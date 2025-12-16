Фондовые индексы США начали неделю в минусе. Рынки акций Азии снижаются во вторник вслед за Уолл-стрит, Гонконг теряет более 2%. Цены на нефть продолжают снижаться во вторник, Brent торгуется на уровне $60,2 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы ждали статданных из США и следили за процессом выбора нового главы Федеральной резервной системы.

Инвесторы ожидают ноябрьского отчета о состоянии рынка труда США, который будет опубликован во вторник, с опозданием из-за шатдауна. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на рост числа рабочих мест в стране на 40 тыс. и на сохранение безработицы на уровне 4,4%.

"Федрезерв все еще больше обращает внимание на слабость рынка труда, чем на инфляцию, и плохие данные могут оказаться хорошей новостью, - отметил Крис Ларкин из E*Trade. - Если отчет не укажет на обвал занятости, рынок может воспринять слабые данные как сигнал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики".

Также на этой неделе будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а также отчет о ноябрьской инфляции.

В понедельник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing снизился в декабре до минус 3,9 пункта по сравнению с 18,7 пункта в ноябре. Ноябрьское значение было максимальным за год. Аналитики ожидали снижения до 10 пунктов.

Между тем президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что рассматривает на пост следующего главы Федрезерва двух кандидатов: бывшего члена ее совета управляющих Кевина Уорша и экономического советника Белого Дома Кевина Хассетта.

Главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что Хассетт с большей вероятностью поддержит призывы Трампа к снижению ставки.

Тем временем аналитики Citigroup прогнозируют подъем американского фондового индекса S&P 500 до 7700 пунктов к концу 2026 года (12,8% по сравнению с уровнем закрытия в пятницу).

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 0,7% на сообщениях СМИ о том, что компания планирует нарастить мощности по производству ИИ-чипов H200.

Цена бумаг ServiceNow снизилась на 11,5% на слухах, что эта компания, работающая в сфере кибербезопасности, хочет приобрести стартап Armis, оцененный в ноябре в $6,1 млрд.

Капитализация iRobot Corp. обвалилась на 73%. Компания, совершившая революцию в мире роботов-пылесосов в начале 2000-х годов со своей моделью Roomba, подала заявление о банкротстве и предложила передать контроль своему основному китайскому поставщику.

Рыночная стоимость производителя оборудования для тестирования чипов Teradyne Inc. повысилась на 0,7% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для акций компании до "покупать".

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,09% и составил 48416,56 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,16% - до 6816,51 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,59% и завершил торги на уровне 23057,41 пункта.

Азиатские фондовые индексы заметно снижаются во вторник вслед за спадом на Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 2,1%.

Давление на китайские рынки оказывают опубликованные в понедельник данные о слабом росте розничных продаж и промышленного производства, а также снижении инвестиций в основные активы и цен на новое жилье в стране.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Zijin Mining Group, дешевеющие на 4,8%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group уменьшается на 4,7%, Alibaba (SPB: BABA), CK Infrastructure Holdings и China Life Insurance - на 3,9%.

Капитализация Shenzhou International Group Holdings повышается на 0,2%, China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. и Hang Seng Bank - на 0,1%. Остальные компоненты гонконгского индекса торгуются в минусе.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в декабре вырос до максимальных с августа 49,7 пункта по сравнению с ноябрьскими 48,7 пункта, согласно предварительным данным.

Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 48,8 пункта.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Fujikura (-7,4%).

Рыночная стоимость Sumitomo Electric Industries уменьшается на 6,9%, Yaskawa Electric - на 6,4%, Mitsui Kinzoku - на 5,6%, Resonac Holdings - на 5,4%.

Цена бумаг ANA Holdings увеличивается на 2,5%, Oji Holdings - на 1,8%, Sumitomo Pharma и DeNA Co. - на 1,7%, CyberAgent - на 1,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,7%.

Цена бумаг Posco уходит вниз на 2,5%, Hyundai Motor - на 2,7%, Korean Air Lines - на 0,7%, Samsung Electronics - на 1,3%, SK Hynix - на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Индекс потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в декабре упал на 9% по сравнению с ноябрем и составил 94,5 пункта. Месяцем ранее показатель превысил 100 пунктов впервые с февраля 2022 года, а без учета периода пандемии был наивысшим за семь лет. Отметка выше этого уровня означает преобладание оптимистов над пессимистами, ниже - наоборот.

Акции Westpac подешевели на 1,1%, ANZ - на 0,4%.

BHP сократила рыночную стоимость на 0,1%, Rio Tinto - нарастила на 0,3%.

Цены на нефть продолжают опускаться во вторник на фоне сигналов продвижения усилий по урегулированию российско-украинского конфликта.

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица США. Отмечается, что стороны "достигли консенсуса по ряду вопросов".

Ранее сообщалось, что в Германии состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в понедельник по телефону российско-украинский конфликт с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта. "Я думаю, что сейчас мы стали ближе (к завершению конфликта - ИФ), чем когда-либо ранее", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $60,2 за баррель, что на $0,36 (0,59%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на $0,56 (0,92%), до $60,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,36 (0,63%), до $56,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,62 (1,08%), до $56,82 за баррель, до минимума с февраля 2021 года.

Оптимизм в отношении переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта усиливает ожидания, что санкции в отношении российских нефтяных компаний будут сняты, и это будет способствовать увеличению предложения нефти на и без того хорошо обеспеченном рынке, отмечается в обзоре аналитиков ANZ.

Давление на стоимость нефти также оказали слабые статданные по китайской экономике, опубликованные накануне. Сигналы спада экономической активность повышают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в стране.