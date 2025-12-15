15 декабря 2025 года 10:30
Рубль утром слегка дешевеет в паре с юанем, несмотря на повышение нефти
Москва. 15 декабря. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль слегка опускается, несмотря на положительную динамику на рынке нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,249 руб. (+0,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,36 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Участники рынка постепенно переходят к ожиданию заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.
"На прошлой неделе курс смог преодолеть важное техническое сопротивление на уровне 11,2 рубля за юань и закрепился в середине торгового диапазоне 11-11,5 рубля. При этом на бирже в течение недели наблюдались относительно неплохие объемы торгов, что на фоне ослабления рубля указывает на некоторое оживление спроса на валюту. Весьма вероятно, что основной драйвер движения рубля на прошлой неделе - активизация сезонного спроса на валюту в конце года, усиленного спекулятивной активностью, на фоне довольно крепкого рубля. Тем не менее, считаем, что среднесрочный период доминирования продавцов валюты на рынке еще не подошел к концу. На этой неделе ждем боковое движение курсовых котировок, при сохранении их повышенной волатильности. До конца года также прогнозируем сохранение баланса спроса и предложения валюты в текущем торговом диапазоне (11-11,5 рубля за юань). Однако к концу декабря допускаем тяготение курса к нижней границе данного коридора за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (29 декабря)", - полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.
Цены на нефть восстанавливаются утром в понедельник после падения по итогам предыдущей недели.
Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск поднимается на 0,54%, до $61,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,52%, до $57,73 за баррель.
За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.
Внимание инвесторов сосредоточено на геополитической ситуации в мире.
США усилили давление на Венесуэлу, захватив танкер и введя новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также расширив военное присутствие в регионе.
Между тем первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в Берлине "значительным прогрессом", заявил Уиткофф накануне. В понедельник обсуждение продолжится.
Кроме того, власти Ирана сообщили о захвате иностранного танкера в Оманском заливе в связи с возможной контрабандой топлива.
15 декабря 2025 года 19:40
Москва. 15 декабря. Российский рынок акций в понедельник умеренно подрос по индексам при смешанной динамике blue chips в ожидании новостей на тему урегулирования конфликта вокруг Украины, а также о судьбе замороженных в ЕС активов России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2750 пунктов, но превысить рубеж не смог из-за укрепления рубля.
15 декабря 2025 года 19:16
Москва. 15 декабря. Китайский юань сумел отыграть потери середины дня и завершить торги понедельника умеренным повышением. Рубль, напротив, опустился на Московской бирже по итогам сессии на фоне усилившей снижение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,282 руб., что на 4,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
15 декабря 2025 года 19:01
78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюкк.
"В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, продолжат оказывать влияние такие устойчивые факторы, как геополитика, уровень процентных ставок, предложение валюты экспортерами, - полагает...
15 декабря 2025 года 18:32
Аналитики "Т-Инвестиций" ожидают снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. до 16% на заседании 19 декабря, говорится в комментарии.
Дальнейшее смягчение у экспертов не вызывает вопросов, но его тактика будет определяться балансом взглядов Банка России на рецессионные, кредитные и инфляционные риски.
По...
15 декабря 2025 года 18:00
Потенциальный доход выпуска облигаций ПАО "АПРИ" серии 002Р-11 может достичь 35% за год, говорится в инвестидее аналитиков "БКС Мир инвестиций".
Крупный девелопер в Челябинской области "АПРИ" в августе разместил рублевый выпуск серии 002Р-11 с фиксированным ежемесячным купоном 25%. Выпуск... читать дальше
15 декабря 2025 года 17:31
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку "Аэрофлота", бумаги компании в настоящее время переоценены, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова.
"Эмитент опубликовал достаточно хорошие операционные результаты за ноябрь. Динамика пассажирооборота позитивная, но...
15 декабря 2025 года 17:09
Котировки акций ПАО "Полюс" готовы к обновлению исторических максимумов с перспективой развития восходящего движения при соответствующих фундаментальных факторах, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Бумаги эмитента до 22 декабря 2025 года торгуются с...
15 декабря 2025 года 16:33
Банк ПСБ с умеренным негативом оценивает перспективы котировок акций "Соллерса", сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.
Менеджмент эмитента ожидает, что по итогам всего 2025 года продажи автомобилей снизятся примерно на 20% (в середине года компания решила сократить производственную...
15 декабря 2025 года 15:40
Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК), ГК "Самолет" и привилегированные бумаги "Транснефти" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс.
"Префы" "Транснефти" двигаются в краткосрочном восходящем тренде, который начался после...
15 декабря 2025 года 15:30
Москва. 15 декабря. Китайский юань развернулся вниз и умеренно снижается на Московской бирже днем в понедельник; рубль перешел к повышению и подрастает в рамках коррекции после падения более чем на 4% по итогам предыдущей недели. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2105 руб., что на 2,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
15 декабря 2025 года 15:07
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15,5% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, считают в аналитической компании "Эйлер".
"ЦБ в пятницу объявит решение по ключевой ставке. С одной стороны, инфляция заметно отклоняется вниз от его прогноза (вероятность ее ухода ниже 6%...
15 декабря 2025 года 14:34
Выплата дивидендов по акциям "Соллерса" за текущий год маловероятна ввиду прогнозируемой околонулевой чистой прибыли, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Гайды.
"Заявленные генеральным директором эмитента Николаем Соболевым (в интервью журналистам) ориентиры...
15 декабря 2025 года 13:55
"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $135,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 20% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Акции Lam Research выросли на 21% с конца ноября на фоне новостей...
15 декабря 2025 года 13:30
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
"Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., до 16% на фоне благоприятной траектории инфляции, которая складывается потенциально даже лучше прогноза Банка России -...
15 декабря 2025 года 13:05
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup Inc. с целевой ценой $114,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.
"Citigroup весьма уверенно смотрится в финансовом плане в этом...
