"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Ритейлер мужской одежды и аксессуаров представил операционные результаты за одиннадцать месяцев 2025 года:

- Совокупная выручка выросла на 16,7% и составила 21 млрд рублей; в ноябре выручка выросла на 10,1%, до 2,2 млрд рублей.

-Онлайн выручка составила выросла на 34,8% и составила 4,9 млрд рублей; в ноябре она выросла на 14,2%, до 0,5 млрд рублей.

-Общая доля онлайн-продаж от выручки составила 23,5%.

Операционные результаты за 2025 год компания опубликует 20 января 2026 года, отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.