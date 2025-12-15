Курс пары рубль/юань пока может задержаться в диапазоне 11,15-11,40 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань пока может задержаться в диапазоне 11,15-11,40 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль за прошлую неделю заметно ослабился. Позитивный эффект от заметно выросших продаж валюты Банком России теперь компенсируется более низким предложением со стороны экспортеров,- пишут эксперты. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,21 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс пока может задержаться в диапазоне в 11,15-11,40 руб./юань".

Нефтяные цены на минувшей неделе цены заметно снижались. По мнению аналитиков банка, давление на котировки оказывали улучшившиеся перспективы геополитической деэскалации, а также максимальный почти за год недельный прирост бензиновых запасов в США.

В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $61,4/барр. На взгляд экспертов, в целом у цен есть потенциал вернуться к $62/барр., если ноябрьская статистика из США не приведет к глобальному укреплению доллара.

