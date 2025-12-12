Рынок акций РФ на неделе продолжил рост в ожидании прогресса в украинском урегулировании, индекс МосБиржи поднялся к 2740п

Рынок акций РФ во вторую неделю декабря продолжил поступательный рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также фактором поддержки выступили очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 2740 пунктам на фоне ослабления рубля в условиях падения нефти.

В период с 8 по 12 декабря индекс МосБиржи вырос на 1% и составил 2739,49 пункта, индекс РТС потерял 3,6% и достиг 1082,41 пункта. Февральский фьючерс на нефть Brent за неделю снизился на 4,5% и составил $61,05 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 3,64 рубля, до 79,73 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз: попытка продолжить подъем в понедельник на ожиданиях прогресса в мирном урегулировании конфликта вокруг Украины оказалась неудачной из-за упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель), что привело к сокращению позиций игроками. Индекс МосБиржи откатился к рубежу 2700 пунктов после утреннего роста к 2740 пунктам (максимум с 20 октября), индекс РТС упал к 1100 пунктам на фоне ослабления рубля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин", что состоявшиеся корректировки стратегии национальной безопасности США во многом соответствуют российскому видению, это может стать скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования по Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в телепрограмме, что Россия в настоящее время ведет с США диалог не о временном перемирии на Украине, а о долгосрочном урегулировании. По словам Ушакова, американская сторона обещает, что договоренности по Украине, достигнутые президентом США Дональдом Трампом, будут выполняться железобетонно.

Также Ушаков отметил, что продвижение вооруженных сил РФ в зоне СВО способствовало созданию благоприятной обстановки в состоявшихся на неделе российско-американских переговорах.

В минувшую субботу постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил агентству ЭФЭ, что достижение мира между Россией и Украиной ближе, чем когда бы то ни было.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при устранении существующих раздражителей между РФ и США перед Москвой и Вашингтоном открываются перспективы для реставрации двусторонних отношений.

Президент США Трамп заявил, что немного разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, все еще не ознакомился с мирными предложениями США. При этом глава Белого дома отметил, что, по его мнению, "Россия не против" предложенного Вашингтоном мирного плана.

Во вторник рынок акций РФ провел волатильные торги на фоне поступающих геополитических новостей вокруг процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, фактором давления выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $62 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня двигался вокруг рубежа 2700 пунктов, но завершил торги чуть выше этой отметки.

Сбербанк (+0,5%) за 11 месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,5% в годовом выражении (до 1 трлн 568,2 млрд рублей), в ноябре чистая прибыль выросла на 26,8% (до 148,7 млрд рублей), сообщил банк.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник в интервью изданию Politico, что украинской стороне пора начать принимать некоторые реалии на переговорах по урегулированию конфликта с РФ, так как Киев проигрывает в военном противостоянии. Также Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине, так как "у народа Украины должен быть выбор", а обсуждения европейскими лидерами путей завершения украинского конфликта являются непродуктивными - "они много рассуждают, но не выдают конкретных результатов, и война просто продолжается". Американский президент назвал европейских коллег "слабыми" и отметил, что, как ему кажется, они не знают, что делают.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на украинских и американских чиновников, что в вопросе урегулирования военного конфликта президент Украины Зеленский испытывает растущее давление со стороны США, которые настаивают на том, чтобы он согласился с предложенным ими планом. Переговоры сосредоточены на двух вопросах: требовании России о передаче Украиной всего Донбасса и просьбе Киева о предоставлении США надежных гарантий безопасности, напомнил Axios.

Руководители европейских стран настаивают на том, что "Украине не нужно уступать ни Путину, ни Трампу", пишет портал. "Эта динамика вызывает раздражение у некоторых чиновников в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения соглашения", - сообщил Axios.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник вечером, что о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года речи не идет, в Москве даже не получили еще информацию о результатах переговоров американцев и украинцев во Флориде.

Нефть продолжила снижение из-за сохраняющихся опасений избытка предложения. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре заявило, что, по его оценкам, предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки - это будет рекордный показатель. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказали сообщения СМИ о возобновлении добычи на проекте "Западная Курна-2" в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе.

В среду рынок акций РФ вырос на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне новых геополитических заявлений из США; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов на фоне ослабления рубля, а индекс РТС просел до 1100 пунктов.

Администрация США предоставила Киеву ограниченный срок на то, чтобы согласиться на американский план по урегулированию кризиса на Украине, сообщила вечером во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Зеленский сообщил европейским партнерам, что такое требование выдвинули в ходе разговора спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель, зять президента Джаред Кушнер. "Человек, знающий о предложенном Киеву графике, сказал, что президент США Дональд Трамп надеется согласовать сделку к Рождеству", - отмечает газета.

Тем временем, как сообщило во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ), в странах Европы распространена точка зрения, что у РФ, США и Украины могут уйти месяцы на решение вопросов, связанных с украинским урегулированием, "если только на поле боя не произойдут кардинальные перемены".

