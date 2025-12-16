Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем, несмотря на активное падение цен на нефть

Москва. 16 декабря. Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль немного повысился, несмотря на активное падение цен на нефть. Поддержку рублю могут оказывать подготовка экспортеров к последнему в этом году налоговому периоду и улучшение новостного фона относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

Участники рынка при этом постепенно переходят к ожиданию заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,263 руб., что на 1,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 декабря на 1,93 копейки, до 79,4302 руб./$1, и увеличил курс евро на 57,8 копейки, до 93,8054 руб./EUR1.

"После волны повышения валют ситуация на рынке несколько стабилизировалась. Доллар на межбанке курсирует чуть ниже 80, юань - под 11,3 руб. Вероятно, предложение инвалют и спрос на них нашли временный баланс на текущих уровнях. Важную поддержку рубль получает со стороны ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила, их объем с 5 декабря вырос более чем в 1,5 раза - с 9,04 млрд руб. до 14,54 млрд руб. Геополитический фон также поддерживает рублевые активы. В то же время против рубля может работать сезонный всплеск бюджетных, корпоративных и потребительских расходов, перед праздниками растет спрос на импорт и физическую валюту. Фундаментально негативен для нацвалюты курс на снижение ключевой ставки. В пятницу ЦБ может опустить "ключ" как минимум на 50 б.п., до 16%. К концу декабря факторы давления на рубль могут перевесить, и курсы могут уйти к 82-83 руб. за доллар и 11,5 за юань. А на этой неделе ждем, соответственно, 79-81 и 11,1-11,4", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Нефть продолжает активно дешеветь вечером во вторник на фоне сигналов относительно прогресса в переговорах по украинскому урегулированию и ожиданий избытка предложения на рынке.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $58,94 за баррель, что на 2,66% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,76%, до $55,25 за баррель.

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что сторонам, "возможно, удалось найти решение 90% вопросов".

Негативное влияние на рынок оказали также слабые статданные Китая, опубликованные накануне. Признаки спада экономической активности в КНР повышают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране.

Банк России во вторник, 16 декабря, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 420 млрд рублей (при лимите 3 трлн 420 млрд рублей и спросе 4 трлн 337,876 млрд рублей) в среднем по ставке 16,5% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 9 декабря, ЦБ разместил 3 трлн 180 млрд рублей (при лимите 3 трлн 180 млрд рублей и спросе 4 трлн 792,798 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 декабря упала на 6 базисных пунктов - до 15,85% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник понизилась на 2 базисных пункта, до 16,34% годовых, версия на три месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 16,8% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев снизилась на 2 базисных пункта и составила 18,31% годовых.