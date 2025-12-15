Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился "значительным прогрессом", заявил Уиткофф.

"Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс", - говорится в заявлении спецпосланника. В нем отмечается, что встреча продолжалась пять часов, в понедельник обсуждение продолжится.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин в воскресенье для переговоров по украинскому урегулированию.

Совет ЕС объявил о своем решении запретить переводы иммобилизованных активов Центрального банка России обратно в РФ. "Сегодня совет принял решение временно запретить любые переводы иммобилизованных в ЕС активов Центрального банка России обратно в Россию. Это решение было принято в срочном порядке для ограничения ущерба экономике союза", - говорится в опубликованном в пятницу вечером коммюнике Совета ЕС.

"Согласованное сегодня положение временно запрещает любые прямые или косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также любых юридических лиц, организаций или органов, действующих от имени или по указанию Центрального банка России, таких как российский Фонд национального благосостояния", - говорится в документе.

В нем уточняется, что эти меры носят временный характер и должны сохраняться до тех пор, пока "предоставление России значительных финансовых и иных ресурсов (...) создает или угрожает создать серьезные экономические трудности в союзе и государствах-членах, а также сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации в союзе и государствах-членах".

Ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что замороженные в ЕС активы РФ не будут разблокированы до завершения украинского конфликта. Как написал он в соцсети X, "сегодня мы выполнили обещание", которое дали в октябре Европейский совет и лидеры ЕС - сохранять иммобилизованными активы РФ до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине, и как выразился Кошта, Россия "не компенсирует ущерб".

В четверг постпреды стран ЕС согласовали чрезвычайные полномочия Еврокомиссии для сохранения замороженными активов РФ. Планируется, что это позволит обеспечить бессрочное замораживание активов, без необходимости каждые полгода продлевать это решение.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу. Инвесторы продолжали сокращать позиции в бумагах технологических компаний, котировки которых считают завышенными. Пессимизм по этому поводу усилился после публикации в минувшую среду неоднозначного квартального отчета Oracle, показавшего неожиданный рост ее капитальных затрат и усугубившего опасения в отношении рентабельности ИИ-инвестиций в целом.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в пятницу также сообщило, что компания перенесла сроки завершения строительства некоторых дата-центров для OpenAI на 2028 год с 2027 года - в значительной степени из-за дефицита рабочей силы и материалов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают негативную динамику в первую торговую сессию недели. Отрицательное влияние на рынки, в частности, оказало падение котировок акций технологических компаний США в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,1% под влиянием слабой статистики. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшилось на 1,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:33 МСК опустилось на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,7%.

Вместе с тем мировые цены на нефть восстанавливаются утром в понедельник после падения по итогам предыдущей недели. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,49%, до $61,42 за баррель. В пятницу контракт подешевел на 0,26%, до $61,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени также на 0,49%, до $57,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,28%, до $57,44 за баррель. За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.

Внимание инвесторов сосредоточено на геополитической ситуации в мире. США усилили давление на Венесуэлу, захватив танкер и введя новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также расширив военное присутствие в регионе. Между тем первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в Берлине "значительным прогрессом", заявил Уиткофф накануне. Кроме того, власти Ирана сообщили о захвате иностранного танкера в Оманском заливе в связи с возможной контрабандой топлива.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 29,071 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,216 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 декабря вырос на 0,15% и составил 118,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,18%, поднявшись до 1200,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+2,27%), "РЖД-001P-03R" (+0,9%), "РЖД-001P-04R" (+0,65%) и "АФК Система-1P-21" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,61%), "Новотранс-001Р-03" (-0,33%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ВТБ лизинг" установило ставку ежемесячных купонов по выпуску 3-летних облигаций серии 001Р-МБ-04 планируемым объемом 3 млрд рублей на уровне 16,5% годовых. Сбор заявок на эмиссию прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 16 декабря. По выпуску предусмотрена равномерная ежеквартальная амортизация начиная с 3-го купона.

ООО "Элтера" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 16 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Объем размещения 3-летних облигаций ООО "Совкомбанк Лизинг" с фиксированным купоном установлен на уровне 5 млрд рублей, 2-летнего флоатера - 2 млрд рублей. Ставка купона для "фикса" (серия БО-П17) составит 16% годовых, что соответствует доходности 17,23% годовых, для флоатера (серия БО-П18) - ключевая ставка ЦБ + 290 базисных пунктов. Купоны по займам ежемесячные. Сбор заявок на два выпуска облигаций, общий объем которых заявлялся как не менее 5 млрд рублей, прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после прохождения теста.

ООО "Миррико" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом до 1 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Сбор заявок на эмиссию прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей. В условия эмиссии входит ковенантный пакет.

АО "Полипласт" 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии П02-БО-13 объемом 2 млрд рублей. Купоны ежемесячные, ориентир ставки купона - не выше 19,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 21,64% годовых. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

Держатели рублевых облигаций "Домодедово" согласовали перенос погашения бондов на декабрь следующего года и согласились признать не наступившими основания для выкупа по офертам, следует из сообщения "Домодедово фьюэл фасилитис" (ДФФ), выступающего эмитентом долговых бумаг. В конце ноября ДФФ сообщило, что вместе с компаниями, относящимися к операционно-производственному комплексу аэропорта, выносит на собрание владельцев облигаций серии 002Р-01 вопрос о переносе срока погашения на год - на 15 декабря 2026 года. Также было предложено установить новую плавающую ставку купона на 7-й и 8-й купонные периоды (с выплатой 16 июня и 15 декабря следующего года) в размере ключевая ставка Банка России + 3% годовых. Собрание держателей облигаций "Домодедово" прошло 11 декабря. Облигации на 15 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 года со ставкой купона 12,8% годовых.