Мнения аналитиков
Рынок акций РФ вырос на геополитических новостях, индекс МосБиржи обновил 3-месячный максимум
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья хотят продлить
Минстрой предлагает продлить еще на год мораторий на взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное строительство. Эта мера, первоначально введенная в пандемию, давно вызывает критику со...
 
ФАС усмотрела риски роста цен в новых правилах торговли
Федеральная антимонопольная служба увидела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Об этом говорится в отзыве, направленном в министерство за подписью замруководителя ФАС Тимофея...
 
16 декабря 2025 года 19:30

Рынок акций РФ вырос на геополитических новостях, индекс МосБиржи обновил 3-месячный максимум

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ во вторник ускорил подъем на геополитических новостях - об успешном продвижении переговоров США и Украины по мирному завершению урегулирования российско-украинского конфликта, а также о сложностях в ЕС с конфискацией замороженных российских активов; сдерживающим фактором для покупателей выступила упавшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $59 за баррель впервые с весны). Индекс МосБиржи превысил 2774 пункта и обновил максимум закрытия с 18 сентября.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2774,23 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1100,27 пункта (+0,9%); лидировали в росте акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5% и +1,7% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 декабря, составил 79,4302 руб. (-1,93 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Минфин США отклонил предложение американского банка Xtellus о покупке зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Xtellus предложил организовать обмен акций "ЛУКОЙЛа", которые находятся у американских инвесторов, на зарубежные активы компании, которая она намерена продать из-за западных санкций.

Во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на трех источников, что компания со штаб-квартирой в Саудовской Аравии Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку зарубежных активов "ЛУКОЙЛа".

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица США. "Встреча с украинской стороной прошла позитивно практически во всех отношениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны "достигли консенсуса по ряду вопросов".

Ранее сообщалось, что в Германии состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в понедельник по телефону российско-украинский конфликт с Зеленским и европейскими лидерами. "У меня был долгий разговор с президентом Зеленским. Также я поговорил с главами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Американский президент сообщил, что это были "длительные и продуктивные" переговоры. Трамп также отметил, что провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп заявил, что достиг значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта. "Я думаю, что сейчас мы стали ближе (к завершению конфликта - ИФ), чем когда-либо ранее", - сказал он.

Кроме того, Трамп повторил, что какого-либо крайнего срока для украинского урегулирования у него все еще нет.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американского чиновника, что рабочие группы американской и украинской сторон, занимающиеся урегулированием кризиса на Украине, могут встретиться на выходных в Майами для обсуждения детальных технических вопросов, оставшихся после двухдневных переговоров делегаций двух стран в Берлине. Как пишет портал, ссылаясь на мнение своего собеседника, "90% проблемных аспектов между США и Украиной урегулированы, но нужны обсуждения некоторых нерешенных технических вопросов".

В свою очередь, во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что стороны находятся на пороге решения украинского кризиса.

"Я почти уверен в этом, и я практически убежден в том, что мы находимся на пороге решения этого ужасного кризиса", - сказал он в интервью ABC News, отвечая на вопрос, насколько он уверен в том, что стороны находятся на грани разрешения украинского конфликта.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, импульс к росту рынку акций РФ придали новости о том, что Бельгия не готова поддержать использование замороженных российских активов.

На этой неделе ожидается насыщенный новостной фон, что может способствовать повышенной волатильности. Среди ключевых сюжетов: очередные санкции ЕС и саммит ЕС 18-19 декабря, продолжение мирных переговоров и главное событие недели - заседание Банка России по ключевой ставке. Рынок настроен на снижение ставки, нерешенным остается только вопрос о шаге снижения - 50 б.п. или 100 б.п. в случае сильных макроэкономических данных, отмечает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал день неуверенно, однако по ходу сессии покупатели активизировались, и индикатор совершил рывок в направлении 2780 пунктов. Главным драйвером выступили геополитические новости. Издание Politico сообщило о том, что Бельгия не согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News заявил, что урегулирование украинского конфликта уже близко.

Рыночная конъюнктура сдерживала покупателей - рубль перестал ослабляться, а цена нефти Brent не удержала рубеж $60 за баррель. Против нефти играют опасения по поводу спроса на нее, особенно в контексте слабой статистики Китая, а также перспектив снижения санкционного давления на российский экспорт нефти.

В среду станет известен индекс потребительских цен еврозоны за ноябрь. Банк России в середине недели опубликует результаты исследования по измерению инфляционных ожиданий и потребительских настроений, Росстат - недельный отчет по инфляции. К обоим публикациям будет повышенное внимание в свете предстоящего заседания ЦБ. Ожидания по индексу МосБиржи на 17 декабря - колебания в прежнем коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с сентября на фоне сохранения оптимистичных геополитических и монетарных ожиданий.

