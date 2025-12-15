Акции ТМК, Самолета и Транснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК), ГК "Самолет" и привилегированные бумаги "Транснефти" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс.

"Префы" "Транснефти" двигаются в краткосрочном восходящем тренде, который начался после отскока от поддержки в районе 1200 руб. Сейчас котировки скорректировались уже второй раз и практически достигли нижней границы восходящего канала. При этом бумаги сняли сильную перекупленность на индикаторах разворота тренда. - отмечает эксперт. - В позитивном сценарии ожидаем, что бумаги снова разовьют рост и к концу текущей недели будут торговаться в диапазоне 1360-1366 руб. (2-2,5%)".

"Акции ТМК завершают нисходящий тренд, начавшийся с сентября 2025 года. Бумагам не удается обновить последний локальный минимум - сильный сигнал о завершении тренда. Кроме того, после временной слабости, индикатор схождения/расхождения скользящих средних снова дает сигнал на покупку, - пишет Буянов в материале. - Ждем, что в ближайшее время цена акций возобновит рост и за неделю вырастет до 105-106 руб. в позитивном сценарии (2,5-3,4%)".

Акции "Самолета" резко перешли к росту в ноябре, и уже за месяц смогли прибавить более 17%, констатирует эксперт. "Сейчас цена незначительно скорректировалась (что ожидаемо), преодолев сильную область сопротивления 975-1000 руб. Дополнительную поддержку росту может оказать заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое пройдет 19 декабря, - указывает аналитик. - Полагаем, что бумаги эмитента продолжат дорожать и к концу недели будут торговаться в коридоре 1035-1050 руб. (3-4,5%) в позитивном сценарии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.