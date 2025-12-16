.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья хотят продлить
Минстрой предлагает продлить еще на год мораторий на взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное строительство. Эта мера, первоначально введенная в пандемию, давно вызывает критику со...
 
ФАС усмотрела риски роста цен в новых правилах торговли
Федеральная антимонопольная служба увидела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Об этом говорится в отзыве, направленном в министерство за подписью замруководителя ФАС Тимофея...
 
16 декабря 2025 года 09:10

Гонконг теряет более 2%

Фондовые индексы США начали неделю в минусе. Рынки акций Азии снижаются во вторник вслед за Уолл-стрит, Гонконг теряет более 2%. Цены на нефть продолжают снижаться во вторник, Brent торгуется на уровне $60,2 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы ждали статданных из США и следили за процессом выбора нового главы Федеральной резервной системы.

Инвесторы ожидают ноябрьского отчета о состоянии рынка труда США, который будет опубликован во вторник, с опозданием из-за шатдауна. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на рост числа рабочих мест в стране на 40 тыс. и на сохранение безработицы на уровне 4,4%.

"Федрезерв все еще больше обращает внимание на слабость рынка труда, чем на инфляцию, и плохие данные могут оказаться хорошей новостью, - отметил Крис Ларкин из E*Trade. - Если отчет не укажет на обвал занятости, рынок может воспринять слабые данные как сигнал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики".

Также на этой неделе будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а также отчет о ноябрьской инфляции.

В понедельник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing снизился в декабре до минус 3,9 пункта по сравнению с 18,7 пункта в ноябре. Ноябрьское значение было максимальным за год. Аналитики ожидали снижения до 10 пунктов.

Между тем президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что рассматривает на пост следующего главы Федрезерва двух кандидатов: бывшего члена ее совета управляющих Кевина Уорша и экономического советника Белого Дома Кевина Хассетта.

Главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что Хассетт с большей вероятностью поддержит призывы Трампа к снижению ставки.

Тем временем аналитики Citigroup прогнозируют подъем американского фондового индекса S&P 500 до 7700 пунктов к концу 2026 года (12,8% по сравнению с уровнем закрытия в пятницу).

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 0,7% на сообщениях СМИ о том, что компания планирует нарастить мощности по производству ИИ-чипов H200.

Цена бумаг ServiceNow снизилась на 11,5% на слухах, что эта компания, работающая в сфере кибербезопасности, хочет приобрести стартап Armis, оцененный в ноябре в $6,1 млрд.

Капитализация iRobot Corp. обвалилась на 73%. Компания, совершившая революцию в мире роботов-пылесосов в начале 2000-х годов со своей моделью Roomba, подала заявление о банкротстве и предложила передать контроль своему основному китайскому поставщику.

Рыночная стоимость производителя оборудования для тестирования чипов Teradyne Inc. повысилась на 0,7% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для акций компании до "покупать".

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,09% и составил 48416,56 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,16% - до 6816,51 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,59% и завершил торги на уровне 23057,41 пункта.

Азиатские фондовые индексы заметно снижаются во вторник вслед за спадом на Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 2,1%.

Давление на китайские рынки оказывают опубликованные в понедельник данные о слабом росте розничных продаж и промышленного производства, а также снижении инвестиций в основные активы и цен на новое жилье в стране.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Zijin Mining Group, дешевеющие на 4,8%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group уменьшается на 4,7%, Alibaba (SPB: BABA), CK Infrastructure Holdings и China Life Insurance - на 3,9%.

Капитализация Shenzhou International Group Holdings повышается на 0,2%, China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. и Hang Seng Bank - на 0,1%. Остальные компоненты гонконгского индекса торгуются в минусе.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в декабре вырос до максимальных с августа 49,7 пункта по сравнению с ноябрьскими 48,7 пункта, согласно предварительным данным.

Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 48,8 пункта.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Fujikura (-7,4%).

Рыночная стоимость Sumitomo Electric Industries уменьшается на 6,9%, Yaskawa Electric - на 6,4%, Mitsui Kinzoku - на 5,6%, Resonac Holdings - на 5,4%.

Цена бумаг ANA Holdings увеличивается на 2,5%, Oji Holdings - на 1,8%, Sumitomo Pharma и DeNA Co. - на 1,7%, CyberAgent - на 1,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,7%.

Цена бумаг Posco уходит вниз на 2,5%, Hyundai Motor - на 2,7%, Korean Air Lines - на 0,7%, Samsung Electronics - на 1,3%, SK Hynix - на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Индекс потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в декабре упал на 9% по сравнению с ноябрем и составил 94,5 пункта. Месяцем ранее показатель превысил 100 пунктов впервые с февраля 2022 года, а без учета периода пандемии был наивысшим за семь лет. Отметка выше этого уровня означает преобладание оптимистов над пессимистами, ниже - наоборот.

Акции Westpac подешевели на 1,1%, ANZ - на 0,4%.

BHP сократила рыночную стоимость на 0,1%, Rio Tinto - нарастила на 0,3%.

