Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста в район 2750п по индексу МосБиржи в ожидании новостей

Москва. 15 декабря. Российский рынок акций в понедельник умеренно подрос по индексам при смешанной динамике blue chips в ожидании новостей на тему урегулирования конфликта вокруг Украины, а также о судьбе замороженных в ЕС активов России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2750 пунктов, но превысить рубеж не смог из-за укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2748,93 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1089,97 пункта (+0,7%); лидировали в росте акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 декабря, составил 79,4495 руб. (-28,01 копейки).

Подорожали также акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-2,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,1%).

Первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в воскресенье в Берлине "значительным прогрессом", заявил Уиткофф.

"Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс", - говорится в заявлении спецпосланника. В нем отмечается, что встреча продолжалась пять часов, в понедельник обсуждение продолжится.

Совет ЕС объявил о своем решении запретить переводы иммобилизованных активов Центрального банка России обратно в РФ. "Сегодня совет принял решение временно запретить любые переводы иммобилизованных в ЕС активов Центрального банка России обратно в Россию. Это решение было принято в срочном порядке для ограничения ущерба экономике союза", - говорится в опубликованном в пятницу вечером коммюнике Совета ЕС.

"Согласованное сегодня положение временно запрещает любые прямые или косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также любых юридических лиц, организаций или органов, действующих от имени или по указанию Центрального банка России, таких как российский Фонд национального благосостояния", - говорится в документе.

В нем уточняется, что эти меры носят временный характер и должны сохраняться до тех пор, пока "предоставление России значительных финансовых и иных ресурсов (...) создает или угрожает создать серьезные экономические трудности в союзе и государствах-членах, а также сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации в союзе и государствах-членах".

Ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что замороженные в ЕС активы РФ разблокированы не будут до завершения украинского конфликта. Как написал он в соцсети X, "сегодня мы выполнили обещание", которое дали в октябре Европейский совет и лидеры ЕС - сохранять иммобилизованными активы РФ до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине и, как выразился Кошта, пока Россия "не компенсирует ущерб". "Следующий этап: удовлетворить финансовые нужды Украины на 2026-2027 годы", - добавил он.

В Москве пообещали не медлить с ответом на шаги со стороны ЕС относительно заморозки российских активов. "Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами - будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" - представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ о заморозке российских активов со стороны ЕС.

"Какими бы псевдоюридическими уловками это в Брюсселе не пытались оправдать, речь идет об откровенном банальном воровстве... Наши ответные действия не заставят себя ждать", - подчеркнула она.

Переговоры в Евросоюзе по финансированию Украины могут продлиться вплоть до саммита ЕС 18 декабря, которому Еврокомиссия (ЕК) предложит два уже обнародованных варианта - совместный заем и "репарационный кредит", сообщили в ЕК.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), что мечты президента Украины Владимира Зеленского о Крыме и членстве Киева в НАТО не будут реализованы. По словам Ушакова, Зеленский заявил о выборах на Украине под давлением США, с помощью этого он пытается добиться перемирия на время, после которого собирается возобновить боевые действия.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в начале недели не показал ярко выраженного тренда, курсируя в области 2720-2750 пунктов. Инвесторы продолжают чутко реагировать на поступающие новости о переговорах по Украине: одни сигналы приводят к локальным мини-коррекциям, другие возвращают оптимизм.

В США инвесторы ждут выхода во вторник данных по рынку занятости за ноябрь, на российском рынке Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) представит финансовые результаты по РСБУ за ноябрь, компания Henderson (MOEX: HNFG) опубликует операционные результаты за 11 месяцев, напомнил эксперт.

"Краткосрочный взгляд на российский рынок акций останется нейтральным, а волатильность, как мы полагаем, сохранится повышенной. Ожидания по индексу МосБиржи на 16 декабря - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов", - считает Шепелев.

Старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев отмечает, что индексу МосБиржи пока не удается закрепиться выше уровня 2750 пунктов, на рынке сохраняется высокая волатильность при низких оборотах.

В минувшую пятницу инвесторы сокращали позиции после роста в течение недели, а теперь придерживаются осторожного подхода и занимают выжидательную позицию на фоне неопределенности по мирным переговорам и решения Банка России по ставке. Важным фактором при принятии решения может стать оперативная статистика по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, а также индикатору бизнес-климата, соответствующие данные выйдут 17 декабря. В целом рынок настроен на снижение ставки на 50 п.п., но не исключен и более решительный шаг в случае сильных макроэкономических данных. В любом случае зависимость от новостей по мирному урегулированию остается высокой.

