Акции Аэрофлота в настоящее время переоценены - "БКС МИ"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку "Аэрофлота", бумаги компании в настоящее время переоценены, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент опубликовал достаточно хорошие операционные результаты за ноябрь. Динамика пассажирооборота позитивная, но среднесрочная перспектива по-прежнему непростая. Мы считаем, что 2026 год будет сложнее, чем текущий, который также слабее рекордного прошлого года, - пишет эксперт. - Считаем, что бумага на текущих уровнях переоценена. Впрочем, геополитическая неопределенность оказывает существенное влияние на "Аэрофлот". Потенциальный позитив - открытие новых южных аэропортов и возобновление авиасообщения с США. Факторы снятия санкций, на наш взгляд, имеют неоднозначное влияние на российский авиационный рынок и ставки".

