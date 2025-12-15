Вероятный диапазон для рубля на текущей неделе - 78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань - УК "Первая"

Вероятный диапазон для рубля на текущей неделе - 78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюкк.

"В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, продолжат оказывать влияние такие устойчивые факторы, как геополитика, уровень процентных ставок, предложение валюты экспортерами, - полагает эксперт. - Снижение нефтегазового экспорта из-за санкций должно стать фактором ослабления рубля в ближайшие недели. Но этот негативный эффект может быть скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий и операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила".

Более решительное снижение ключевой ставки (до 15,5%) может привести к умеренному ослаблению рубля, полагает Ващелюк. Более консервативные действия, вероятно, не повлияют на рынок или вызовут незначительное усиление позиций национальной валюты.

На этой неделе курс доллара может находиться в диапазоне 78-82 руб., юаня - 11-11,6 руб., прогнозирует аналитик.