В понедельник стало известно, что главы МИД стран ЕС 15 декабря намерены утвердить новый пакет антироссийских санкций, направленных против обхода действующих ограничений. Меры могут коснуться 40 судов так называемого "теневого флота". Кроме того, 18-19 декабря состоится саммит ЕС, где будут обсуждаться вопросы безопасности, отметил Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, котировки акций "Полюса" (2292 рублей) подросли на фоне дорожающего золота (+0,3%, до $4339 за унцию), которое подошло к историческому максимуму $4398 за унцию. Акции "Полюса" до 22 декабря торгуются с дивидендами за III квартал текущего года в размере 36 руб. с текущей доходностью 1,6%. Финальные дивиденды "Полюса" за IV квартал 2025 года могут составить 45-50 руб. на акцию благодаря более высоким ценам реализации золота, а переход к квартальным выплатам позитивен для миноритариев, полагает аналитик. "Полюс" в октябре сообщил о скачке чистой прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ почти в 35 раз, до 127,9 млрд руб., отметила Кожухова.

Нефтяной рынок демонстрирует умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent консолидируются немногим выше минимума октября $60,07 за баррель в ожидании поступления геополитических и макроэкономических сигналов.

Индексы МосБиржи и РТС начали неделю с умеренного роста, отступив от района краткосрочных поддержек 2720 пунктов и 1070 пунктов соответственно. В СМИ появились сообщения об усилении разногласий стран ЕС в отношении плана конфискации замороженных активов РФ, что позитивно для России. Геополитическая ситуация в целом, однако, остается неопределенной, а напряженность в отношениях в том числе с ЕС сохраняется, что ограничивает покупки акций, считает Кожухова.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, новую неделю российский рынок начал в "зеленой" зоне, поддержку оказывают ожидания на урегулирование украинского конфликта. Пока новости геополитики выходят разнонаправленные, но инвесторы стараются поддерживать "бычий" настрой.

По данным ЦБ, в ноябре розничные инвесторы впервые с января стали нетто-продавцами акций, а покупателями выступали преимущественно некредитные финансовые организации (НФО), которые, возможно, приобретали бумаги для дружественных нерезидентов.

Для индекса МосБиржи в ближайшей перспективе задача минимум - подняться до недавнего локального максимума 2770 пунктов и закрепиться выше. Дальше важным уровнем сопротивления выступает 2800 пунктов. После того, как он будет взят, рынок может продолжить подъем по инерции и завершить год в диапазоне 2800-2900 пунктов, с условием позитивной макроповестки, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), но подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-1,1%), консолидируются США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

Промышленное производство в Китае в ноябре увеличилось на 4,8% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Это самый слабый подъем за 15 месяцев. При этом аналитики ожидали ускорения темпов роста до 5% с 4,9% в октябре, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР повысились на 1,3%, что стало минимальным приростом с декабря 2022 года. В октябре показатель поднялся на 2,9%, и эксперты прогнозировали сохранение этих темпов роста в ноябре.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены возобновили снижение после локальной консолидации, трейдеры оценивают перспективы изменения баланса спроса и предложения на рынке на фоне геополитических новостей.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $60,56 за баррель (-0,9% и -0,3% в пятницу), цена январского контракта на WTI - $56,82 за баррель (-1,1% и -0,3% в пятницу).

За минувшую неделю обе марки потеряли в цене более 4%.

В центре внимания рынка остаются усилия по урегулированию конфликта на Украине. Прогресс в достижении мирного соглашения может повлечь снятие санкций, ограничивающих поставки российской нефти.

Первый день переговоров завершился в воскресенье в Берлине "значительным прогрессом". Второй раунд переговоров прошел в понедельник, однако стороны не сделали официальных заявлений по его итогам.

Обеспокоенность формированием избытка предложения нефти на мировом рынке продолжает оказывать давление на нефтяные цены. Аналитики JPMorgan Commodities Research ожидают его увеличения в 2026 и 2027 годах. По их оценкам, темпы наращивания поставок будут втрое превышать рост спроса на нефть в 2026 году.

Между тем некоторую поддержку котировкам оказывают опасения эскалации напряженности в отношениях США и Венесуэлы. США захватили венесуэльский танкер и ввели новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также расширяют свое военное присутствие в регионе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+10% и +8,4% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+9,1%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+4,4%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+4,3%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+2,8%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+2,8%).

Снизились акции ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (-7,3%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-5,3%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-4,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,2%), ЦИАН (MOEX: CIAN) (-3,1%), ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,79 млрд рублей (из них 7,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,91 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,96 млрд рублей на акции "Т-Технологий" (SPB: TCSG)).