Глава "АЛРОСА" во вторник сообщил о том, что стабильный спрос на украшения и снижение добычи алмазов создают условия для роста цен. Акции "Сургутнефтегаза" пользуются спросом в условиях ослабления рубля к доллару. По бумагам застройщиков продолжаются покупки в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в эту пятницу. В наибольшем "минусе" находятся акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,4%), который во вторник представил слабые промежуточные финансовые результаты по РСБУ: чистая прибыль за 11 месяцев упала на 22,2% г/г, а в ноябре - сократилась на 79% г/г, отметила аналитик.

Нефть откатилась к уровням мая и стремится к минимум текущего года $58,44 за баррель Brent. Продажи во фьючерсах наблюдались на фоне продолжения мирных переговоров по Украине, а также после публикации накануне блока макроэкономических данных по Китаю за ноябрь, которые оказались хуже прогнозов. Участники опасаются ограниченного мирового спроса на нефть в условиях стабильных поставок сырья, полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС стремились к сопротивлениям 2790 пунктов и 1110 пунктов соответственно, реагируя на сохранение в целом обнадеживающей геополитической риторики и надежды на смягчение политики ЦБ РФ в эту пятницу. Так, в начале недели в СМИ стали появляться новости о готовности Украины отказаться от вступления в НАТО, что является одним из ключевых требований России в мирных переговорах. В странах ЕС также наблюдаются разногласия в отношении вопроса конфискации замороженных российских активов, заключила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, американский рынок акций начал переходить в панические продажи в высокотехнологическом и ИИ-секторах. Доходности казначейских облигаций США продолжают расти, что является плохим знаком при снижении ставки ФРС. Европейские площадки во вторник также торгуются преимущественно в "красной зоне", несмотря на точечные положительные сигналы.

Российский рынок акций растет на фоне заявлений из Брюсселя о несогласии с идеей предоставления гарантий для изъятия или передачи замороженных российских активов - это снизило вероятность немедленного конфискационного сценария и слегка ослабило политический риск. Дополнительный позитив поступил накануне вечером - Трамп заявил, что по его оценке, уже урегулировано около 90% вопросов по мирному соглашению между Россией и Украиной, что усилило ожидания нормализации геополитического фона, полагает аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи очень близок к формированию растущего тренда. "Мы убеждены, что к пятнице (заседанию ЦБ РФ) уже будет ясно, сформируется ли долгосрочный восходящий тренд или индекс снова скорректируется до уровня 2700 пунктов. В текущей ситуации вероятно тестирование уровня 2800 пунктов, но рынок пока по-прежнему находится в границах диапазона 2700-2800 пунктов, и предпосылок для выхода отсюда пока что нет", - считает Лозовой.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ РФ способны поднять индекс МосБиржи в зону выше 2800 пунктов.

В начале недели на российский рынок акций вернулись сдержанно позитивные настроения при невысокой торговой активности. Учитывая не вполне четкий новостной фон по геополитике и давление на рынке нефти, спросом пользуются бумаги - бенефициары ожидаемого снижения ставки ЦБ ("ПИК", "Ростелеком", "МТС", "Самолет" (MOEX: SMLT)), а также акции компаний потребсектора.

"Настрой на рост рынка в преддверии насыщенной значимыми событиями пятницы сохраняется, рассчитываем на развитие фазы восстановления индекса МосБиржи в направлении следующей "круглой" отметки, уровня 2800 пунктов. По-прежнему считаем, что ожидания по снижению ключевой ставки на 100 б.п., на что рассчитывают участники рынка, еще не в полной мере учтены рынком", - полагает Локтюхов.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,4-1%) и Штаты (индексы акций к 18:50 МСК просели на 0,3-0,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в декабре вырос до максимальных с августа 49,7 пункта по сравнению с ноябрьскими 48,7 пункта, согласно предварительным данным. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 48,8 пункта.

Давление на китайские рынки оказывают опубликованные в понедельник данные о слабом росте розничных продаж и промышленного производства, а также о снижении инвестиций в основные активы и цен на новое жилье.

Розничные продажи в США в октябре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,1%, по данным Trading Economics.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в ноябре увеличилось на 64 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 50 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце составила 4,6%. В сентябре - последнем месяце, за который доступны данные - показатель составлял 4,4%, и эксперты ожидали его сохранения на этом уровне.

На нефтяном рынке во вторник цены ускорили снижение и обновили минимумы с весны, стоимость Brent упала ниже $59 за баррель на фоне сигналов относительно прогресса в переговорах по украинскому урегулированию и ожиданий избытка предложения на рынке.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,83 за баррель (-2,8% и -0,9% в понедельник), январская цена фьючерса на WTI - $55,11 за баррель (-3% и -1,1% накануне).

Давление на нефть также оказали слабые статданные по китайской экономике. Сигналы спада экономической активности повышают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в стране.

Между тем аналитики Barclays прогнозируют среднюю цену на нефть на уровне $65 за баррель в 2026 году. Они отмечают, что избыточное предложение в объеме 1,9 млн баррелей в сутки уже учтено в котировках нефтяных фьючерсов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+9,8% и +8,3% "префы"), "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+6,8%), бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+5,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4,1%), ГК "Самолет" (+2,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,2%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,2%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,88 млрд рублей (из них 7,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,94 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,6 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


