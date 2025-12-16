.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Курс рубля пока останется в диапазоне 11,15-11,4 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
.
16 декабря 2025 года 11:22
Курс рубля пока останется в диапазоне 11,15-11,4 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Диапазон торгов валютной пары юань/рубль в 11,15-11,4 руб. за юань пока сохраняет актуальность, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают, что в понедельник рубль не показывал ярко выраженную динамику. В моменте ослабление российской валюты встало "на паузу" даже в условиях снизившихся цен на нефть и ожиданий более сильного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, говорится в материале. Цены на нефть марки Brent на торгах в понедельник вновь снизились. Дополнительное давление на котировки могла оказать слабая статистика из Китая, усилившая опасения за состояние спроса на сырье, указывают аналитики банка. Котировки сырья обладают потенциалом к коррекционному росту, но многое будет зависеть от статистики вторника из США и реакции доллара на нее, отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ/ВАЛЮТА-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
16 декабря 2025 года 19:36
Москва. 16 декабря. Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль немного повысился, несмотря на активное падение цен на нефть. Поддержку рублю могут оказывать подготовка экспортеров к последнему в этом году налоговому периоду и улучшение новостного фона относительно урегулирования российско-украинского конфликта. читать дальше
.16 декабря 2025 года 19:30
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ во вторник ускорил подъем на геополитических новостях - об успешном продвижении переговоров США и Украины по мирному завершению урегулирования российско-украинского конфликта, а также о сложностях в ЕС с конфискацией замороженных российских активов; сдерживающим фактором для покупателей выступила упавшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $59 за баррель впервые с весны). Индекс МосБиржи превысил 2774 пункта и обновил максимум закрытия с 18 сентября. читать дальше
.16 декабря 2025 года 19:03
"Финам" понизил рейтинг акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с "покупать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал роста на 5,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции медицинского холдинга за период с... читать дальше
.16 декабря 2025 года 18:32
РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, осторожная позиция регулятора может быть продиктована двумя факторами: - Предстоящее повышение НДС пусть и разово, но скажется на инфляции в начале... читать дальше
.16 декабря 2025 года 17:53
Слом тренда на укрепление рубля возможен в первой половине 2026 года, говорится в материале аналитика "Финама" Александра Потавина. "В 2025 году рубль оказался существенно крепче, чем ранее прогнозировалось, - отмечает эксперт. - Пара USD/RUB к середине декабря показывает снижение на 27,5%, что... читать дальше
.16 декабря 2025 года 17:45
Аналитическая компания "Эйлер" пересмотрела оценку акций российских банков с учетом их результатов за III квартал, сообщается в обзоре компании. Так, прогнозная стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка была повышена до 430 рублей за штуку, а бумаг "Т-Технологий" - до 4800... читать дальше
.16 декабря 2025 года 17:26
ции ГМК "Норильский никель" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Учитывая предоставленные компанией прогнозные производственные показатели "Норникеля", данные по балансу на рынках металлов, позитивную ценовую конъюнктуру на рынках... читать дальше
.16 декабря 2025 года 17:06
"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $46 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Алексея Калачева. "Бумаги эмитента на волне роста котировок меди превысили нашу целевую цену. Как и... читать дальше
.16 декабря 2025 года 16:40
Участие в размещении нового флоатера АЛРОСА интересно с премией к КС не ниже 150 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового двухлетнего флоатера "АЛРОСА" серии 002Р-01 интересно с премией к ключевой ставке не ниже 150 базисных пунктов (б.п.), считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и аналитик Эльдар Каров. Эмитент 18 декабря (с 11:00 до 15:00 мск) проведет... читать дальше
.16 декабря 2025 года 16:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Булгакова и Николая Масликова. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск "Русала" к Rio Tinto plc на сумму 104,75 млрд рублей,... читать дальше
.16 декабря 2025 года 15:45
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с прогнозной ценой на уровне 710 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова. "Операционные данные эмитента вышли хуже наших ожиданий. Особенно заметно, что в ноябре... читать дальше
.16 декабря 2025 года 15:36
Москва. 16 декабря. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже днем во вторник; рубль слегка повышается, несмотря на активное падение цен на нефть. Поддержку рублю может оказывать подготовка экспортеров к последнему в этом году налоговому периоду. читать дальше
.16 декабря 2025 года 15:14
"Финам" повысил рейтинг акций Southern Co. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $98,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента в декабре снизились в цене на 6% на... читать дальше
.16 декабря 2025 года 14:45
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Ритейлер мужской одежды и аксессуаров представил операционные результаты за одиннадцать месяцев 2025 года: -... читать дальше
.16 декабря 2025 года 14:12
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF с целевой ценой $72,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6%, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.