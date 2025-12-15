Ожидается снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в пятницу - "Т-Инвестиции"

Аналитики "Т-Инвестиций" ожидают снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. до 16% на заседании 19 декабря, говорится в комментарии.

Дальнейшее смягчение у экспертов не вызывает вопросов, но его тактика будет определяться балансом взглядов Банка России на рецессионные, кредитные и инфляционные риски.

По мнению стратегов брокера, в фокусе перед заседанием останутся следующие факторы:

- Инфляция замедляется быстрее ожиданий. Недельная инфляция в декабре не превышает 0,05% - это заметно меньше сезонной нормы. Годовая инфляция уже опустилась ниже октябрьского прогноза регулятора, до 6,3% г/г.

- Динамика в спросе и производстве оказалась неожиданно сильной в октябре. Рост ВВП ускорился до 1,6% г/г после 0,6% в третьем квартале, розничные продажи - до 4,8% г/г после около 2% с начала года.

- Рост кредитования в ноябре остался достаточно сильным за счет корпоративного сектора.

- Впереди - перенос повышения НДС в цены. Увеличение налога на 2 п.п. напрямую коснется более 60% потребительской корзины. Косвенный эффект будет еще шире, в том числе с учетом изменения базы НДС для малого бизнеса.

- Рубль остается стабильным, несмотря на санкции и традиционную сезонность в конце года.

"Если больших негативных сюрпризов не произойдет, а перенос НДС в цены будет на уровне ожиданий, к концу первого квартала 2026 года ставка может опуститься ниже 15%. По нашим прогнозам, к концу 2026 года она будет составлять 10%", - отмечает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

