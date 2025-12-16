Рынок ОФЗ традиционно переходит к консолидации в ожидании данных по инфляции в середине недели - ПСБ

Рынок ОФЗ традиционно переходит к консолидации в ожидании данных по инфляции в середине недели, говорится в комментарии управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Сценарий торгов на рынке ОФЗ не меняется уже несколько недель подряд - активизация покупок госбумаг в среду вечером и четверг (после статистики по инфляции) сменяется боковиком в начале недели (понедельник - среда)", - отмечает эксперт.

В понедельник индекс RGBI, следуя данному сценарию, не смог закрепиться выше 119 пунктов; соответственно, во вторник, на взгляд Грицкевича, стоит ожидать перехода индекса к консолидации под данной отметкой.

Среднесрочные (до конца года) и долгосрочные (на 2026 год) перспективы ОФЗ, по мнению аналитика банка, остаются весьма позитивными - за счет торможения инфляции ЦБ в эту пятницу вполне может пойти на снижение ставки более чем 50 б.п. Сохранение осторожной позиции (-50 б.п. по ставке), вероятно, краткосрочно приведет к умеренной коррекции рынка, однако будет исключать паузу в цикле смягчения ДКП в начале 2026 года.

"Таким образом, продолжение снижения "ключа" в течение следующего года сохраняет значительный потенциал для рынка ОФЗ - долю длинных бумаг (ОФЗ и корпоративные выпуски с рейтингом ААА-А) по-прежнему целесообразно поддерживать на уровне более 50% в облигационном портфеле, - делает вывод стратег ПСБ. - К бумагам с более низким рейтингом по-прежнему рекомендуем относиться крайне осторожно - жесткая ДКП негативно сказывается на кредитном профиле эмитентов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.