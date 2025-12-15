Потенциальный доход облигаций АПРИ может достичь 35% за год - "БКС МИ"

Потенциальный доход выпуска облигаций ПАО "АПРИ" серии 002Р-11 может достичь 35% за год, говорится в инвестидее аналитиков "БКС Мир инвестиций".

Крупный девелопер в Челябинской области "АПРИ" в августе разместил рублевый выпуск серии 002Р-11 с фиксированным ежемесячным купоном 25%. Выпуск торгуется с доходностью к погашению (YTM) 27,2% и дюрацией 2 года. Потенциальный доход может достичь 35% за год, считает эксперт БКС Анна Гулордава.

"Выпуск "АПРИ" серии БО-002Р-11 с доходностью к погашению 27,2% и дюрацией 2 года предлагает премию около 6% к облигациям компании ГЛОРАКС со схожей дюрацией. "АПРИ" сопоставима с компанией ГЛОРАКС по масштабу бизнеса и долговой нагрузке, - отмечает аналитик. - Выпуск "АПРИ" серии БО-002Р-11 торгуется с доходностью 27,2%, то есть примерно на уровне других выпусков эмитента. При этом дюрация/срок до погашения у нового выпуска как минимум вдвое больше, чем у ранее размещенных облигаций, что актуально в цикле снижения ставки".

Эксперт считает, что доходность нового выпуска "АПРИ" 002Р-11 должна быть на уровне облигаций ГЛОРАКС, а также "Эталона" до коррекции. До размещения нового выпуска доходность облигаций "Эталона" составляла 18,5%, после - 19,9%, как видно на карте рынка.

С учетом справедливой доходности в 19% потенциальный доход за год может составить 35%, полагает стратег инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.