне снижения ставки и роста резервов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова. По мнению эксперта, отчет банка "Санкт-Петербург" за 11 месяцев подтвердил этот тренд: резкое падение прибыли, ухудшение маржи и сокращение...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 12:33
Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 11 месяцев 2025 года: - Совокупная выручка компании за 11 месяцев 2025 года выросла...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 12:10
"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций IBM
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает перспективы акций International Business Machines (IBM), сообщается в комментарии аналитиков. "Несмотря на устойчивый денежный поток и стабильную маржу, компания остается зрелым бизнесом с ограниченными темпами роста, - пишут эксперты. - При этом...    читать дальше
.
17 декабря 2025 года 11:46
Курс пары рубль/юань пока продолжит движение в середине диапазона 11,15-11,40 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань пока продолжит движение в середине диапазона 11,15-11,40 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Валютный рынок пока находится в ожидании более конкретных драйверов - как со стороны геополитики, так и со стороны решений Банка России по ставке, - отмечают...    читать дальше
.
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