Цены на нефть продолжают опускаться во вторник на фоне сигналов продвижения усилий по урегулированию российско-украинского конфликта.

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица США. Отмечается, что стороны "достигли консенсуса по ряду вопросов".

Ранее сообщалось, что в Германии состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в понедельник по телефону российско-украинский конфликт с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта. "Я думаю, что сейчас мы стали ближе (к завершению конфликта - ИФ), чем когда-либо ранее", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $60,2 за баррель, что на $0,36 (0,59%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на $0,56 (0,92%), до $60,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,36 (0,63%), до $56,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,62 (1,08%), до $56,82 за баррель, до минимума с февраля 2021 года.

Оптимизм в отношении переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта усиливает ожидания, что санкции в отношении российских нефтяных компаний будут сняты, и это будет способствовать увеличению предложения нефти на и без того хорошо обеспеченном рынке, отмечается в обзоре аналитиков ANZ.

Давление на стоимость нефти также оказали слабые статданные по китайской экономике, опубликованные накануне. Сигналы спада экономической активность повышают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в стране.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 декабря 2025 года 19:36
Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем, несмотря на активное падение цен на нефть
Москва. 16 декабря. Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль немного повысился, несмотря на активное падение цен на нефть. Поддержку рублю могут оказывать подготовка экспортеров к последнему в этом году налоговому периоду и улучшение новостного фона относительно урегулирования российско-украинского конфликта.    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 19:30
Рынок акций РФ вырос на геополитических новостях, индекс МосБиржи обновил 3-месячный максимум
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ во вторник ускорил подъем на геополитических новостях - об успешном продвижении переговоров США и Украины по мирному завершению урегулирования российско-украинского конфликта, а также о сложностях в ЕС с конфискацией замороженных российских активов; сдерживающим фактором для покупателей выступила упавшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $59 за баррель впервые с весны). Индекс МосБиржи превысил 2774 пункта и обновил максимум закрытия с 18 сентября.    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 19:03
"Финам" понизил рейтинг акций МДМГ до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с "покупать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал роста на 5,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции медицинского холдинга за период с...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 18:32
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 16% на заседании 19 декабря - "Газпромбанк Инвестиции"
РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, осторожная позиция регулятора может быть продиктована двумя факторами: - Предстоящее повышение НДС пусть и разово, но скажется на инфляции в начале...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 17:53
Слом тренда на укрепление рубля возможен в первой половине 2026г - "Финам"
Слом тренда на укрепление рубля возможен в первой половине 2026 года, говорится в материале аналитика "Финама" Александра Потавина. "В 2025 году рубль оказался существенно крепче, чем ранее прогнозировалось, - отмечает эксперт. - Пара USD/RUB к середине декабря показывает снижение на 27,5%, что...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 17:45
"Эйлер" пересмотрел оценку акций банков РФ, рекомендация "покупать" для всех бумаг сохраняется
Аналитическая компания "Эйлер" пересмотрела оценку акций российских банков с учетом их результатов за III квартал, сообщается в обзоре компании. Так, прогнозная стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка была повышена до 430 рублей за штуку, а бумаг "Т-Технологий" - до 4800...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 17:26
Акции Норникеля могут быть интересны для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ГМК "Норильский никель" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Учитывая предоставленные компанией прогнозные производственные показатели "Норникеля", данные по балансу на рынках металлов, позитивную ценовую конъюнктуру на рынках...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 17:06
Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $46 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Алексея Калачева. "Бумаги эмитента на волне роста котировок меди превысили нашу целевую цену. Как и...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 16:40
Участие в размещении нового флоатера АЛРОСА интересно с премией к КС не ниже 150 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового двухлетнего флоатера "АЛРОСА" серии 002Р-01 интересно с премией к ключевой ставке не ниже 150 базисных пунктов (б.п.), считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и аналитик Эльдар Каров. Эмитент 18 декабря (с 11:00 до 15:00 мск) проведет...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 16:12
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций РусАла
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Булгакова и Николая Масликова. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск "Русала" к Rio Tinto plc на сумму 104,75 млрд рублей,...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 15:45
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Henderson
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с прогнозной ценой на уровне 710 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова. "Операционные данные эмитента вышли хуже наших ожиданий. Особенно заметно, что в ноябре...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 15:36
Рубль днем слегка повышается в паре с юанем, несмотря на активное падение цен на нефть
Москва. 16 декабря. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже днем во вторник; рубль слегка повышается, несмотря на активное падение цен на нефть. Поддержку рублю может оказывать подготовка экспортеров к последнему в этом году налоговому периоду.    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 15:14
"Финам" повысил рейтинг акций Southern до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Southern Co. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $98,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента в декабре снизились в цене на 6% на...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 14:45
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Ритейлер мужской одежды и аксессуаров представил операционные результаты за одиннадцать месяцев 2025 года: -...    читать дальше
.
16 декабря 2025 года 14:12
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF с целевой ценой $72,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6%, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского...    читать дальше
.
