15 декабря 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился "значительным прогрессом", заявил Уиткофф.

"Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс", - говорится в заявлении спецпосланника. В нем отмечается, что встреча продолжалась пять часов, в понедельник обсуждение продолжится.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин в воскресенье для переговоров по украинскому урегулированию.

Совет ЕС объявил о своем решении запретить переводы иммобилизованных активов Центрального банка России обратно в РФ. "Сегодня совет принял решение временно запретить любые переводы иммобилизованных в ЕС активов Центрального банка России обратно в Россию. Это решение было принято в срочном порядке для ограничения ущерба экономике союза", - говорится в опубликованном в пятницу вечером коммюнике Совета ЕС.

"Согласованное сегодня положение временно запрещает любые прямые или косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также любых юридических лиц, организаций или органов, действующих от имени или по указанию Центрального банка России, таких как российский Фонд национального благосостояния", - говорится в документе.

В нем уточняется, что эти меры носят временный характер и должны сохраняться до тех пор, пока "предоставление России значительных финансовых и иных ресурсов (...) создает или угрожает создать серьезные экономические трудности в союзе и государствах-членах, а также сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации в союзе и государствах-членах".

Ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что замороженные в ЕС активы РФ не будут разблокированы до завершения украинского конфликта. Как написал он в соцсети X, "сегодня мы выполнили обещание", которое дали в октябре Европейский совет и лидеры ЕС - сохранять иммобилизованными активы РФ до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине, и как выразился Кошта, Россия "не компенсирует ущерб".

В четверг постпреды стран ЕС согласовали чрезвычайные полномочия Еврокомиссии для сохранения замороженными активов РФ. Планируется, что это позволит обеспечить бессрочное замораживание активов, без необходимости каждые полгода продлевать это решение.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу. Инвесторы продолжали сокращать позиции в бумагах технологических компаний, котировки которых считают завышенными. Пессимизм по этому поводу усилился после публикации в минувшую среду неоднозначного квартального отчета Oracle, показавшего неожиданный рост ее капитальных затрат и усугубившего опасения в отношении рентабельности ИИ-инвестиций в целом.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в пятницу также сообщило, что компания перенесла сроки завершения строительства некоторых дата-центров для OpenAI на 2028 год с 2027 года - в значительной степени из-за дефицита рабочей силы и материалов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают негативную динамику в первую торговую сессию недели. Отрицательное влияние на рынки, в частности, оказало падение котировок акций технологических компаний США в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,1% под влиянием слабой статистики. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшилось на 1,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:33 МСК опустилось на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,7%.

Вместе с тем мировые цены на нефть восстанавливаются утром в понедельник после падения по итогам предыдущей недели. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,49%, до $61,42 за баррель. В пятницу контракт подешевел на 0,26%, до $61,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени также на 0,49%, до $57,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,28%, до $57,44 за баррель. За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.

Внимание инвесторов сосредоточено на геополитической ситуации в мире. США усилили давление на Венесуэлу, захватив танкер и введя новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также расширив военное присутствие в регионе. Между тем первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в Берлине "значительным прогрессом", заявил Уиткофф накануне. Кроме того, власти Ирана сообщили о захвате иностранного танкера в Оманском заливе в связи с возможной контрабандой топлива.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 29,071 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,216 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 декабря вырос на 0,15% и составил 118,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,18%, поднявшись до 1200,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+2,27%), "РЖД-001P-03R" (+0,9%), "РЖД-001P-04R" (+0,65%) и "АФК Система-1P-21" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,61%), "Новотранс-001Р-03" (-0,33%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ВТБ лизинг" установило ставку ежемесячных купонов по выпуску 3-летних облигаций серии 001Р-МБ-04 планируемым объемом 3 млрд рублей на уровне 16,5% годовых. Сбор заявок на эмиссию прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 16 декабря. По выпуску предусмотрена равномерная ежеквартальная амортизация начиная с 3-го купона.

ООО "Элтера" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 16 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Объем размещения 3-летних облигаций ООО "Совкомбанк Лизинг" с фиксированным купоном установлен на уровне 5 млрд рублей, 2-летнего флоатера - 2 млрд рублей. Ставка купона для "фикса" (серия БО-П17) составит 16% годовых, что соответствует доходности 17,23% годовых, для флоатера (серия БО-П18) - ключевая ставка ЦБ + 290 базисных пунктов. Купоны по займам ежемесячные. Сбор заявок на два выпуска облигаций, общий объем которых заявлялся как не менее 5 млрд рублей, прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после прохождения теста.

ООО "Миррико" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом до 1 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Сбор заявок на эмиссию прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей. В условия эмиссии входит ковенантный пакет.

