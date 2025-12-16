ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 16% на заседании 19 декабря - "Газпромбанк Инвестиции"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По мнению экспертов, осторожная позиция регулятора может быть продиктована двумя факторами:

- Предстоящее повышение НДС пусть и разово, но скажется на инфляции в начале 2026 года. Рост цен окажет влияние и на инфляционные ожидания населения.

- Всплеск кредитования, который наблюдался в августе и октябре, вероятнее всего, следствие излишнего летнего оптимизма в отношении дальнейшей траектории ставки. Поэтому, несмотря на позитивные выходящие данные в последнее время, аналитики считают, что регулятор займет осторожную позицию.

В базовом сценарии на следующий год эксперты сервиса ждут продолжения цикла снижения, при этом не исключая паузы в нем: регулятор может оценить влияние НДС на последующую траекторию инфляции, а также динамику потребительской активности и кредитования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.