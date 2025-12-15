Рубль утром слегка дешевеет в паре с юанем, несмотря на повышение нефти

Москва. 15 декабря. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль слегка опускается, несмотря на положительную динамику на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,249 руб. (+0,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,36 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Участники рынка постепенно переходят к ожиданию заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря.

"На прошлой неделе курс смог преодолеть важное техническое сопротивление на уровне 11,2 рубля за юань и закрепился в середине торгового диапазоне 11-11,5 рубля. При этом на бирже в течение недели наблюдались относительно неплохие объемы торгов, что на фоне ослабления рубля указывает на некоторое оживление спроса на валюту. Весьма вероятно, что основной драйвер движения рубля на прошлой неделе - активизация сезонного спроса на валюту в конце года, усиленного спекулятивной активностью, на фоне довольно крепкого рубля. Тем не менее, считаем, что среднесрочный период доминирования продавцов валюты на рынке еще не подошел к концу. На этой неделе ждем боковое движение курсовых котировок, при сохранении их повышенной волатильности. До конца года также прогнозируем сохранение баланса спроса и предложения валюты в текущем торговом диапазоне (11-11,5 рубля за юань). Однако к концу декабря допускаем тяготение курса к нижней границе данного коридора за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (29 декабря)", - полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть восстанавливаются утром в понедельник после падения по итогам предыдущей недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск поднимается на 0,54%, до $61,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,52%, до $57,73 за баррель.

За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.

Внимание инвесторов сосредоточено на геополитической ситуации в мире.

США усилили давление на Венесуэлу, захватив танкер и введя новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также расширив военное присутствие в регионе.

Между тем первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в Берлине "значительным прогрессом", заявил Уиткофф накануне. В понедельник обсуждение продолжится.

Кроме того, власти Ирана сообщили о захвате иностранного танкера в Оманском заливе в связи с возможной контрабандой топлива.