АО "Полипласт" 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии П02-БО-13 объемом 2 млрд рублей. Купоны ежемесячные, ориентир ставки купона - не выше 19,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 21,64% годовых. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

Держатели рублевых облигаций "Домодедово" согласовали перенос погашения бондов на декабрь следующего года и согласились признать не наступившими основания для выкупа по офертам, следует из сообщения "Домодедово фьюэл фасилитис" (ДФФ), выступающего эмитентом долговых бумаг. В конце ноября ДФФ сообщило, что вместе с компаниями, относящимися к операционно-производственному комплексу аэропорта, выносит на собрание владельцев облигаций серии 002Р-01 вопрос о переносе срока погашения на год - на 15 декабря 2026 года. Также было предложено установить новую плавающую ставку купона на 7-й и 8-й купонные периоды (с выплатой 16 июня и 15 декабря следующего года) в размере ключевая ставка Банка России + 3% годовых. Собрание держателей облигаций "Домодедово" прошло 11 декабря. Облигации на 15 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 года со ставкой купона 12,8% годовых.


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 декабря 2025 года 19:40
Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста в район 2750п по индексу МосБиржи в ожидании новостей
Москва. 15 декабря. Российский рынок акций в понедельник умеренно подрос по индексам при смешанной динамике blue chips в ожидании новостей на тему урегулирования конфликта вокруг Украины, а также о судьбе замороженных в ЕС активов России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2750 пунктов, но превысить рубеж не смог из-за укрепления рубля.    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 19:16
Рубль в понедельник подешевел в паре с юанем на данных ЦБ о снижении профицита торгового баланса
Москва. 15 декабря. Китайский юань сумел отыграть потери середины дня и завершить торги понедельника умеренным повышением. Рубль, напротив, опустился на Московской бирже по итогам сессии на фоне усилившей снижение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,282 руб., что на 4,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 19:01
Вероятный диапазон для рубля на текущей неделе - 78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань - УК "Первая"
78-82 руб./$1 и 11-11,6 руб./юань, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюкк. "В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, продолжат оказывать влияние такие устойчивые факторы, как геополитика, уровень процентных ставок, предложение валюты экспортерами, - полагает...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 18:32
Ожидается снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в пятницу - "Т-Инвестиции"
Аналитики "Т-Инвестиций" ожидают снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. до 16% на заседании 19 декабря, говорится в комментарии. Дальнейшее смягчение у экспертов не вызывает вопросов, но его тактика будет определяться балансом взглядов Банка России на рецессионные, кредитные и инфляционные риски. По...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 18:00
Потенциальный доход облигаций АПРИ может достичь 35% за год - "БКС МИ"
Потенциальный доход выпуска облигаций ПАО "АПРИ" серии 002Р-11 может достичь 35% за год, говорится в инвестидее аналитиков "БКС Мир инвестиций". Крупный девелопер в Челябинской области "АПРИ" в августе разместил рублевый выпуск серии 002Р-11 с фиксированным ежемесячным купоном 25%. Выпуск...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 17:31
Акции Аэрофлота в настоящее время переоценены - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку "Аэрофлота", бумаги компании в настоящее время переоценены, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Эмитент опубликовал достаточно хорошие операционные результаты за ноябрь. Динамика пассажирооборота позитивная, но...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 17:09
Цена акций "Полюса" готова к обновлению исторических максимумов - "Велес Капитал"
Котировки акций ПАО "Полюс" готовы к обновлению исторических максимумов с перспективой развития восходящего движения при соответствующих фундаментальных факторах, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Бумаги эмитента до 22 декабря 2025 года торгуются с...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 16:33
ПСБ умеренно негативно оценивает акции Соллерса
Банк ПСБ с умеренным негативом оценивает перспективы котировок акций "Соллерса", сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. Менеджмент эмитента ожидает, что по итогам всего 2025 года продажи автомобилей снизятся примерно на 20% (в середине года компания решила сократить производственную...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 15:40
Акции ТМК, Самолета и Транснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК), ГК "Самолет" и привилегированные бумаги "Транснефти" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс. "Префы" "Транснефти" двигаются в краткосрочном восходящем тренде, который начался после...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем перешел к коррекционному повышению, несмотря на снижение нефти и новые санкционные риски
Москва. 15 декабря. Китайский юань развернулся вниз и умеренно снижается на Московской бирже днем в понедельник; рубль перешел к повышению и подрастает в рамках коррекции после падения более чем на 4% по итогам предыдущей недели. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2105 руб., что на 2,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 15:07
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15,5% в декабре 2025г - "Эйлер"
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15,5% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, считают в аналитической компании "Эйлер". "ЦБ в пятницу объявит решение по ключевой ставке. С одной стороны, инфляция заметно отклоняется вниз от его прогноза (вероятность ее ухода ниже 6%...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 14:34
Выплата дивидендов по акциям Соллерса за 2025г маловероятна - инвестбанк "Синара"
Выплата дивидендов по акциям "Соллерса" за текущий год маловероятна ввиду прогнозируемой околонулевой чистой прибыли, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Гайды. "Заявленные генеральным директором эмитента Николаем Соболевым (в интервью журналистам) ориентиры...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 13:55
"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $135,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 20% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Lam Research выросли на 21% с конца ноября на фоне новостей...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 13:30
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании - "Цифра брокер"
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 16% на декабрьском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., до 16% на фоне благоприятной траектории инфляции, которая складывается потенциально даже лучше прогноза Банка России -...    читать дальше
.
15 декабря 2025 года 13:05
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Citigroup Inc. с целевой ценой $114,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Citigroup весьма уверенно смотрится в финансовом плане в этом...    читать дальше
.
