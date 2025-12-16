"Эйлер" пересмотрел оценку акций банков РФ, рекомендация "покупать" для всех бумаг сохраняется

Аналитическая компания "Эйлер" пересмотрела оценку акций российских банков с учетом их результатов за III квартал, сообщается в обзоре компании.

Так, прогнозная стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка была повышена до 430 рублей за штуку, а бумаг "Т-Технологий" - до 4800 рублей за штуку. Между тем прогнозная стоимость акций ВТБ была снижена до 120 рублей за штуку, а Совкомбанка - до 17 рублей за штуку. Рекомендация "покупать" была подтверждена для всех бумаг.

По мнению аналитиков, IV квартал будет непростым для банков, в том числе из-за сезонного увеличения операционных расходов и высоких отчислений в резервы. "Однако мы ждем улучшения финансовых результатов в 2026 году благодаря продолжению цикла смягчения ДКП", - отмечают они.

Снижение ключевой ставки в 2026-2027 гг. может оказать позитивное влияние на деловую активность и спрос на кредиты (как следствие, на ЧПМ и ЧКД), указывают эксперты. Со II полугодия будущего года (по мере снижения долговой нагрузки и процентных ставок) они ожидают улучшения качества активов банков и вероятное уменьшение стоимости риска.

"Наш прогнозный горизонт расширен до 2030 года. Мы также унифицировали безрисковую ставку во всех моделях (прогноз доходности 10-летних ОФЗ - 12,8%), и как следствие, снизили стоимость собственного капитала для анализируемых банков", - пишут аналитики.

Акции банков, считают они, торгуются на привлекательных уровнях, не учитывающих потенциала роста прибыли в ближайшие годы. В 2026 году эксперты видят вероятность сохранения рентабельности капитала на высоком уровне у Сбербанка (22%) и "Т-Технологий" (30%), которые являются фаворитами "Эйлера" в секторе, а также ее роста у ВТБ (20%) и Совкомбанка (19%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.