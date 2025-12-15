Курс рубля пока останется в диапазоне 11-11,5 руб./ юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль в целом пока продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля за юань, но останется волатильным, говорится в обзоре управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

"Считаем, что среднесрочный период доминирования продавцов валюты на рынке еще не подошел к концу. На текущей неделе ждем боковое движение курсовых котировок при сохранении их повышенной волатильности, - пишет аналитик. - До конца 2025 года также прогнозируем сохранение баланса спроса и предложения валюты в текущем торговом диапазоне (11-11,5 руб. за юань). Однако к концу декабря допускаем тяготение курса к нижней границе данного коридора за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (29 декабря)".

