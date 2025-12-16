Слом тренда на укрепление рубля возможен в первой половине 2026г - "Финам"

Слом тренда на укрепление рубля возможен в первой половине 2026 года, говорится в материале аналитика "Финама" Александра Потавина.

"В 2025 году рубль оказался существенно крепче, чем ранее прогнозировалось, - отмечает эксперт. - Пара USD/RUB к середине декабря показывает снижение на 27,5%, что стало возможным за счет целого набора факторов: повышенных ставок по рублям, высоких объемов продажи валюты из резервов со стороны ЦБ, росту объемов расчетов в рублях за экспорт и импорт, повышенных объемов продажи валюты экспортерами, притоку денег со счетом зарубежных банков во внутренний контур от физлиц, а также закрытию большинства каналов по выводу валюты за рубеж".

По мнению Потавина, в декабре курс доллара может быть вполне стабилен. Слом тренда на укрепление рубля возможен в первой половине 2026 года, поскольку тогда рубль может попасть под давление как минимум из-за двух неблагоприятных факторов: ожидаемого снижения ставок ЦБ РФ, а также из-за сокращения объемов продажи валюты со стороны Центробанка (это уже есть в планах регулятора).

