Курс рубля пока останется в диапазоне 11,15-11,4 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Диапазон торгов валютной пары юань/рубль в 11,15-11,4 руб. за юань пока сохраняет актуальность, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что в понедельник рубль не показывал ярко выраженную динамику. В моменте ослабление российской валюты встало "на паузу" даже в условиях снизившихся цен на нефть и ожиданий более сильного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, говорится в материале.

Цены на нефть марки Brent на торгах в понедельник вновь снизились. Дополнительное давление на котировки могла оказать слабая статистика из Китая, усилившая опасения за состояние спроса на сырье, указывают аналитики банка.

Котировки сырья обладают потенциалом к коррекционному росту, но многое будет зависеть от статистики вторника из США и реакции доллара на нее, отмечают эксперты в комментарии.