Высокопоставленные сотрудники администрации США заявили WSJ, что они не навязывают Украине соглашение, которое ей не нравится; главной целью является соглашение, приемлемое для обеих сторон, гарантирующее суверенитет Украины, защищающее ее в долгосрочной перспективе.

России нужен устойчивый и долгосрочный мир, достигнутый на базе подписанных документов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского о готовности к "энергетическому перемирию".

"Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, - это абсолютный приоритет", - сказал Песков журналистам.

Давление на фоне оказали статданные из США о росте запасов нефтепродуктов. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,81 млн баррелей, однако выросли запасы бензина - на 6,4 млн баррелей и дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидает, что добыча нефти в стране в 2025 году составит 13,61 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем. Согласно прогнозу EIA, в 2026 году добыча уменьшится до 13,53 млн б/с.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост на фоне заявлений Трампа относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на позитивных данных Росстата о замедлении годовой инфляции; сдерживающим покупателей фактором выступила слабая нефть (фьючерс на Brent упал к $61 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2750 пунктам на фоне ослабления рубля.

Трамп в среду заявил, что на выходные дни запланированы переговоры в Европе на тему украинского урегулирования. По его словам, действия США определит то, что смогут предложить участники переговоров. Трамп добавил, что, по мнению некоторых наблюдателей, украинское урегулирование имеет сейчас наибольшие шансы на успех.

Ранее стало известно, что Трамп в среду в "жестких выражениях" обсудил по телефону урегулирование на Украине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Кроме того, Трамп охарактеризовал скандал с коррупцией в украинском руководстве как колоссальный и вновь призвал Киев провести выборы. Комментируя настроения населения на Украине, президент США заверил, что подавляющее большинство там выступает за решение конфликта с Россией.

Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Украина проигрывает конфликт с РФ, и потому для урегулирования Киеву нужно будет "принять некоторые вещи".

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил вечером в четверг, что в Кремле не получали сообщений от США по украинскому урегулированию, Вашингтон пока работает с украинской стороной.

По данным Росстата, рост цен в РФ в ноябре 2025 года составил 0,42% после роста на 0,50% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,40% в августе. За январь-ноябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 5,25%. Рост цен в ноябре оказался ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в ноябре на уровне 0,52%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре 2025 года замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября, 7,98% на конец сентября, 8,14% на конец августа.

Из данных 8 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 8 декабря замедлилась до 6,12% с 6,64% на конец ноября, если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ). Таким образом, годовая инфляция в РФ оказалась уже ниже прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%), а при сохранении текущей недельной динамики по итогам года она может оказаться значительно ниже 6%.

Все экономисты, опрошенные "Интерфаксом" в начале этой недели, ожидают, что ЦБ снизит ключевую ставку на заседании совета директоров 19 декабря до 16,0% с 16,5%.

Федрезерв США по итогам заседания 9-10 декабря ожидаемо снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,5-3,75%, но дал понять, что может подождать с дальнейшим ее снижением. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 б.п. в 2026 году.

При этом рынок посчитал тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла по итогам заседания более "голубиным", чем ожидалось, отмечает The Wall Street Journal. Пауэлл отметил растущую обеспокоенность состоянием рынка труда и наличие "существенных понижательных рисков" для него. Это было расценено инвесторами как сигнал того, что Федрезерв может опустить ставку более существенно, чем ожидается в данный момент.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть по итогам следующего года на 93 тыс. баррелей в сутки (до 863 тыс. б/с.) и спрогнозировало увеличение мирового предложения на 2,4 млн б/с. В целом МЭА ожидает излишка предложения на глобальном нефтяном рынке в размере порядка 4 млн б/с.

Между тем ОПЕК вновь сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн б/с, на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в преддверии встречи лидеров ЕС на выходных для обсуждения плана США по завершению украинского конфликта, ранее рынок поднимался на ожиданиях прогресса в украинском урегулировании на фоне призыва президента США Дональда Трампа к лидерам ЕС оказать давление на президента Украины. Индекс МосБиржи по итогам торгов в пятницу откатился ниже 2740 пунктов после роста днем к 2770 пунктам.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский может рассматривать проведение выборов в своей стране в качестве возможности добиться временного прекращения огня.

Также Ушаков сообщил, что Москва не видела правок мирного плана по Украине, внесенных после последней серьезной российско-американской встречи 2 декабря, но допускает, что документ может стать для России неподходящим.

Цель Зеленского на переговорах в Европе - внести неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию ситуации на Украине, сказал Ушаков. Прекращение огня на Украине может наступить только после вывода украинских войск с Донбасса, заявил помощник президента РФ.

В период с 8 по 12 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги МКПАО "Лента" (+9%), ГК "Самолет" (+7%), "Интер РАО" (+6%); хуже рынка оказались акции ЦИАН (-14%), Московского кредитного банка (-10%), "Эйч Эф Джи" (-3%).

Рынок акций РФ на следующей неделе по-прежнему будет оценивать поступающие геополитические и корпоративные новости, данные Росстата о динамике инфляции и будет ожидать решения ЦБ РФ по ключевой ставке (ожидается ее снижение до 16% годовых). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2800 пунктов, для индекса РТС - 1060-1110 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".