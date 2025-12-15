Рубль днем перешел к коррекционному повышению, несмотря на снижение нефти и новые санкционные риски

Москва. 15 декабря. Китайский юань развернулся вниз и умеренно снижается на Московской бирже днем в понедельник; рубль перешел к повышению и подрастает в рамках коррекции после падения более чем на 4% по итогам предыдущей недели. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2105 руб., что на 2,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 22 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,27 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 27 копеек, до 93,05 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль в целом пока продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля за юань, но останется волатильным, говорится в обзоре управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова.

"Считаем, что среднесрочный период доминирования продавцов валюты на рынке еще не подошел к концу. На текущей неделе ждем боковое движение курсовых котировок при сохранении их повышенной волатильности, - пишет аналитик. - До конца 2025 года также прогнозируем сохранение баланса спроса и предложения валюты в текущем торговом диапазоне (11-11,5 руб. за юань). Однако к концу декабря допускаем тяготение курса к нижней границе данного коридора за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (29 декабря)".

Курс пары рубль/юань пока может задержаться в диапазоне 11,15-11,4 руб., говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль за прошлую неделю заметно ослабился. Позитивный эффект от заметно выросших продаж валюты Банком России теперь компенсируется более низким предложением со стороны экспортеров, - пишут эксперты. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,21 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс пока может задержаться в диапазоне в 11,15-11,4 руб./юань".

Участники рынка почти не реагируют на новые санкционные риски и возобновление снижения цен на нефть. Трейдеры постепенно переходят к ожиданию заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.

Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании, полагает глава аналитического департамента компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., до 16%, на фоне благоприятной траектории инфляции, которая складывается потенциально даже лучше прогноза Банка России - накопленная с начала года инфляция составляет 5,31% при прогнозе 6,5-7% на конец года, - пишет эксперт в комментарии. - На сегодняшний день вполне реалистично движение вблизи 6-6,5%. Тем не менее регулятор продолжает акцентировать внимание на множестве разовых и временных факторов, поэтому излишне радоваться складывающейся траектории по инфляции не стоит, а сохранять жесткость стоит, особенно в свете предстоящего роста НДС".

Вместе с тем аналитик указывает, что формируются признаки нормализации ситуации на рынке труда, остается благоприятной обстановка в сегменте кредитования.

Еврокомиссия намерена внести законопроект о запрете для стран ЕС покупать российскую нефть, сообщил член Европейской комиссии, ответственный за энергетику, Данс Йергенсен.

"В начале следующего года мы внесем законодательную инициативу о запрете импорта оставшихся объемов (российский - ИФ) нефти", - сказал он в понедельник журналистам. По словам Йергенсена, "это очень важно, даже несмотря на то, что сейчас мы импортируем (из РФ - ИФ) больше газа, чем нефти".

"Мы хотим полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов, и это произойдет в начале следующего года", - сказал он, добавив, что в понедельник на встрече министров по энергетике стран ЕС будет обсуждаться вопрос и об отказе от поставок российского газа.

"Мы обсудим, как лучше всего реализовать крайне важное соглашение, которое было недавно достигнуто, что означает, что мы теперь, наконец, запретим импорт российского газа", - сказал Йергенсен.

По его словам, "это очень четкий сигнал России".

Власти ЕС в понедельник намерены добавить в санкционные списки по России еще 40 судов, заявила глава дипломатии Евросоюза Каллас.

"Сегодня мы примем решение в отношении судов из "теневого флота". Речь идет о 40 судах, а также о лицах, способствующих обходу санкций ", - сказала Каллас перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

Она добавила, что министры будут обсуждать финансирование Киева. Глава евродипломатии заверила, что лучшим способом решить подобные проблемы является "репарационный кредит", который планируется выдать за счет блокированных средств РФ.

Бельгия, где хранится основная часть блокированных активов РФ, активно обсуждает с партнерами проект "репарационного кредита" Киеву, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

"По словам одного из дипломатов и чиновника ЕС, Бельгия ведет конструктивный обмен мнениями по предложенным мерам, активно вносит предложения и изменения в документ, который должны рассмотреть постпреды стран ЕС в понедельник", - информирует издание.

Цены на нефть возобновили снижение днем в понедельник после непродолжительного повышения утром.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:03 мск понижаются на 0,49%, до $60,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на 0,54%, до $57,12 за баррель.

За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.

Внимание инвесторов сосредоточено на геополитической ситуации в мире.

США усилили давление на Венесуэлу, захватив танкер и введя новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также расширив военное присутствие в регионе.

Между тем первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в Берлине "значительным прогрессом", заявил Уиткофф накануне. В понедельник обсуждение продолжится.

Кроме того, власти Ирана сообщили о захвате иностранного танкера в Оманском заливе в связи с возможной контрабандой топлива.