Покупка акций Башнефти - ставка на долгосрочный рост спроса и цен на нефть - "АКБФ"

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Башнефти" с целевой ценой 2292,27 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 52% в перспективе года, сообщается в материале аналитиков.

По их мнению, для инвесторов покупка акций "Башнефти" - возможность избавиться в значительной мере от влияния кратко- и среднесрочных отраслевых рисков, сделав ставку на долгосрочный рост спроса и цен на нефть.

На взгляд экспертов, "Башнефть" остается одной из немногих историй в нефтяном секторе, где сочетаются "ресурсная база" и возможность переоценки. Компания дает около 4% добычи и 6% переработки в РФ, при этом почти полностью обеспечена собственным сырьем для переработки.

В долгосрочной программе звучит ориентир роста запасов и добычи почти вдвое к 961 млн т, а в оценках "АКБФ" на 2025-2032гг заложен рост добычи до 21 млн т в год (при оценочном потенциале менеджмента до 35 млн т в год).

"Отдельный драйвер - приватизация части пакета: власти "Башкирии" планируют продажу, но сохраняют право обратного выкупа, что выглядит как ставка на эффективность актива и интерес к сохранению доли, - отмечают аналитики. - На этом фоне усиливаются шансы на сокращение исторического дисконта к аналогам и постепенное повышение "прозрачности" бизнеса".

Согласно обновленным оценкам "АКБФ", EBITDA "Башнефти" в 2025-2026гг составляет 190,0 и 254,6 млрд руб., а дивиденды за 2025 год ожидаются на уровне 133,4 руб. на акцию (рынок - 20-90 руб.). Долгосрочно поддержкой остаются нефтяные ожидания: среднегодовой прирост цен на нефть в 2025-2032гг стратеги инвесткомпании оценивают в 16% при Brent $75-85/барр. в 2025 году и $120/барр. - в 2026 году.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.